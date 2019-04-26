Первые пять шагов для Зеленского Сегодня, 12:15 853 Цей матеріал також доступний українською

Что стоит сделать новому президенту в течение первого года. Пять советов

1. Назначить на ключевые посты людей, заточенных не на процесс, а на результат: ГПУ, СБУ, Минобороны, СВР, МЗС. Энергичная борьба с коррупцией, модернизация сектора обороны и безопасности, возвращение в мире моды на Украину позволят пополнять политический капитал, вкладываемый в «трудные» реформы (образования, здравоохранения, социальной помощи).



2. Провести политическую реформу: открытые списки на парламентских выборах и деолигархизация телеканалов. Без отделения бизнеса от власти – никаких шансов построить политическую систему, ориентированную на потребности граждан.



3. Начать выполнять обещания, которые написаны в программе кандидата Зеленского: от снижения иммунитета президента, депутата, чиновников до амнистии капитала и введения рынка земли. Слово нужно держать.



4. Инициировать реформу фискальной системы. Со старой системой не обеспечить быстрый экономический рост. Без быстрого экономического роста – нулевые шансы на успех всех остальных реформ.



5. Открыть шлюзы для новых людей, не слушать ворчание «профессионалов». Легко нанимать, легко увольнять несправившихся. Вместо синдрома лузерства вселить в граждан уверенность в том, что если хорошо работать – все получится.

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