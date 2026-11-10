Окно для Путина. Почему я считаю, что у Москвы есть время до января

Российские эксперты продолжают оценивать, как результаты промежуточных выборов в США повлияют на политику Вашингтона в отношении войны Кремля против Украины. Все больше оценок сводится к тому, что для Москвы последствия будут неблагоприятными. До 3 ноября в России преобладало мнение, что переход Палаты представителей под контроль демократов почти не отразится на американской внешней политике и даже может подтолкнуть Дональда Трампа к новым мирным инициативам.

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Теперь в Москве считают неизбежными серьезные перемены в позиции США по российской войне против Украины — вопросу, который в российской картине мира занимает центральное место. Некоторые прокремлевские комментаторы призывают по максимуму использовать то ограниченное окно возможностей, которое осталось у России, — до 3 января 2027 года,