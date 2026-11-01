Лом Туска против лома Навроцкого. Что происходит в Польше

О польском политическом кризисе. Найдут ли стороны своего переговорного Ахметова и почему Украине не стоит в это вмешиваться

То, что сейчас происходит в Польше — острый политический конфликт вокруг Конституционного трибунала, — очень напоминает мне события 2007 года в Украине.

Тогда в Украине тоже начался политический кризис, вызванный ситуацией двоевластия и борьбой за доминирование между президентом (Виктором Ющенко) и премьер-министром (Виктором Януковичем), в частности — за контроль над Конституционным судом Украины.

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Именно тогда родилась знаменитая формула о противоречии между буквой и духом Конституции, которая имеет самое непосредственное отношение и к тому, что сейчас происходит в Польше.

Туск и его сторонники в Конституционном трибунале Польши действовали в соответствии с «духом Конституции». На «лом» президента Навроцкого, заблокировавшего назначение новых членов Конституционного трибунала, они ответили своим «ломом» — политическим переворотом в трибунале.

Президент Навроцкий и прежнее руководство Конституционного трибунала настаивают на необходимости соблюдения «буквы Конституции», хотя сам Навроцкий грубо нарушает эту «букву», блокируя назначение новых судей, избранных Сеймом Польши.

Это очень напоминает то, что происходило тогда и в Украине. У нас тоже были столкновения у Конституционного суда, а также спорные смены его руководства.

Для нас важна стабильная Польша, не погрязшая во внутренних конфликтах

Но ключевой вопрос сейчас — как выйти из этого кризиса? Учитывая открытую вражду между двумя политическими лагерями, необходим посредник, который мог бы способствовать урегулированию и предложить компромиссные варианты выхода из ситуации.

У нас тогда, в 2007 году, в роли такого посредника якобы (по слухам) выступил [бизнесмен] Ринат Ахметов, который имел определяющее влияние на Партию регионов и одновременно поддерживал связь с президентом Ющенко, а также предложил сценарий досрочных парламентских выборов.

Что касается Польши, то этот сценарий (досрочных парламентских выборов) вряд ли устроит сейчас премьер-министра Туска. Правящая коалиция может проиграть эти выборы. Очередные же парламентские выборы в Польше должны состояться лишь осенью следующего года.

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В любом случае, первый вопрос, который необходимо решить, — кто сможет стать эффективным посредником в урегулировании этого кризиса в Польше. Здесь есть три варианта:

1) католическая церковь;

2) европейские посредники, приемлемые для обеих сторон (вряд ли это может быть руководство ЕС, к которому критически относятся польские консерваторы);

3) американцы (но если это администрация Трампа, то они — сторонники Навроцкого и поэтому не могут быть нейтральными).

Второй вопрос — как выйти из этого кризиса? Наиболее рациональный вариант, на мой взгляд, — это компромисс вокруг Конституционного трибунала. Он может заключаться во взаимных уступках: Навроцкий разблокирует назначение судей, а сторонники Туска соглашаются на восстановление ситуации, существовавшей в руководстве трибунала до конфликта. Возможно, с одновременным обновлением этого руководства на компромиссной основе.

Но согласятся ли на такой вариант обе конфликтующие стороны? Трудно сказать.

Еще один вариант — напомню, именно по этому пути пошла Украина в 2007 году, — это досрочные парламентские выборы. Однако о таком варианте тоже необходимо договариваться отдельно, иначе он станет следствием обострения кризиса уже в Сейме.

Как нам на это реагировать?

Прежде всего — не вмешиваться. Понятно, на чьей стороне могут быть наши симпатии. Но способствовать урегулированию этого кризиса мы не можем. А демонстрация симпатий одной из сторон конфликта лишь навредит и нам, и нашим соотечественникам, находящимся в Польше. Это вновь обострит конфликтное отношение к Украине и украинцам у части поляков.

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Этот конфликт может косвенно повлиять и на наши внутриполитические процессы. К сожалению, он разрушает идеалистические мечты о политически нейтральных арбитражных институтах. Здесь выбор таков: либо ты контролируешь Конституционный трибунал (Конституционный суд, офис Генерального прокурора и далее по списку), либо его будут контролировать твои оппоненты.

Конечно, ЕС может рекомендовать полякам то же самое, что рекомендует нам. И это было бы правильно и уместно. Но я не уверен, как на это отреагируют в Польше.

Так или иначе, политический кризис в Польше необходимо преодолеть. В этом в первую очередь заинтересованы сами поляки. В этом нуждается и Евросоюз, поскольку охваченная кризисом и конфликтами Польша ослабляет ЕС. Для нас тоже важна стабильная и единая Польша, которая вместе с нами противостоит нашему общему врагу, а не погрязла во внутренних конфликтах.

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Текст опубликован с разрешения автора