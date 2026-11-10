Переговоры в Абу-Даби. Две «дилеммы» «мирного плана» Путина

К каким изменениям в 2027 году нам нужно готовиться, вместо того чтобы пытаться жить в логике 2022 года

1. Главные переговоры, которые ведутся сейчас, — это не переговоры с Украиной. Главные переговоры — это переговоры с ЕС о снятии санкций. Повышение уровня делегации со стороны россиян — это не об Украине; это, прежде всего, о ЕС и снятии санкций.

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2. Переговоры с Украиной сводятся к: а) Донбассу; б) внеблоковому статусу; в) допуску российских партий; г) русской церкви и языку; д) ограничению производства определенных типов вооружений.

Ключевые вопросы — Донбасс и оружие. Но логика Путина такова: если ЕС не согласится на снятие санкций, то нет смысла о чем-либо договариваться с Украиной. Если же согласится — именно ЕС надавит на Украину, воспользовавшись ее финансовыми проблемами.

Если согласится — именно ЕС дожмет Украину

3. Трамп и США важны, прежде всего, для оказания давления на ЕС, поскольку именно США могут гарантировать безопасность Европы. И именно об этом европейцы говорили с американцами в Брюсселе на прошлой неделе. И об этом они будут говорить в ближайшие месяцы.

4. Есть ли здесь какая-то субъектная позиция Украины? Пока что — да, поскольку ЕС все же придерживается определенных ценностных принципов. Однако наша позиция «Россию нужно изолировать» подвергается очень серьезной эрозии. Это особенно отчетливо видно на примере спорта, где переломным моментом стал 2026 год. Переговоры финнов, норвежцев и, что важнее всего, немцев с россиянами становятся определяющими для тех изменений, которые с высокой долей вероятности произойдут в 2027 году. И нам нужно готовиться к этим переменам, а не пытаться жить в логике 2022 года. Тем более что пока никакой зрады не происходит.

5. Переговоры в Абу-Даби будут интересны лишь одним: будут ли американцы готовы начать менять свою позицию, которую Трамп закрепил в Анкоридже. Тогда Путин добился самого главного: возможности вести переговоры, продолжая войну. Хотя всё указывает на то, что этого не произойдет. Поэтому стоит следить, прежде всего, за тем, меняется ли позиция ЕС.

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Текст опубликован с разрешения автора