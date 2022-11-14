Как далеко может зайти Украина в освобождении своих территорий и что будет дальше 14 ноября, 18:08

Сегодня Украина давит и заставляет

Розставлю крапки над «і» щодо медійних розмов про тиск на Україну щодо переговорів, як далеко може зайти Україна у звільненні своїх територій і що буде далі

1. Слухайте президента Зеленського: ми будемо звільняти свою землю і людей, Росія має вивести свої окупаційні війська з території України у міжнародно визнаних кордонах.

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2. Україна не відмовляється від дипломатії. Але нинішні заяви Кремля про нібито готовність до переговорів — це лише димова завіса. Росія грає в конструктив, а насправді хоче взяти паузу, щоб оговтатися від поразок та згодом продовжити війну з новою силою. Ми не підемо на це і закликаємо партнерів не підігравати Москві.

3. Київ не розглядає навіть теоретично будь-яких поступок щодо питання Криму. Немає ані для нас, ані для міжнародного права жодної різниці між Херсоном і Севастополем. Все це — Україна.

4. Розмови про те, що Україна буде терпіти чи піддаватися на будь-які підштовхування, безглузді. Я взагалі раджу усім облишити це доісторичне сприйняття України як того, на кого тиснуть і кого змушують. Сьогодні Україна тисне і змушує. Ми творимо нову історію разом з тими у світі, хто стоїть з нами пліч-о-пліч.

Варто пам’ятати одну річ: неможливо перемогти, якщо не вірити

5. Що стосується тих у світі, хто за лаштунками між собою та у коментарях журналістам просторікує про те, що не вірить в перемогу України та висловлює безкінечні сумніви, то сьогодні я виступав на Раді міністрів ЄС і розказав одну історію. Далі цитата з мого сьогоднішнього виступу:

«Влітку 2021 року я подорожував Херсонщиною разом із дітьми. Нашим екскурсоводом був Олексій Білецький. Він закоханий у Херсонщину та присвятив життя тому, щоб перетворити її на туристичний магніт. Цьогоріч, коли Херсон був окупований, він написав мені. Подякував мені за роботу і сказав, що для нього було за честь зробити для нас екскурсію. Написав він з сумом так, ніби прощався… Я відповів Олексію, що він обов’язково проведе нам ще одну екскурсію. Після звільнення Херсона. Навряд він повірив тоді у реальність моїх слів. Але все сталося саме так. Тож тепер я пропоную вам відвідати український Херсон. Зі свого боку, буду радий поділитися контактами Олексія.

Ця ситуація стосується всіх, хто не вірить в Україну. Всіх, хто висловлює сумніви, хто сіє сумніви та страх щодо того, що буде далі.

Варто пам’ятати одну річ: неможливо перемогти, якщо не вірити. Я дякую всім, хто вірить у перемогу України. Ви не пошкодуєте, що зайняли таку позицію.

Якщо ми залишимося єдиними та принциповими у ці важкі часи, ми також святкуватимемо відновлення миру та безпеки в Європі. І чим більше буде підтримки, чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше цей день настане".

Текст опубліковано з дозволу автора

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