Призрак Зеленского бродит по миру 19 мая, 17:55

Чем жила страна 19 мая 2023 года

● Призрак Зеленского бродит по миру. Президент Владимир Зеленский лично будет присутствовать на саммите G7 в японском городе Хиросима (начался сегодня, продлится до 21 мая). Об этом написало Reuters со ссылкой на украинские и западные источники. По данным собеседников издания, знакомых с ситуацией, которые общались на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, украинский президент примет участие в саммите в последний день его проведения, — в воскресенье, 21 мая. Ожидается, что Зеленский прибудет в Японию вечером 20 мая. Белый дом отказался от комментариев.

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Reuters отметило, что присутствие украинского президента и его призывы к большей поддержке Киева в борьбе с РФ «придадут обсуждениям дополнительную остроту», поскольку лидеры богатых демократий мира стремятся принять меры по обходу Россией санкций.

Сегодня утром секретарь Совбеза Алексей Данилов подтвердил, что Зеленский посетит встречу в Хиросиме. Однако спустя несколько часов в том же Совбезе официально заявили, что глава государства примет участие в саммите в онлайн-формате.

Ранее Bloomberg и другие СМИ сообщили, что Зеленский прилетит в Японию на встречу лидеров G7. Также, по данным агентства, перед этим он посетит саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.

Кстати, о Саудовской Аравии: сейчас точно известно лишь то, что Зеленский прибыл именно в эту страну:

● Зеленский нашелся в Саудовской Аравии. Президент Украины прибыл в Саудовскую Аравию — чтобы выступить на саммите Лиги арабских государств. Об этом сам Владимир Зеленский написал в ТГ. «Наши приоритеты — возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой», — подчеркнул руководитель государства. И добавил, что еще один приоритет — защита мусульманского сообщества Украины.

Вместе с Зеленским приехал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Президент встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и планирует провести другие двусторонние переговоры.

● Обратился к арабским государствам. «Россия слаба. Мы побеждаем ее даже тогда, когда у нее больше оружия. Ее агрессивность исходит не от силы, а от осознания, что время империй прошло. Это потому, что время свободных независимых наций не пройдет никогда. И Украина это доказывает», — подчеркнул Владимир Зеленский, обратившись к участникам саммита Лиги арабских государств.

Президент призвал участников саммита сотрудничать с Украиной без каких-либо посредников. Он напомнил, что Саудовская Аравия помогла Украине освободить захваченных россиянами людей, и попросил Лигу арабских государств «расширить этот опыт». Зеленский также потребовал помощи в защите украинского народа, в частности, украинского мусульманского сообщества и крымских татар, от полномасштабной российской агрессии.

По данным СМИ, Саудовская Аравия в сентябре 2022 года была посредником в освобождении из российского плена десяти иностранцев, которых оккупанты захватили в Украине.

Вернусь к теме саммита Большой семерки:

● G7 наносит Путину первый удар. Лидеры стран G7 уже договорились усилить санкции против России и пообещали дальнейшую финансовую поддержку Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи первого дня саммита в Японии. В нем указано: существующие ограничительные меры против РФ будут расширены, а любой экспорт, который может помочь ей в войне против Украины, будет ограничен во всех странах Большой семерки (то есть в Великобритании, Канаде, Германии, Франции, Соединенных Штатах и Японии). «Это включает экспорт промышленного оборудования, инструментов и других технологий, которые Россия использует для восстановления своей военной машины», — отмечается в заявлении. Также страны G7 будут продолжать усилия по ограничению доходов Москвы от торговли металлами и алмазами.

Отмечается также, что существующие санкции ослабляются в результате их обхода, и страны G7 «взаимодействуют» с теми государствами, через которые подсанкционные товары могут попадать транзитом в РФ.

На саммите G7 также осудили российское вторжение в Украину и пообещали поддерживать экономику Украины в нынешнем и следующем году.

● Сунак передал «привет» Путину. Премьер Великобритании Риши Сунак на саммите G7 передал «прямое послание» российскому диктатору. «Мы не собираемся уходить», — сказал он в интервью Sky News, имея в виду то, что поддержка Украины западными странами продолжится. Британский лидер также пообещал поддержку Киеву в долгосрочной перспективе.

За день до начала саммита Сунак объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России. Он выразил надежду, что другие страны последуют примеру Лондона.

Великобритания ввела новые санкции против России. Они касаются людей и компаний, деятельность которых помогает вести полномасштабную войну против Украины. В санкционный список попали 86 физических и юридических лиц. Они связаны с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России.

● Российские алмазы не вечны. Евросоюз планирует ввести ограничения на торговлю российскими алмазами. Об этом председатель Евросовета Шарль Мишель заявил перед началом саммита G7. «Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы не вечны. Мы продолжим подробно объяснять, почему эти санкции необходимы и оправданы», — сказал он.

Наконец G7 объявила о планах ограничить торговлю алмазами с Россией, чтобы сократить доходы, которые финансируют войну РФ против Украины (Россия — крупнейший производитель алмазов в мире).

● F-16 рядом. Президент Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что возможная поставка Украине истребителей F-16 будет обсуждаться на саммите G7.

Тем временем:

● У Эрдогана с Путиным — «рост». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции «особые» и растущие отношения с российским диктатором. «Мы не в том состоянии, чтобы вводить санкции против России, как это сделал Запад. Мы не связаны санкциями Запада», — сказал Эрдоган CNN. «Россия и Турция нуждаются друг в друге во всех возможных сферах», — добавил он.

● Уже десятая атака. В ночь на 19 мая в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Враг снова атаковал столицу: для Киева это уже десятая атака в мае. Взрывы ночью также слышали в западных областях Украины, в частности Львовской и Ровенской. Оккупанты выпустили с северного и юго-восточного направлений 22 ударных дрона Shahed-136/131 и 6 крылатых ракет «калибр» с кораблей в Черном море. Были уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Синг заявила, что поврежденный в результате российской атаки зенитно-ракетный комплекс Patriot починили, он полностью восстановлен и сейчас в рабочем состоянии.

Аналогичную информацию озвучил и представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Взрыв, который произошел 18 мая на железной дороге в оккупированном Крыму, временно приостановит поставки «калибров» Черноморскому флоту РФ, — такое сообщение распространила британская разведка.

● Бахмут держится и отбивается. Войска РФ пытаются вернуть утраченные километры под Бахмутом, но украинские военные отбивают все атаки оккупантов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, в пригороде активные боевые действия продолжаются на севере и юге от Бахмута.

Маляр добавила, что в Бахмуте бои в основном идут в юго-западной части, однако Силы обороны Украины контролируют этот участок. Она уточнила, что в самом городе у оккупантов есть «некоторое продвижение», но о полном захвате речь не идет.

● ВСУ удалось перехватить тактическую инициативу под Бахмутом в результате новых контратак — даже несмотря на более ранние надежды Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера окружить значительную группировку украинских сил под Бахмутом. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Вот и спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что украинские силы перехватывают инициативу в районе Бахмута и пытаются контратаковать.

● Потери РФ на Бахмутском направлении уже достигли 70 тыс. убитыми и ранеными, заявил министр обороны Алексей Резников в кулуарах Украинско-американского форума. И если раньше оккупанты расходовали под Бахмутом до 60 тыс. снарядов разного калибра днем и ночью, сейчас — до 25−30 тыс. в сутки.

● Минус танки, пушки и много ракет. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 201 760 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

А еще украинцы уничтожили: танков — 3777 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 7374 (+4), артсистем — 3210 (+12), РСЗО — 564 (+1), средств ПВО — 319 (+1), самолетов — 308 (+0), вертолетов — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2769 (+10), крылатых ракет — 1011 (+21) и многое другое.

● Российские захватчики укрепляют Запорожскую АЭС. В последние недели российские войска усиливали оборонительные позиции в районе Запорожской атомной электростанции, готовясь к ожидаемому контрнаступлению ВСУ. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на слова четырех свидетелей.

«Вокруг города появились новые траншеи и установлено больше мин. Камеры наблюдения на станции направлены на север через широкое водохранилище в сторону контролируемой Украиной территории», — написало агентство.

Команда Международного уголовного суда прибыла в Херсон для фиксации военных преступлений российских оккупантов.

И напоследок:

● Ж-вагоны и М-вагоны. На сайте Кабмина появилась петиция с призывом сделать в поездах Укрзализныци минимум по одному отдельному вагону для женщин и мужчин, дорога которых занимает более шести часов. Ее зарегистрировали 15 мая. По состоянию на середину 19 мая петицию подписали уже почти 10 500 человек из 25 тыс. необходимых для рассмотрения.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.