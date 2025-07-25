Это хороший знак для Украины. Что произошло в Стамбуле

Вот и завершился очередной раунд Стамбульских переговоров, длившихся около часа. Этого времени оказалось достаточно, чтобы делегации обменялись бумагами и вербальными комментариями к ним. Украина предложила провести встречу президентов Украины и России с участием Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

Подобный уровень представительства будет означать, что уже будут подготовлены решения и документы для подписания, возможно — торжественного. Но давайте без иллюзий: вряд ли встреча лидеров состоится в августе (Россия не настроена так быстро завершать войну). Поэтому договорились договариваться, чтобы когда-то эта встреча все-таки состоялась.

Также украинские представители провели отдельную встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которую СМИ склонны недооценивать. А зря — лидер Турции постепенно превращается из арбитра в активного игрока.

Когда только начинались Стамбульские переговоры, то роль турецкого лидера можно было определить как нейтральную. Собственно, именно поэтому для переговоров был выбран Стамбул. Но время течет, и за это время произошло много событий на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. Россия фактически потеряла влияние и контроль над странами в этих регионах. Отчасти это связано с войной России против Украины: агрессор истощается, теряет силы.

Основные рычаги влияния на Южном Кавказе фактически взяла на себя Турция. Напомню, что именно Турция является основным союзником и торговым партнером Азербайджана, который находится в состоянии судебного конфликта с Россией. Кроме того, Турция на сегодня выполняет роль успешного арбитра во взаимоотношениях между Азербайджаном и Арменией.

Когда украинская делегация перед встречей с посланцами московского царя закрывается в комнате с Эрдоганом и обсуждает, как это следует из официальных заявлений, «вопросы сотрудничества в сфере безопасности, вызовов региональной стабильности, а также перспективы дальнейшего оборонного сотрудничества», то это хороший знак.

Итак, подводя итоги третьего раунда, стоит сказать не только о дальнейшем процессе возвращения людей, которых удерживает Россия. Еще одно достижение — укрепление будущих переговорных позиций Украины. Вместе с тем стоит еще раз подчеркнуть: основные «карты» нашим дипломатам обеспечивают Силы обороны Украины.

