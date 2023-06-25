Что это было в России? 25 июня, 12:30

Когда казалось, что Пригожин перешел все красные линии, и мы увидим настоящую войну, все отыграли назад

Разочарование. Главная эмоция после просмотра демоверсии российской гражданской войны, которую мы так давно ждали и на которую возлагаем такие большие надежды. Когда казалось, что Пригожин перешел все красные линии, и мы увидим настоящую войну, все отыграли назад. Так, словно вы пришли в кино и первые полчаса казалось, что перед вами шедевр, равный работам Феллини или Бертолуччи, но на вторую часть не хватило средств как на сценарий, так и на спецэффекты, и все превратилось в дешевый водевиль. Где танки застревают в воротах цирка.

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«А что, так можно было?»

Они договорились. В тот момент, когда казалось, что возможность для достижения компромисса потеряна. Что получил Пригожин за свой разворот? Или он просто слился? А это не так и важно. Или он теперь долго будет жить в Беларуси, или «слово президента России» все же ничего не стоит. И это не важно. Судьба этого маньяка нам не интересна. И определенные ожидания были лишь в том, что этот маньяк способен посеять хаос в России и надолго. Не способен. Надолго не способен.

Все так плохо? На самом деле нет. У нас действительно в течение субботы сформировались завышенные ожидания. Вместе с очень хорошим настроением и замечательным набором мемов. Но в результате этих двух дней ситуация гораздо лучше для Украины, чем была до этого. Скорее, ситуация для России стала намного хуже.

Путин слабый. Вот что доказала эта ситуация

Раньше российские элиты обсуждали, что царь голый. А сейчас этого голого царя публично поставили раком. И не важно, что тот, кто поставил, не знал, что с этим делать дальше.

Путин слаб. Вот что доказала эта ситуация. И на договоренности он пошел от слабости, поскольку не был уверен, что может решить вопрос силой. Если бы мог, точно бы решил. Но вечером пришлось договариваться с теми, кого еще утром называл предателями Родины. У царя всей России нет возможности справиться с мятежником, который возглавляет наемников. И не важно, то ли он сам на это решился, то ли за ним стоит какая-то башня Кремля. Это слабость. Которую в России не прощают.

Сейчас все в России увидели эту слабость. Что так можно было. Что можно осуществить бунт. Можно захватывать города. Можно сбивать вертолеты. Можно публично опускать Путина. И тебе за это ничего не будет.

Можно отстаивать свой частный интерес силой, попирая сакральную основу власти — Путина. Потому что это был сугубо частный интерес одной ЧВК, которая не захотела ложиться под Шойгу и накануне даты Х, первого июля, когда надо было идти сдаваться, совершила этот импотентный мятеж. Начав готовиться к нему, как видели американские спецслужбы, сразу после того, как стало понятно, что времени Х не миновать.

Российскую систему держал страх. Страх перед Путиным. Все эти олигархи, которым не нужна война, молчат, теряя миллиарды, потому что боятся. Сейчас этого страха будет гораздо меньше. А качание системы будет намного больше. И это, конечно, плюс для нас. Это не победа уже завтра, но это среднесрочное и долгосрочное позитивное изменение.

А еще слабость Путина увидели не только в России. Ее увидели и в Пекине, и в Вашингтоне. И эту слабость будут учитывать при принятии решений.

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