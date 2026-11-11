Почему Россия ведет себя так нагло

Почему московиты ведут себя так нагло и самонадеянно на переговорах? Как показывают заявления того же Владимира Мединского [помощника Путина, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби ] о необходимости Ялты 2.0.

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Здесь вопрос далеко не только в том, что американцы рассказами о новой архитектуре безопасности в Европе посылают ответные сигналы.

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В США действительно есть объективная проблема — невозможность активно поддерживать порядок во всех ключевых регионах Евразии и необходимость приоритизации с фокусом на КНР, которую администрация Трампа пытается решить в типичной для нее манере: из-за достижения быстрого крупного соглашения с РФ за счет интересов Украины и Европы.

Кремль пытается капитализировать момент уязвимости Запада

По-другому трудно объяснить, как перед новым раундом переговоров [в Абу-Даби] возникли разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе и ушли они именно от американцев. А это как мед для ушей для РФ. Кремль все эти годы рассказывал, что архитектура безопасности, которая была выстроена после 1991 года, относительно них несправедлива.

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Но большая причина кроется в том, что россияне отчетливо видят дальнейшее ослабление США и, как следствие, неспособность Вашингтона играть роль мирового гегемона. Президент, пришедший к власти под лозунгами Make America Great Again, фактически только катализировал процесс утраты глобальных позиций.

Война по выбору Трампа против Ирана, которая истощила запасы конвенционного высокоточного вооружения США и сделала неспособными действовать в ряде регионов Евразии в случае необходимости одновременно — это лишь один момент.

Другой момент — это меркантилизм США и желание держать свою позицию за счет выкручивания рук союзникам и партнерам и, как следствие, ослабления системы альянсов и союзов, которые США строили с 1945 года. Да и внутренняя политика США, где Дональд Трамп и Ко все сделали для дальнейшей поляризации и конфликтов.

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Российская Федерация четко чувствует, что глобальный баланс в мире меняется, а Европа вместе с Украиной еще не может в полной мере взять на себя ответственность за противодействие РФ, зависимо от США.

Поэтому Кремль так и пытается капитализировать момент уязвимости Запада.

P.S. В конце августа 2026 года медиа США как раз публиковали оценку собственной разведки относительно того, как в России оценивают последствия войны Америки против Ирана. И в РФ пришли к выводу, что ослабление США будет продолжаться.

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Текст опубликован с разрешения автора

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