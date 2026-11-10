Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Окно для Путина. Почему я считаю, что у Москвы есть время до января

10 ноября, 20:03
NV Премиум
Google Читайте NV в Google
x1
0:00
-
8:21

На фоне тотальной усталости России от войны дипломатические перспективы достижения компромисса выглядят более обнадеживающе

Российские эксперты продолжают оценивать, как результаты промежуточных выборов в США повлияют на политику Вашингтона в отношении войны Кремля против Украины. Все больше оценок сводится к тому, что для Москвы последствия будут неблагоприятными. До 3 ноября в России преобладало мнение, что переход Палаты представителей под контроль демократов почти не отразится на американской внешней политике и даже может подтолкнуть Дональда Трампа к новым мирным инициативам.

Реклама

Теперь в Москве считают неизбежными серьезные перемены в позиции США по российской войне против Украины — вопросу, который в российской картине мира занимает центральное место. Некоторые прокремлевские комментаторы призывают по максимуму использовать то ограниченное окно возможностей, которое осталось у России, — до 3 января 2027 года,

Теги:   Война России против Украины удары по российским НПЗ мирные переговоры переговоры в Абу-Даби

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies