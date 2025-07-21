Переговорами в Стамбуле мы подыгрываем Москве

Что я думаю о третьем с начала этого года раунде переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией. О своей позиции говорил давно и могу сейчас повторить: с псевдоисториком Владимиром Мединским не о чем говорить. Как и не о чем говорить с кем-либо, кто будет на его месте. Ведь до тех пор, пока Украина не сломает сопротивление на фронте, то говорить с кем-либо в России о политическом урегулировании нет никакого смысла. Потому что все это играет только в пользу России. Она везде будет рассказывать, что ведет переговоры, а плохие украинцы не хотят ее слушаться, вместо того, чтобы устранять первопричины украинского кризиса, они продолжают настаивать на том, что они какие-то там независимые и хотят собирать свое государство, что является с точки зрения Москвы нонсенсом и так далее.

Поэтому, посмотрим, что выйдет из этих очередных переговоров, но мой прогноз довольно пессимистичный,