С каждым днем позывы к урегулированию становятся все более бескомпромиссными

Сегодня Дональд Трамп по сути дал понять, что товарищи Уиткофф и Кушнер представляли на переговорах только себя. Он изумился, когда его попросили прокомментировать идею «мира до 1 января».

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Ранее подобная ситуация была вокруг гарантий «как 5-я статья, но не 5-я статья». Кушнер тогда заявил, что схема рабочая и Россия согласна. После чего, вышел заместитель Лаврова Рябков и иносказательно назвал Кушнера девиантом.

Трамп пытался было вступиться за зятя, но сейчас де-факто сам подтвердил спорный характер несогласованных инициатив. Выглядит это так, словно у переговорщиков со стороны США какая-то истерика, они пытались вбросить хоть что-то.

Ничего хорошего в этом нет. Зато есть ясность

Возможное пояснение поступило сегодня. Большевистские издания написали, что США отложили бизнес-треки (читай — испортили малину Уиткоффу и Кушнеру) на после войны и теперь не рассматривают экономику как ключевой элемент диалога с Россией. Ввиду чего все откатилось к формуле «отдайте Донбасс, а потом начнем разговаривать».

Ничего хорошего в этом нет. Зато есть ясность.

Де-факто единственным рабочим треком является гуманитарный под эгидой Мелании Трамп. Плюс наработанные контакты по обмену пленными. Самое разумное, что сейчас может сделать ее муж — влупить своего друга такими санкциями, чтобы тот посинел. Направление понятно: Россия наиболее уязвима на воде.

Угрозы России начать вредить в космосе — лишь повод скорее прибегнуть к воспитательным мерам, в частности — посредством Сил обороны Украины.

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Текст публикуется с разрешения автора