Интрига встречи в Вашингтоне при посредничестве Мелании Трамп

4 ноября в Брюсселе должны состояться переговоры с участием представителей Украины, Европы и США. Вполне вероятно, что к ним присоединится и президент Зеленский. Из официальных сообщений известна тематика этих переговоров: гарантии безопасности для Украины и архитектура послевоенной Европы; «План процветания» и пакеты мер по восстановлению Украины; согласование единой переговорной позиции (как минимум, между Европой и Украиной).

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Очевидно, что эта встреча является подготовительным этапом перед переговорами в трехстороннем формате (Украина — Россия — США).

Обращу внимание на наиболее специфический пункт повестки дня переговоров в Брюсселе — «План процветания». Что это за удивительный «План процветания» в условиях эскалации войны России против Украины?

Что это за удивительный «План процветания» в условиях эскалации войны?

Если исходить из имеющейся информации и перевести сказанное с «языка Уиткоффа» на обычный политический язык, то речь идет о «революционной» идее американского переговорщика — возобновить экспорт российского газа в Европу через Украину при посредничестве США.

Когда-то Ангела Меркель тоже считала, что лучше торговать, чем воевать. Однако Путин опроверг эту логику. Сейчас мы наблюдаем вторую попытку реализации этой идеи в исполнении Уиткоффа. Идея сомнительная; даже в Кремле ее на данный момент отвергают. И можно с уверенностью сказать, что обсуждать это уместно лишь при условии полного прекращения огня.

Я не ожидаю ничего особенного от встречи в Брюсселе. Главная задача украинских и европейских представителей там — сдержать фантазии Уиткоффа и как-то настроить его на переговоры хотя бы о поэтапном прекращении огня.

Главная интрига — встреча в Вашингтоне, которая состоится 5 ноября. Несколько дней назад я в шутку предложил вместо Уиткоффа поставить на мирные переговоры со стороны США Меланию Трамп. Вышло немного иначе. Возможно, появляется параллельный переговорный трек — имени Мелании Трамп. Очень интересно, что из этого получится. Хочется надеяться, что Меланию Трамп вдохновила успешная гуманитарная миссия в Олешках.

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Конечно, не стоит ожидать от Мелании Трамп каких-то чрезвычайных переговорных усилий. Но российскому представителю Дмитриеву будет очень трудно отказать супруге президента США. Другой вопрос: на чем именно она будет настаивать? Если, конечно, вообще будет на чем-то настаивать. Скорее, она что-то предложит. Наиболее вероятный вариант — предложение новых локальных гуманитарных проектов вдоль линии соприкосновения. Даже это было бы неплохо. Именно поэтому там будут присутствовать омбудсмены Украины и России. И это отчасти ломает стратегию Кремля, направленную на эскалацию войны под прикрытием мирных переговоров.

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Я не жду чуда от встречи в Вашингтоне, но для меня это событие гораздо интереснее, чем встреча в Брюсселе и даже переговоры в Абу-Даби.

Еще одна интересная интрига встречи в Вашингтоне — участие в этих переговорах Давида Арахамии. Для него это — звездный час как для переговорщика. Это круче Стамбула 2022 года, поскольку встреча пройдет в Белом доме. Можно «засветиться» не только перед Меланией, но и перед самим Дональдом Трампом (даже после его поражения на выборах в Конгресс США).

К Давиду Георгиевичу есть много замечаний и претензий, но я искренне желаю ему продемонстрировать все свои таланты в области авантюрных переговоров для продвижения украинских позиций. Главное — не заиграться и не перепутать интересы Украины с собственными намерениями.

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Текст опубликован с разрешения автора