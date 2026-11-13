Даже читать противно. Важные детали переговоров в Абу-Даби и Москве

Некоторые нюансы, характеризующие атмосферу и состояние переговоров. А также политический контекст вокруг переговоров, который не менее значим.

Начну с некоторых общих замечаний.

Во-первых, то, что происходило в Абу-Даби и Москве, я бы не назвал мирными переговорами. О мире или хотя бы о перемирии, к сожалению, речь вообще не идет. Возможно — пока. Я бы назвал это значимыми и официальными эпизодами «дипломатической гибридной войны».

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Во-вторых, советую не делать далекоидущих выводов на основании отдельных официальных заявлений тех или иных участников переговоров. Оценивать ситуацию нужно комплексно, учитывая заявления разных сторон. Важно также не выдавать желаемое за действительное. Ведь некоторые комментаторы уже начали рассуждать об окончании войны и предстоящих выборах, опираясь на слова Давида Арахамии о том, что «у нас есть хороший импульс для поиска решения до наступления нового года».

На самом деле эта фраза довольно абстрактна, и «решения» могут касаться самых разных вещей — не обязательно завершения боевых действий. Однако многие стали воспринимать её именно как возможность завершения войны.

Уиткофф и Кушнер смиренно просили Путина допустить европейцев к переговорам

Раз уж речь зашла об Арахамии, обращу внимание и на другие его высказывания: «Я участвую в этом процессе с 2022 года и могу с полным основанием сказать, что это был один из самых тяжелых раундов… Россияне пришли с очень и очень жесткими директивами, и было крайне сложно смягчить дискуссию».

А если взглянуть на заявления формального руководителя российской делегации Мединского, а также на то, что прозвучало в Москве из уст помощника Путина Юрия Ушакова и самого президента РФ, становится очевидным: Кремль пытается диктовать свои требования и условия дальнейших переговоров. В этом нет ничего нового, однако тон российских переговорщиков стал более жестким, ультимативным и наглым.

Это не добавляет оптимизма (которого и так практически не было) относительно дальнейших перспектив переговоров. Две главные причины такой наглой и ультимативной позиции россиян: 1) превосходство россиян в воздушной войне над Украиной, их надежды разрушить украинскую энергетику и основу украинской экономики зимой; 2) регулярные уступки американцев россиянам.

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Чем дальше, тем очевиднее: Уиткофф и Кушнер согласились вести переговорный процесс на основе российских предложений. Им кажется, что это лучший путь к завершению войны, но на самом деле это лишь придает россиянам наглости и стимулирует их продолжать войну.

Теперь уже очевидно, что главная тема переговоров в Абу-Даби — новая архитектура европейской безопасности — возникла именно с подачи Кремля. Не менее прискорбно и то, что американцы согласились обсуждать эту тему без участия европейцев. А если вспомнить, как издевался над европейцами Мединский, то вот и главный результат такой уступчивости американцев. А затем в Кремле Уиткофф и Кушнер смиренно просили Путина допустить европейцев к переговорам. Путин снисходительно намекнул, что подумает над их просьбой.

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Очень грустно смотреть, как американцы просят, а не настаивают. Ну и последствия очевидны.

Издание Axios сообщило, что США предложили России подготовить новый проект соглашения о будущей архитектуре безопасности в Европе. То есть компромиссный сценарий предлагает не посредник, а сама страна, являющаяся главной угрозой для безопасности Европы. Даже читать об этом противно.

Кремль уже начинает определять и предмет этих переговоров. После визита в Кремль 12 ноября помощник президента РФ Ушаков заявил, что ключевым элементом новой европейской безопасности должно стать возвращение военной инфраструктуры НАТО к состоянию на момент подписания Основополагающего акта Россия — НАТО в мае 1997 года.

Очевидно, что восточноевропейские страны НАТО не согласятся на выполнение российского ультиматума — так же, как США и НАТО не согласились на аналогичный российский ультиматум в 2021 году, — однако готовность американцев уступать россиянам инициативу в столь важных вопросах вызывает серьезную обеспокоенность.

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Что касается участия европейцев в переговорах — как я уже отмечал, американцы лишь предлагают это, а не настаивают. В такой ситуации настаивать должны сами европейцы. Иначе Кремль может согласиться с предложением Джареда Кушнера о том, что основной переговорной площадкой по вопросам архитектуры европейской безопасности должен стать восстановленный Совет НАТО — Россия.

Что касается другой идеи Кушнера — о том, что Европу должен представлять кто-то один, — то в этом, казалось бы, есть смысл. Однако это касается переговоров на высшем уровне, которых сейчас не ведется и сроки проведения которых неизвестны.

При этом нынешняя техническая переговорная делегация европейцев является представительной и высокопрофессиональной. По своему статусному уровню она ни в чем не уступает украинской и российской делегациям и представляет всех ключевых европейских субъектов — ЕС, НАТО, Великобританию, Германию, Францию и Италию.

Здесь я согласен с позицией президента Франции Макрона: сначала Россия должна в принципе признать необходимость участия Европы в переговорах, а уже затем европейцы определятся со своими представителями. Состав их технической делегации фактически уже определен; он практически не менялся на переговорах в Осло, Брюсселе и Абу-Даби.

Что касается позиции Кремля по этому вопросу, то россияне открыто демонстрируют: для них важны переговоры только с американцами, а не с украинцами и европейцами. В этом нет ничего страшного. Американцы уже поняли, что невозможно договориться о завершении российско-украинской войны без учета позиций Украины и Европы. В конце концов, это признают и в Кремле. Это лишь вопрос времени.

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Среди заявлений Ушакова также обращу внимание на его слова об обсуждении с американцами «поведения» Зеленского. Ушаков сообщил, что в ходе встречи в Кремле участники обсудили публичную риторику украинского президента и его «дружеские приветы» — в кавычках, — которые он в последнее время адресовал Дональду Трампу.

Очевидно, что Кремль хочет в очередной раз рассорить Трампа и Зеленского. Это часть переговорной стратегии России в отношениях с Соединенными Штатами. И почти наверняка этим лично занимается сам Путин.

На провоцирование разногласий между США и Украиной направлена и псевдомирная инициатива Путина в отношении Константиновки — по аналогии с миссией в Олешках. Очевидно, что россиян мало волнует гуманитарная ситуация в Константиновке: они стремятся улучшить свои военные позиции путем локального перемирия в этом городе.

Но в то же время они понимают, что и для нас такая логика очевидна, поэтому рассчитывают, что мы отклоним это предложение.

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Исходя из этого, нам следует действовать гибко и не отвергать это предложение целиком, а выдвигать контринициативы: расширение зоны перемирия на всю Донецкую область или на ряд населенных пунктов, где это нам особенно выгодно; возможно, демилитаризация Константиновки на время гуманитарной акции; международный контроль за разминированием и перемещением военных сил на период действия этого перемирия и т. д.

Судя по заявлениям Уиткоффа и Кушнера, переговоры продолжатся. Возможно, даже с участием европейцев. Но это будет продолжение тактического противостояния в формате гибридной переговорной войны на фоне эскалации «горячей» войны, особенно в воздухе.

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Многие спрашивают: зачем тогда вообще соглашаться на эти переговоры? Однако, если мы откажемся, это будет именно тем, на что рассчитывает Кремль, — вести переговоры об Украине только с американцами и без участия самой Украины. Путина устроит и отсутствие переговоров о завершении войны; в таком случае он будет договариваться с американцами лишь о совместном бизнесе и общих политических проектах.

Поэтому мы должны продолжать эти переговоры. Сейчас они имеют скорее тактическое значение. Но одновременно это создание фундамента для переговоров на перспективу — на тот момент, когда в Кремле созреет понимание необходимости завершить эту войну. А для этого нужно усиливать военное, санкционное и политическое давление на Россию.

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Текст публикуется с разрешения автора