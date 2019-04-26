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Владимир Федорин

Сооснователь Bendukidze Free Market Center

Первые пять шагов для Зеленского

Сегодня, 12:15
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Что стоит сделать новому президенту в течение первого года. Пять советов 

1. Назначить на ключевые посты людей, заточенных не на процесс, а на результат: ГПУ, СБУ, Минобороны, СВР, МЗС. Энергичная борьба с коррупцией, модернизация сектора обороны и безопасности, возвращение в мире моды на Украину позволят пополнять политический капитал, вкладываемый в «трудные» реформы (образования, здравоохранения, социальной помощи). 

2. Провести политическую реформу: открытые списки на парламентских выборах и деолигархизация телеканалов. Без отделения бизнеса от власти – никаких шансов построить политическую систему, ориентированную на потребности граждан.

3. Начать выполнять обещания, которые написаны в программе кандидата Зеленского: от снижения иммунитета президента, депутата, чиновников до амнистии капитала и введения рынка земли. Слово нужно держать.

4. Инициировать реформу фискальной системы. Со старой системой не обеспечить быстрый экономический рост. Без быстрого экономического роста – нулевые шансы на успех всех остальных реформ.

5. Открыть шлюзы для новых людей, не слушать ворчание «профессионалов». Легко нанимать, легко увольнять несправившихся. Вместо синдрома лузерства вселить в граждан уверенность в том, что если хорошо работать – все получится.

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Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский

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