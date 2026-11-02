Игра в «кто первым моргнет». Почему не стоит радоваться кризису в Польше

К сожалению, Туск вообще не контролирует улицу. И сейчас многое может зависеть не только от политических договоренностей, но и от того, по какому сценарию будут развиваться события на улице.

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1. Судя по всему, [премьер-министр] Туск рассчитывал, что в результате действий в Конституционном трибунале [президент] Навроцкий будет вынужден сесть за стол переговоров и договариваться. Однако на данный момент этот сценарий все больше выглядит как малореалистичный. Навроцкий понимает, что стал лидером всех правых сил, именно он контролирует улицу, а против действий в суде выступили некоторые сателлиты Туска.

Поэтому в ближайшее время Навроцкий не сядет за стол переговоров. Он будет ждать. По сути, началась игра в «кто первым моргнет».

2. Здесь следует сразу отметить: согласно польской конституции, если вы контролируете Конституционный трибунал, то можете наложить вето на любой законодательный или правительственный акт. Поэтому, даже находясь в оппозиции, вы будете обладать огромными возможностями. Именно поэтому идет столь важное противостояние.

Эта ситуация может ослабить Туска — со всеми вытекающими для нас последствиями

3. На днях мы увидим свежие данные социологических опросов, но с большой долей вероятности можно предположить, что они не порадуют Туска. Поэтому перед ним встанет очень сложный вопрос: идти на досрочные выборы сейчас (инициировать их), чтобы попытаться получить максимальный результат, — или же, наоборот, тянуть время, чтобы впоследствии попытаться наверстать упущенное, ловить оппонентов на ошибках и продвигать идею о том, что Качиньский хочет вывести Польшу из ЕС (это сейчас главная контригра партии Туска).

4. При любых обстоятельствах роспуск парламента возможен в двух случаях:

а) Туск дает свои голоса, и тогда набираются две трети для роспуска;

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б) если в течение четырех месяцев со дня внесения [правительством] в Сейм проекта закона о бюджете он не будет передан на подпись президенту, Навроцкий может в течение следующих 14 дней объявить досрочные выборы в Сейм и Сенат.

Бюджет был внесен 29 сентября, а значит, с 29 января может начаться процесс досрочных выборов, которые должны состояться в течение 45 дней со дня роспуска парламента. Однако этот сценарий предполагает, что ряд сателлитов Туска будут готовы рискнуть всем и пойти на выборы. На данный момент этот сценарий крайне сложен в реализации.

5. Существует еще один вариант: попытаться избрать новое правительство, однако согласно польской конституции отставка одного правительства влечет за собой автоматическое голосование по кандидатуре следующего. Здесь требуется простое большинство, но для его формирования придется, с одной стороны, консолидировать голоса всех правых сил, а с другой — попытаться сделать предложение сателлитам Туска, чтобы они проголосовали за нового премьера. Такой сценарий возможен, но его реализация также сопряжена со сложностями.

6. Пока наиболее реалистичным выглядит сценарий долгого и затяжного противостояния и политического кризиса, в котором, к слову, больше всего шансов на победу у конфедератов. Но повторю то, с чего начинал: мы должны учитывать фактор улицы и фактор труднопредсказуемых процессов (например, позицию силовиков). Эти процессы в значительной степени зависят от вещей, не вполне поддающихся логике.

7. Я читал много публикаций о том, что вся эта история нам на руку и что поляки будут заняты собственными делами. Это не совсем так. Тема Украины останется ключевой в польских выборах, независимо от того, когда они состоятся. И нынешняя ситуация может ослабить Туска — со всеми вытекающими для нас последствиями.

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Текст опубликован с разрешения автора