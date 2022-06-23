О Чайковском и Национальной музыкальной академии 23 июня, 01:03 Цей матеріал також доступний українською

Комплекс неполноценности и заскорузлость одних встретились с радикализмом и скудоумием других

Петр Чайковский — гениальный и прекрасный композитор. Русский композитор.

Он знал это и четко идентифицировал себя как русский композитор. Русские знали и знают, что он их композитор. И весь мир об этом знает и ни на секунду не сомневается. Это простая и очевидная правда, в которой адекватных людей убеждать не нужно.

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Совершенно неудивительно, что Московская государственная консерватория носит его имя — он символ своей страны и был профессором этого заведения. Также было бы неудивительно, если бы его имя носила Санкт-Петербургская консерватория, ведь он был ее первым выпускником по классу композиции. Но она не носит, потому что названа в честь ее не менее выдающегося преподавателя — Николая Римского-Корсакова.

А вот страннно то, что имя Чайковского носит Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского. Почему? Потому что он в Киеве не родился, не учился и даже не преподавал в заведениях, от которых берет свое начало наша музадемия. Если обратиться к ее официальной странице, то там так написано о вкладе Чайковского: «Славный композитор часто бывал в Киеве и охотно общался со многими музыкантами, всегда пытаясь поддержать, помочь развитию интересных начинаний. После одного из концертов в музыкальном училище художник поздравил учащихся с достигнутыми успехами и выразил уверенность, что дело музыкального образования в Киеве находится в надежных руках и в самом благоприятном положении. Это сыграло важную роль в продвижении вопроса о реорганизации училища в высшее учебное заведение».

Оказывается, этого достаточно, чтобы заведение носило имя в честь человека, который «охотно общался с музыкантами» и «поздравил с успехами». Вуаля.

Отвергнутые основатели, меценаты, целые поколения профессоров и выдающихся выпускников. Конечно, о них в академии знают, но высшего уважения от своих благодарных потомков они не удостоились.

Удивительно то, почему сообщество студентов и преподавателей не захотело назвать свое заведение в честь кого-то из своих — в широком или узком смысле «своих». Например, в честь Пухальского или Виноградского, стоявших у истоков тогдашнего музыкального училища. Или в честь мецената-основателя Терещенко. Или в честь выдающихся художников и/или преподавателей, причастных к музакадемии, например, Глиера, Ревуцкого, Лятошинского, Косенко, Блуменфельда, Беклемишева, Нейгауза, Михайлова, Муравьевой, Донец-Тессейр, Кошица, Веревки, Скрипчинской, Вериковского, Эрденко, Бертье, Вильконского, Блуменфельда, Малько, Гелис, Кабача, Яворского, Гринченко, Квитки… и это только имена заслуженных людей с сайта об истории самой академии. Уже не перечисляю даже просто выдающихся украинских композиторов всех времен, которые могли бы дать имя нашей столичной кузнице музыкальных талантов.

Посвящение Чайковскому в названии действующая музакадемия получила в 1940 году

Думаю, что дело здесь в том, что на самом деле и честно это сообщество так никто и никогда не спрашивал. Напомню, что посвящение Чайковскому в названии действующая музакадемия, а когда-то Киевская консерватория, получила в далеком 1940 году. В эпоху крепкого сталинизма. Тогда у граждан вообще особо ничего не спрашивали, а только решениями съездов и пленумов доводили до сведения и исполнения. Сегодня, судя по эмоциональным дискуссиям и публичным обращениям членов коллектива, в самой национальной музакадемии тоже нормального и открытого диалога по наименованию не произошло. Часть коллектива и руководство академии выступает за Чайковского. Другая часть возмущается, что это самоуправство и выступает против него. Одни оправдывают название в честь русского композитора его казацким происхождением и апелляциями к украинским мотивам в произведениях, а другие называют первых конформистами с колониальным сознанием и дремучими совками/москвофилами.

Активная часть общества на всю эту дичь смотрит во время войны и диву дается. Дошло даже до другой крайности, что на сайте Кабмина «талантливые» активисты инициировали петицию об отмене названия в честь Чайковского (в общем идея ясна), но в тексте назвали композитора «эмблемой российского имперского шовинизма» и едва ли не сознательным инструментом российского империализма. Одним словом — горячо.

Комплекс неполноценности и заскорузлость одних встретились с радикализмом и скудоумием других.

В итоге мне лично кажется:

— Музакадемия точно должна носить какое-нибудь другое название. Название, которое будет отсылать к собственной истории, мелосу и музыкальной традиции, а не по инерции будет тянуть решение сталинских коммунистов.

— Чайковский ничем таким перед Украиной не провинился и имперского шовинизма в его творчестве и жизни не было, а если где-то тень и скользнула, то не больше, чем на многих наших гениев в то время. Памятники или инфотаблицы в его честь где-нибудь в Каменке, Тростянце или Низах вполне могут быть, ведь он там бывал и в своем творчестве дань этому гостеванию заплатил сполна.

— Слушать, изучать и даже уважать иностранного композитора можно и нужно, наряду с Листом, Равелем, Бетховеном и многими другими, но культу нечего делать.

— Своих гениальных композиторов стоит любить, изучать, популяризировать и уважать больше иностранных, потому что кроме нас у них не осталось других потомков и наследников. Поэтому вечная слава Лысенко, Кошицу, Леонтовичу, Лятошинскому, Скорику и многим другим.

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