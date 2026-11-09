За столом переговоров есть один по-настоящему новый человек

Российские боты и украинские «полезные идиоты» начали распространять сказку о заинтересованности России в переговорах в Абу-Даби, якобы подтверждаемой повышением уровня российской делегации.

Реклама

Это ложь. Состав российской делегации практически не отличается от состава российской делегации в Стамбуле в 2025 году — разве что теперь решено даже не отправлять заместителя министра обороны Александра Фомина. И заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин (курирующий СНГ), и глава ГУР генерал Игорь Костюков в Стамбуле были.

По-настоящему новый человек за столом переговоров — заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, курирующий направление США; однако это объясняется тем, что в Абу-Даби, в отличие от Стамбула, пройдут трехсторонние, а не двусторонние переговоры.

Неизменность состава делегации и отсутствие заинтересованности в повышении ее уровня свидетельствуют о незаинтересованности Кремля в реальном переговорном процессе и об отсутствии перспектив для принятия реальных решений.

Оригинал