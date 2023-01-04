Аркадий Островский

Аркадий Островский

российский редактор The Economist

Что будет дальше с Россией?

4 января, 15:22
Эксклюзив NV
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Все, что Путин намеревался нанести Украине, свалилось на его собственную страну (Фото:REUTERS)

Все, что Путин намеревался нанести Украине, свалилось на его собственную страну (Фото:REUTERS)

Страна рискует стать неуправляемой и погрузиться в хаос

Текст опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікація заборонена.

Коли 24 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін вторгся в Україну, він мав намір захопити територію, позбавити її суверенітету, знищити саму ідею її національної ідентичності та перетворити те, що від неї залишиться, на неспроможну державу. Після місяців запеклого опору України її державність та ідентичність зміцніли як ніколи, а все, що Путін мав намір заподіяти Україні, звалилося на його власну країну.

Видео дня

Путінська війна перетворює Росію на неспроможну державу із неконтрольованими кордонами, приватними військовими формуваннями, населенням, що рятується втечею, моральним розкладом і ймовірністю громадянського конфлікту. І хоча серед західних лідерів зросла впевненість у здатності України протистояти терору Путіна, зростає й занепокоєння щодо здатності самої Росії пережити війну. Країна може стати некерованою і зануритися в хаос.

Звернімося до її кордонів.

Теги:   Владимир Путин The Economist Война России против Украины Мир впереди 2023

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