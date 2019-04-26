Первые пять шагов для Зеленского
Что стоит сделать новому президенту в течение первого года. Пять советов
1. Назначить на ключевые посты
людей, заточенных не на процесс, а на результат: ГПУ, СБУ, Минобороны, СВР,
МЗС. Энергичная борьба с коррупцией, модернизация сектора обороны и
безопасности, возвращение в мире моды на Украину позволят пополнять
политический капитал, вкладываемый в «трудные» реформы (образования, здравоохранения,
социальной помощи).
2. Провести политическую реформу: открытые списки на парламентских выборах и
деолигархизация телеканалов. Без отделения бизнеса от власти – никаких шансов
построить политическую систему, ориентированную на потребности граждан.
3. Начать выполнять обещания, которые написаны в программе кандидата
Зеленского: от снижения иммунитета президента, депутата, чиновников до амнистии
капитала и введения рынка земли. Слово нужно держать.
4. Инициировать реформу фискальной системы. Со старой системой не обеспечить
быстрый экономический рост. Без быстрого экономического роста – нулевые шансы
на успех всех остальных реформ.
5. Открыть шлюзы для новых людей, не слушать ворчание «профессионалов». Легко нанимать, легко увольнять несправившихся. Вместо синдрома лузерства вселить в граждан уверенность в том, что если хорошо работать – все получится.
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