Переговоры с Россией. Какими будут последствия референдума? Сегодня, 17:37 3024 Цей матеріал також доступний українською

Что будет, если референдум успешно пройдет, а мир не наступит?

Декрет о мире. Пардон, референдум о мире.

Незрелая идея. Ну, и вообще неприемлема в практической плоскости.

Даже если попытаться представить, что предложение о референдуме о мире было эдаким пробным шаром — попыткой прозондировать общественное мнение по основной теме партии «Слуга народа» на парламентских выборах, все равно возникает много вопросов.

Референдум о мире теоретически провести возможно. Более того, предположив, что этот референдум можно выиграть. Ну, а как же иначе, ведь электоральная ниша «партии войны» в Украине — 5−7%.

Можно даже использовать эту победу на референдуме для раскрутки пропрезидентской политической партии. Идея хорошая и благозвучная — мы идем творить мир. Правда, в чем-то напоминает Петра Порошенко периода 2014−2015 годов, но разве, будучи здравомыслящим, кто-либо решится выступать против желания прекратить войну и жить в мире? И поддержку на референдуме темы мира на уровне более 90% несложно изобразить, как и поддержку президента.

Россия пока прекращать войну не собирается

Впрочем, возникают как минимум две проблемы с последствиями. Раскрученные ожидания будет крайне сложно удовлетворить. Мир призывами не восстановишь. А Россия пока прекращать войну не собирается. И принудить ее к миру мы тоже пока не сможем.

Что будет, если референдум успешно пройдет, а мир не наступит?

И вторая — это инициатива может весьма серьезно демотивировать тех, кто сегодня выбрал оборону Украины целью своей жизни. Мир так мир. Зачем воевать?

Эти вполне вероятные последствия станут разрушительными для Украины.

Практической пользы от результатов референдума не будет. Допустим, европейцы и Курт Волкер воспользуются результатами такого референдума, чтобы на 2−3 встречах у Путина и в 5−10 интервью заявить, что украинцы в очередной раз продемонстрировали приверженность миру.

Однако несложно представить, как Сергей Лавров (или какой-то еще другой путиноид), томно посмотрев на все это, заявит: «Хотят мира — пусть договариваются о нем с Донецком и Луганском».

Круг этот не заколдован, но пока замкнут.

Не особо верится в то, что подобный референдум можно использовать для формирования своеобразного общественного консенсуса по «красным линиям» для украинской дипломатии на переговорах с Россией.

Дело в том, что общественное мнение по максимально допустимым уступка на переговорах никогда не будет постоянным. Народ прозорлив и мудр в своем стремлении жить хорошо и в мире. Но коллективная мудрость — это не коллективные знания, как этого достичь. Знание и ответственность за политические планы и программы — это дело элитарное и глубоко индивидуальное.

Ну, и даже для «прощупывания» общественного мнения по такому деликатному вопросу время, место и должностное лицо, на мой взгляд, выбраны не лучшим образом.

Текст опубликован с разрешения автора

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