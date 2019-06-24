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Владимир Вятрович

Историк, глава Украинского института национальной памяти

Первый месяц. Что мы узнали о Зеленском

Сегодня, 19:11
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Из окружения Зеленского уже поступают неприятные и опасные сигналы

К сожалению, до сих пор не видно четко сформированной политики нового президента. Часть его обещаний (например, о пересмотре тарифов), как заявило его окружение, оказались шутками. А те что, якобы серьезные, еще не проявились.

Положительным является продолжение предыдущей внешней политики Украины. То, что он не пытается изменить внешнюю политику президента Порошенко и говорит дальше о евроинтеграции и интеграции в НАТО. Хотелось бы, чтобы это не ограничивалось разговорами, потому что они звучали предыдущие 25 лет.

Из минусов — абсолютное отсутствие информации о его видение гуманитарной политики в Украине, важных вопросов национальной культуры и идентичности. Из окружения Зеленского уже поступают неприятные и опасные сигналы о возможности пересмотра языкового закона и другие вещи, свидетельствующие о возможной ревизии прежней политики. И молчание Зеленского в этой теме провоцирует различного рода пророссийские силы к откровенным заявлениям о возможном реванше.

Он до сих пор остается в реноме комика, а не политика

А его реплика, что «украинские женщины — это бренд Украины», — одна из абсолютно скандальных, грубых и унижающих вещей. Что свидетельствует о том, что он до сих пор остается в реноме комика, а не политика, тем более главы государства. Как по мне, это абсолютные пережитки «совка» в сознании нового президента.

Еще один образец «совкового» мышления он продемонстрировал, когда 22 июня заявил, что в этот день в наш дом ворвалась война. Таким образом, он подпитывает миф СССР и современной России о том, что Вторая мировая война началась 22 июня 1941 года. По сути, это подыгрывает российской пропаганде, которая пытается скрыть треть этой войны между 1939 и 1941 годом, когда Советский Союз воевал на стороне нацистов.

Это не просто историческая ошибка, а историко-политическая и к таким вещам нужно быть очень внимательными.

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Теги:   Евроинтеграция НАТО Владимир Зеленский

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