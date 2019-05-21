Первые впечатления от Зеленского Сегодня, 08:27 10351 Цей матеріал також доступний українською

Понадобится некоторое время, чтобы он, говоря «мой народ», по-настоящему физически чувствовал, что у него за спиной 45 млн человек

Уверена, что это не был лучший спич президента Зеленского. Понадобится некоторое время, чтобы он, говоря о «Мой народ», по-настоящему физически чувствовал, что у него за спиной 45 миллионов людей: с миллионами переселенцев, сотнями тысяч крымских татар и миллионами украинцев на оккупированных территориях, десятками тысяч семей, потерявших своих детей на фронте, миллионами людей, для которых платежка за энергию — это ужас. И именно он теперь несет ответственность за каждого. Очевидно, что Владимир еще почувствует всю тяжесть креста быть лидером. Его речи будут частью этого пережитого опыта, и они будут другими.

Но я как депутат слышала так много хороших речей с трибуны, что убеждена, что они менее важны сегодня для государства, чем действия, которые готов предпринимать новый лидер. Поэтому буду судить по делам.

1. Рада заслужила роспуска. Парламент, который обещал принять новое избирательное законодательство в первой декаде 2015 года, а в 2019 снова идет на выборы по закону Януковича — это диагноз неизлечимый. С заявлениями о неконституционности пусть пойдут к людям и объяснят, почему у нас до сих пор оборонный бюджет непрозрачен.

2. Очень хотелось бы, чтобы президент Зеленский с Коломойским повел себя так же, как с Радой. Приватбанк будет тестом на «слепой траст» для Зеленского. Очень хочется, чтобы прозрел олигарх, а не люди, которые выбирали нового лидера страны. Пока Владимир не дает понять, как он будет действовать.

3. Слухи, которые ко мне долетают о назначениях во внешней политике, очень вдохновляют. Если будет так, как обещают, за внешний курс, по ЕС и НАТО, за борьбу с российской агрессией можно не переживать. Увидим очень скоро.

4. Перезагрузка нужна не только Раде, она необходима судебной системе. Президент в инаугурационной речи, к сожалению, не обозначил, какова его стратегия. Но это приоритет — номер один. Настоящей борьбы с коррупцией иначе не получится. Депутаты — это лишь часть видимого айсберга.

Текст опубликован с разрешения автора

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