Компромиссы с Москвой вынесут на референдум 22 марта, 00:23 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 21 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Компромиссы с Москвой вынесут на референдум. Вопрос компромиссов на переговорах между Украиной и РФ могут решить на всеукраинском референдуме. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский, сообщило Суспільне. Это касается таких тем, как гарантии безопасности и временно оккупированные территории Донбасса, а также Крым.

Видео дня

● «Нас не берут [в НАТО], потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать „окей, другие гарантии безопасности“. Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать Альянс, если бы мы были его членами. И я считаю, что это нормальный компромисс», — сказал глава государства.

● По словам Зеленского, в вопросах гарантий безопасности идти речь будет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства. «Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мои шаги будут с нашим народом», — подчеркнул президент.

● Ранее спикер ВР Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины на фоне переговоров со страной-агрессором.

● Ультиматумы врага Украина не выполнит. «Украина не сможет выполнить ультиматум РФ, просто физически… Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически выполнен. Например, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, мы не можем этого сделать», — подчеркнул глава государства. И привел в пример жителей временно захваченных оккупантами городов, которые выходят на митинги с украинскими флагами и снимают российские.

● Ранее российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом продиктовал свои требования — «денацификация», разоружение, отказ от стремления к НАТО, признание ОРДЛО и оккупации Крыма, — для прекращения огня. И добавил, что не хочет проводить прямые переговоры с президентом Владимиром Зеленским до их «решения».

● Переговоры спотыкаются о фундаментальные разногласия. В переговорах, направленных на прекращение войны РФ против Украины, «еще предстоит пройти долгий путь», заявил израильский премьер Нафтали Беннет. По его словам, несмотря на некоторый прогресс, между сторонами все еще остаются большие пробелы. «Есть несколько спорных вопросов, некоторые из них фундаментальные», — сказал премьер. Но Израиль, мол, «будет продолжать попытки преодолеть разрыв и положить конец войне».

● Гоните российских рабов. Президент Владимир Зеленский обратился к жителям украинских городов, которые храбро противостоят российским оккупантам. Он подчеркнул, что сегодня в Херсоне в митингующих свободных украинцев стреляли рабы пропаганды, которые никогда не видели столько людей, которые их не боятся.

● «Рабы воспринимают свободу как дикость, опасность… Херсон, держись. Мы никогда не забудем кадры из вашего города. Мы все были с вами. Миллионы и миллионы украинцев в мире видели, как вы стоите, какие вы. Мы все почувствовали, как вы хотите вернуть свободу… Как только мы сможем к вам пробиться, каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев просто за сине-желтый цвет, ждет черная полоса», — пообещал Зеленский.

● Ракеты заканчиваются. У войск страны-агрессора начинаются проблемы с запасами высокоточных ракет, заявил неназванный высокопоставленный чиновник минобороны США в комментарии CNN. По этой причине наблюдается «все более широкое использование того, что мы бы назвали неуправляемыми бомбами», сообщил он.

● Ранее в Пентагоне сообщали, что РФ выпустила по Украине уже 1080 ракет.

● Новая стратегия диктатора из Кремля: истощение Украины. Путин вынужден менять тактику в войне против Украины после провала основных поставленных задач, сообщил The Wall Street Journal.

Ранее США и их союзники считали первоначальными целями российского диктатора захват Киева в течение нескольких дней и замену власти на пророссийский режим. За три с лишним недели боев реализовать это не удалось.

● Высокопоставленные американские чиновники рассказали, что Путин больше не ставит целью захватить украинскую столицу. Вместо этого он пытается заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины.

● Собеседники издания отметили, что Россия стремится обеспечить «сухопутный мост» между западной частью России и Крымом, а также расширить свой контроль над Донбассом.

● Если эти территориальные требования и требование о нейтралитете Украины будут отклонены, Путин, как ожидается, попытается удержать все территории, которые заняли российские войска, и будет продолжать бои. «Исходя из наших военных оценок, похоже, Путин возвращается к тактике осады», — сказал один из источников издания. По его словам, для жителей окруженных городов это означает недели, возможно, месяцы ракетных и артиллерийских атак.

● Военный тупик. Война России против Украины заходит в тупик, ни одна из сторон не намерена сдаваться, сообщил CNN со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

● Планы врага сорваны. Планы РФ захватить Киев сорваны, агрессор получает отпор на многих направлениях, заявил министр обороны Алексей Резников. «Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся в Черниговской и Сумской областях, получает болезненные удары под Харьковом, в Николаевской, Херсонской и Луганской областях», — сказал он.

● Министр отметил огромную роль защитников Мариуполя в разрушении планов противника и активизации обороны.

● Зеленский — немцам: русские пишут на самолетах «на Берлин». Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Германии: «До этой войны нашу столицу Киев называли новым Берлином, сравнивая нашу и вашу открытость, эмоции, свободу на площадях, искренность людей, клубы, вечеринки. А теперь Киев закрыт и притих в ожидании новой воздушной тревоги, новой сирены».

Нынче, по словам украинского лидера, страна не может жить, как раньше, потому что воюет за свое спасение против одной из самых многочисленных армий мира. «Против ракет, бомб, реактивной артиллерии. Против самолетов и вертолётов, на которых россияне пишут уже сейчас „На Берлин“. Потому что они хотят пойти гораздо дальше, чем Украина. Они хотят пойти к вам», — уточнил он.

● Зеленский попросил немцев оказывать давление на страну-агрессора, не спонсировать ее ни в каком виде. И поддержать европейские устремления Украины.

● Химическая опасность в Сумах. Из-за обстрела российскими оккупантами завода Сумыхимпром в воздух попало большое количество аммиака, рассказал Руслан Стрелец, и.о. министра защиты окружающей среды. Сейчас проблема ликвидирована, но «невозможно ликвидировать то, что в воздух попало большое количество и значительная концентрация аммиака».

● «К сожалению, это один из самых опасных компонентов, который вредит не только окружающей среде, но и здоровью людей… Сейчас ситуацию изучают, в том числе Государственная экологическая инспекция. Местные жители, которые пока остаются рядом с объектом, должны максимально отойти, чтобы обезопасить себя и детей», — отметил Стрелец.

● Готовят пятый пакет санкций против РФ. Пятый пакет санкций против страны-агрессора коснется ряда лиц, причастных к развязыванию войны, но не будет включать эмбарго на поставку нефти и газа РФ.

● «Пятый пакет действительно готовится, — уточнил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. — Действительно, есть государства, которые призывают не спешить с его принятием. Мы активно с этими государствами работаем и объясняем им, что это недопустимая позиция».

И для финала:

● Москва обиделась на Токио. РФ выходит из переговоров с Японией о заключении мирного договора (так и не заключенного после Второй мировой) и отменяет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова. Такое решение является ответом на японские санкции против РФ.

● 18 марта Япония ввела новые санкции против страны-агрессора из-за ее вторжения в Украину. В частности, в список попали официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова и девять организаций. В общей сложности под японские санкции за агрессию попали уже 76 россиян и 12 организаций.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.