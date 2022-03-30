Позиция России меняется — это важно. Как относиться к «стамбульским договоренностям» 30 марта, 14:40 Цей матеріал також доступний українською

Что касается «стамбульских договоренностей», то я смотрю на все это не прямо, а обращая внимание на механизм выполнения этого всего

Как показала практика, именно механизм выполнения является самым главным в любом подобном документе.

Здесь он достаточно сложны и специфичный. В частности, «нейтральный статус» требует утверждения на референдуме, а референдум, в свою очередь, требует вывода иностранных войск с территории Украины и прекращения огня.

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То есть мы говорим РФ: «Выведите войска, а потом мы проголосуем нейтральный статус на референдуме, и, возможно, даже проголосуем». Ну а если не проголосуем, то что может быть выше решения референдума? Как думаете, насколько радушно пойдет рф на выполнение подобного алгоритма?

Поэтому перспективы того, что все будет именно так, как мы услышали, не выглядят уж очень убедительными.

В то же время все это было озвучено, хотя ни один документ не подписан. Пока вообще ничего не подписывали — только обсуждали, и это понятно, ведь у делегации просто не может быть на это полномочий.

Стороны обменялись мнениями, теперь «средневзвешенное что-то» будет направляться в легендарный бункер. Какая будет встреча в бункере для этого «что-то»? Сказать сложно. Думаю — без энтузиазма, поэтому нас ждет продолжение войны еще некоторое время, хотя в итоге может быть мир, который окажется лишь очередным перемирием.

Что действительно важно? Важно, как постепенно, но откровенно «откочевывает» позиция рф, которая начинала с выдвижения абсурдных ультиматумов.

Пока вообще ничего не подписывали — только обсуждали

Денацификация и демилитаризация исчезли, как их и не было. Разговоры о признании де-юре оккупации ОРДЛО и Крыма тоже уже не звучат. Сама встреча «откочевала» из лояльной к Кремлю Беларуси, к совершенно нейтральной Турции, а Мединский уже «не возражает» от имени рф относительно присоединения Украины к ЕС. Вопрос Крыма, который рф 8 лет называла «окончательно закрытым», уже обсуждается. Пока совсем не в том направлении, которого стоило бы ждать, но обсуждается. Присутствие Умерова и Джемилева на переговорах является лучшим тому подтверждением. Короче говоря, они «уже начинают торговаться».

Важно понимать, что переговорного процесса мы не избежим, до его завершения еще далеко, реальной конкретики пока нет — есть определенные тенденции, результаты будут зависеть исключительно от успехов украинской армии. Кстати, думаю, что именно позиция последней и будет играть ключевую роль для содержания итогового документа.

Относительно нейтралитета и его гарантий. Я уже писал выше, какая сложная процедура предлагается для утверждения, но сугубо теоретически мы можем предположить, что эта норма «дожила» до предполагаемых переговоров на самом высоком уровне, была там утверждена, «дошла» на референдум и там вступила в силу. Что все это значит для нас на практике?

Здесь нужно сказать, что Украина сейчас является нейтральным государством. Долгое время это было официально утверждено в Конституции. Затем мы официально провозгласили стремление вступить в НАТО как цель. Но это именно цель, а не действующий порядок вещей. Так же у нас есть решение саммита этой уважаемой структуры, где теоретически провозглашается возможность присоединиться к Североатлантическому альянсу. То есть теоретически мы туда стремимся и теоретически за нами признают такую возможность, а практически мы не там, и практически мы там не будем в какой-то обозримой перспективе, и будет зависеть эта перспектива исключительно от международных отношений, а не от нас.

Предлагаемая идеология «гарантий безопасности» предполагает, что ряд наиболее значимых стран мира берут на себя обязательства на уровне межгосударственного договора (не меморандума и других деклараций), ратифицируемого парламентом и предусматривающего действия, аналогичные нормам 5-й статьи договора НАТО по защите Украины. То есть о вооруженной помощи после трехдневных консультаций. Ну, то есть, это точно нечто большее, чем мы имеем сейчас, и существенно больше. И больше, чем мы точно будем иметь в ближайшее время.

Есть ли здесь проблемы? Есть. Главная из них — не все понятно с условиями «нейтралитета». Видел публикации, что он должен касаться запрета иностранных баз (которых нет), а также ограничений международных учений (а вот это уже непонятно), но и здесь конкретики пока нет, и вполне возможны изменения.

Ну и главное. Вынося все это на референдум, следует понимать перспективы утверждения. Если идея отказа от НАТО может даже восприняться, учитывая сомнительное поведение отдельных членов альянса сейчас, которые откровенно блокируют помощь Украине, то сама идея «международных гарантий безопасности» у нас сильно дискредитирована в общественном сознании Будапештским меморандумом. И хотя сейчас все обсуждается на другом уровне, но память об этом клочке бумаги все равно быстро не исчезнет и будет влиять на настроения.

Поэтому вот рассматривать это все как данность… Я бы сказал — преждевременно.

Текст опубликован с разрешения автора

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