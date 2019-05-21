Первый день. Найдут ли общий язык Зеленский и МВФ
Вокруг будущего этого сотрудничества есть немало версий
МВФ понимал, что в этом году в Украине произойдет смена власти, поэтому нельзя сказать, что это какой-то непрогнозированный политический кризис. Украинцы выбрали нового президента, и было понятно, что будут иметь место или досрочные, или плановые выборы, и правительство изменится.
По большому счету те условия, которые МВФ нам прописал, мы выполнили. В чем-просто повезло: благодаря снижению мировых цен на газ мы, ничего не делая, пошли и на изменение своих цен. Поэтому ожидается, что следующему траншу быть.
Что касается введения закона о незаконном обогащении, то это условие не прописано в текущей программе. Это большой глобальный вопрос, и будет оставаться таковым до завершения парламентских выборов. По большому счету, Конституционный Суд не является подписантом меморандума с МВФ, поэтому стороны формально не несут ответственности за их решение. Поэтому, несмотря на всю важность решения этой проблемы, следующий транш мы таки заслужили.
Вопрос в том, когда осуществят этот транш. Скорее всего, что МВФ таки дождется завершения выборов, увидит, кто будет в правительстве, и новый меморандум подпишет уже с новым руководством.
Предварительная дата меморандума, конечно же, была прописана. И я не вижу причин, почему следующие 1,3 миллиарда долларов нам не могут перечислить уже в июне. Однако не исключено, что МВФ захочет взять какую-то паузу и посмотреть, чем закончится ситуация с выборами, чтобы, грубо говоря, не перечислять деньги в какую-то неопределенность.
Да, в новом меморандуме могут появиться и новые условия. Думаю, что пока МВФ просто встретится с новыми лидерами, и стороны обменяются взглядами. Де-факто мы имеем нового президента лишь первый день, и МВФ еще не на чем формировать оценку: все станет более понятным после первых назначений и решений.
Риторика о вреде сотрудничества с МВФ может и поддерживается в каких-то дискуссиях, но пока я не вижу, как мы можем свести концы с концами по валютным вопросам без сигнала со стороны Фонда. Для этого, соответственно, и необходимо сотрудничество, особенно учитывая плотный график выплат, что у нас на горизонте. Возможно, есть план привлечения частных инвестиций, но пока с этим были проблемы. Кто знает, может при президенте инвесторы проявят больший оптимизм — в том числе, по нашим долгам — но об этом говорить пока сложно.
Сейчас базовый сценарий таков: без МВФ мы не сможем обслуживать свои валютные обязательства. Да, вокруг будущего Украины с Фондом немало версий, но пока никакого катастрофического решения и шагов к нему не сделали. Все это скорее фактор неопределенности, так как раньше, когда кто-то вступал в должность, все более-менее понимали план действий, а сейчас четкого понимания нет. Но и плохих шагов — тоже.
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