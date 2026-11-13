Переговоры, завершившиеся в Абу-Даби , наконец дали ответ всем, кто до сих пор считает, что в Стамбуле в 2022 году был реальный шанс договориться о прекращении войны

Как свидетельствуют утечки этой недели, Россия и Украина могут более или менее предметно договариваться практически по всем вопросам, кроме территориальных. Их вынесли на отдельное обсуждение в среду, но из-за принципиально разных позиций встреча завершилась очень быстро. После нее Кушнер назвал территориальный вопрос «главным препятствием», а Мединский вспомнил советское поэтическое детство и «каждую пядь нашей земли».

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Мы пока не знаем всех деталей переговоров в Абу-Даби. А вот о стамбульских договоренностях 2022 года известно достаточно, поскольку проекты соответствующих документов были обнародованы СМИ в 2024 году.

Из них видно, что в 2022 году стороны предметно обсуждали те же вопросы, что и сейчас: НАТО, нейтралитет, отмену санкций и так далее. Всё, кроме территорий. В проекте стамбульского договора была ссылка на карту, которая якобы должна была содержаться в приложении 6. Но никакой карты там не было.

В 2022 году стороны предметно обсуждали те же вопросы, что и сейчас

Таким образом, никакого согласованного мирного соглашения не существовало ни в 2022 году, ни позже. Россияне отказывались рассматривать вопрос оккупированных территорий как тогда, так и сейчас. И это несмотря на то, что в апреле 2022 года под оккупацией находилась значительно большая часть Украины, чем сейчас, — в частности, еще не освобожденный на тот момент Херсон.

И главная из причин, по которым мира быть не могло, — это истинная цель российской войны.

Путин не начинал войну ради Донецкой области. Штурм Гостомеля, танковые колонны, движущиеся на Киев, обстрелы Харькова, Херсона, Николаева и Сум, а также ракетные удары по городам в глубоком тылу свидетельствуют о гораздо более масштабных намерениях.

Для Путина война — это способ сломить Украину, установить над ней контроль и использовать эту победу для выдвижения ультиматумов Европе. Эти ультиматумы уже были озвучены заместителем главы МИД России Рябковым в 2021 году. В ноябре 2026 года Рябкова включили в состав российской делегации именно для того, чтобы он повторил эти ультиматумы, подтвердив тем самым актуальность глобальных требований России.

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Путину нужна эта война. Он её не стыдится и считает своим единственным реальным аргументом. Без войны Путин и его Россия никому не нужны, поэтому они будут держаться за войну столько, сколько смогут.

В Кремле прекрасно понимают, что Украина не согласится добровольно отдать свои территории. Именно поэтому там и настаивают на этом требовании: не для того, чтобы получить остатки полностью разрушенного Россией украинского региона, а чтобы Украина отказалась и война продолжилась.

Именно это мы и увидели в Абу-Даби на этой неделе.

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Текст опубликован с разрешения автора