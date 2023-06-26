Конец мыльной оперы Пригожина 26 июня, 19:13 NV Премиум

О некоторых военных нюансах российской лжи

Славный «марш справедливости» Пригожина окончен якобы в обмен на увольнения Шойгу и Герасимова и при посредничестве Лукашенко. Пригожин превратил это дело в жалкую русскую мыльную оперу. Удивлен, почему ее на испанском не озвучили.

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Пригожина отправили в ссылку в Беларусь; «его» вагнера получили неприкосновенность, нужно только подписать контракты с МО, или их отправят в Африку (читайте — их часы и дни уже сочтены). Пригожин с гордостью хвастается, что «за это достижение не было пролито ни капли русской крови». За какое достижение? Шойгу и Герасимов по-прежнему на своих постах. И почему кого-то, кто бросил на смерть десятки тысяч, должны сегодня заботить жизни 12 летчиков ВКС, сбитых и убитых ЗРК Вагнера? Почему так? Потому что только вагнеровские «панджшерцы» сбили в общей сложности транспортный самолет неизвестного типа (прочтете ниже подробности), 3 Ми-8МТПР-1, Ми-8, Ми-35 и Ка-52.

Теперь все россияне, а особенно фанаты Путина за рубежом снова получили повод гордиться своими героями. Тем временем ФСБ будет неделями арестовывать всех, кто был на стороне Пригожина, вчера и сегодня (похоже, это было «самое плодотворное» действие всего этого эпизода: зачистка врагов внутри).

При этом мы точно уверены:

1. Время ЧВК Вагнер подошло к концу.

2. В России лгут все как только открывают рот (это же касается и фанатов Путина за рубежом).

Кто сказал, что куча мусора под названием « нация» неисправима — был прав

Следует также обратить внимание на то, как «элиты» (читай — олигархат) — относятся к жизням «своих сотрудников», да и населения целых стран. Пафосная русская мыльная опера: кто сказал, что куча мусора под названием «нация» неисправима — был прав. В следующий раз на это «мыло» я не буду убивать свой целый выходной день.

Да. Вот выудил пример из моря российской лжи.

Рыбарь — один из российских военкоров (который строчит посты в промышленных масштабах) — утверждает, что был сбит воздушный пукнт управления на базе Ил-18 со всем экипажем. Это побудило многих на Западе сделать вывод, что данный самолет был разведывательной версией Ил-20 или даже воздушным командным пунктом Ил-22). Как сейчас можно «загуглить» за 5 секунд, самолеты семейства Ил-18 имеют четыре двигателя.

Единственный «транспортный» самолет, сбитый за всю эту аферу с «переворотом Пригожина», на самом деле имел два двигателя, что хорошо видно на кадрах из видеозаписи падения самолета, охваченного пламенем. И нет: не может быть, чтобы «другие два двигателя были отбиты»: не осталось бы «огрызков крыльев», если бы это было так.)

Форма семейства Ил-18/20/22 довольно отчетливая — и этого не видно на кадрах. При этом, судя по форме крыла, это был не Ан-24/26/30, как я было сначала предположил. Форма крыла «не подходит». И это крыло (то есть силуэт самолета, объятого пламенем, не похоже на крыло (гражданского) Ил-114 также. Таким образом, фактический тип этого сбитого самолета остается неясным.

Вывод: да, Запад лжет, украинцы лгут, но не до такой степени. Русские лгут, лгут, лгут — постоянно, при всяком удобном случае, насчет всего … и мы все еще покупаемся на эту ложь.

Примите мои самые искренние извинения за эту ошибку. Потерял драгоценный день вашей и своей жизни. Оглядываясь назад, нельзя не заключить: «события» 24 июня были просто «слишком хороши, чтобы быть правдой».

Перевод NV

Текст опубликовано с разрешения автора. Впервые напечатано на substack.com

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