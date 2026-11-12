Должно дойти даже до тупых. Что Мединский сказал об Украине

У меня плохие новости для тех, кто верит в договоренности с Россией

Вчера уроженец Смелы, переговорщик Путина Владимир Мединский постучал вам х… м по лбу, чтобы дошло даже до самых тупых: «Каждая пядь российской земли будет возвращена так или иначе!»

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К сведению: мы не захватывали ни пяди российской земли, поэтому нам просто нечего возвращать Мединскому и его хозяевам.

Российской землей делегация России считает украинскую суверенную территорию, которую Москва хочет захватить.

Россияне вслух говорят, что считают нашу землю своей

Вы можете сколько угодно цепляться за свои идиотские идеи о том, что с Россией можно договориться. Вы можете сколько угодно обвинять Порошенко или Зеленского в том, что они не договорились с Путиным. Можете продолжать верить, что вместо них найдете какого-нибудь третьего президента — например, Гончаренко, который всё-таки договорится с Путиным.

Но тут выходит Мединский, достает х… й и стучит вам по лбу, чтобы быть максимально понятным: «Украинчики!!! Забудьте свои идиотские идеи о том, что с нами можно договориться! Сколько еще раз вам нужно сказать прямо в лицо, что мы заберем вашу землю, чтобы до вас дошло, что договориться с нами невозможно !?».

И для нас огромное счастье, что россияне — не хитрые и коварные злодеи, плетущие интриги и умело манипулирующие сознанием, а простые как пять копеек садисты и идиоты, которые даже не скрывают своих намерений!

Россияне прямо в глаза, словами через рот, говорят, что считают нашу землю своей. Здесь нет никакого места для компромисса.

Хотелось бы, чтобы наивные «украинчики», убежденные, что нужно просто услышать Россию и договориться, — сами услышали Россию и поняли: никакие договоренности ее не интересуют.

Собственно, именно эту людоедскую и бескомпромиссную позицию России я фиксирую как реальный итог «переговоров» в Абу-Даби.

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Текст опубликован с разрешения автора