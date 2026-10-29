Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Лучше, чем дух Анкориджа. Что принесли переговоры в Осло

29 октября, 07:13
NV Премиум
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Встреча в Норвегии выглядят куда более продуктивным шагом к миру, чем августовский саммит Трампа и Путина в 2025 году

Пессимистичные прогнозы по поводу дипломатического завершения войны РФ против Украины уже не раз подтверждались на практике. В июле 2023 года Москва вышла из единственного работавшего на тот момент соглашения — Черноморской зерновой инициативы, достигнутой летом 2022-го при посредничестве Турции. А этой осенью украинские удары резко сократили возможности России по экспорту зерновых, из-за чего аграрному сектору пришлось решать проблему гниющего на полях урожая…

Такая предыстория не предвещала ничего хорошего новому раунду дипломатии, который в очередной раз начали спецпосланники США по мирным миссиям — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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И все же в этот раз, вопреки тенденции, на фоне традиционных дежурно-оптимистичных заявлений участников переговоров, наметились и некоторые обнадеживающие сдвиги.

Теги:   Владимир Путин Осло Война России против Украины мирные переговоры

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