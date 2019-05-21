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Дмитрий Боярчук

Исполнительный директор Центра социально-экономических исследований "CASE Украина"

Первый день. Найдут ли общий язык Зеленский и МВФ

Сегодня, 16:40
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Вокруг будущего этого сотрудничества есть немало версий

МВФ понимал, что в этом году в Украине произойдет смена власти, поэтому нельзя сказать, что это какой-то непрогнозированный политический кризис. Украинцы выбрали нового президента, и было понятно, что будут иметь место или досрочные, или плановые выборы, и правительство изменится.

По большому счету те условия, которые МВФ нам прописал, мы выполнили. В чем-просто повезло: благодаря снижению мировых цен на газ мы, ничего не делая, пошли и на изменение своих цен. Поэтому ожидается, что следующему траншу быть.

Что касается введения закона о незаконном обогащении, то это условие не прописано в текущей программе. Это большой глобальный вопрос, и будет оставаться таковым до завершения парламентских выборов. По большому счету, Конституционный Суд не является подписантом меморандума с МВФ, поэтому стороны формально не несут ответственности за их решение. Поэтому, несмотря на всю важность решения этой проблемы, следующий транш мы таки заслужили.

Без МВФ мы не сможем обслуживать свои валютные обязательства

Вопрос в том, когда осуществят этот транш. Скорее всего, что МВФ таки дождется завершения выборов, увидит, кто будет в правительстве, и новый меморандум подпишет уже с новым руководством.

Предварительная дата меморандума, конечно же, была прописана. И я не вижу причин, почему следующие 1,3 миллиарда долларов нам не могут перечислить уже в июне. Однако не исключено, что МВФ захочет взять какую-то паузу и посмотреть, чем закончится ситуация с выборами, чтобы, грубо говоря, не перечислять деньги в какую-то неопределенность.

Да, в новом меморандуме могут появиться и новые условия. Думаю, что пока МВФ просто встретится с новыми лидерами, и стороны обменяются взглядами. Де-факто мы имеем нового президента лишь первый день, и МВФ еще не на чем формировать оценку: все станет более понятным после первых назначений и решений.

Риторика о вреде сотрудничества с МВФ может и поддерживается в каких-то дискуссиях, но пока я не вижу, как мы можем свести концы с концами по валютным вопросам без сигнала со стороны Фонда. Для этого, соответственно, и необходимо сотрудничество, особенно учитывая плотный график выплат, что у нас на горизонте. Возможно, есть план привлечения частных инвестиций, но пока с этим были проблемы. Кто знает, может при президенте инвесторы проявят больший оптимизм — в том числе, по нашим долгам — но об этом говорить пока сложно.

Сейчас базовый сценарий таков: без МВФ мы не сможем обслуживать свои валютные обязательства. Да, вокруг будущего Украины с Фондом немало версий, но пока никакого катастрофического решения и шагов к нему не сделали. Все это скорее фактор неопределенности, так как раньше, когда кто-то вступал в должность, все более-менее понимали план действий, а сейчас четкого понимания нет. Но и плохих шагов — тоже.

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Теги:   МВФ Владимир Зеленский

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