Инвесторы поверили в переговоры и скорый мир 18 ноября, 12:51 Эксклюзив НВ

Сколько продлится этот период рыночного оптимизма, пока сказать трудно

Рынки закрепились на оптимистическом уровне, до которого добрались в конце прошлой недели под аккомпанемент побежденной в головах инвесторов и спекулянтов инфляции. В результате, на неделе сильно просел доллар, против которого не смогла вырасти, кажется, только турецкая лира, где Эрдоган снова игрался в антизападника, судя по всему готовясь к следующим выборам. Но укрепилось евро, сильно подтянулся британский фунт. Дополнительный позитив пришел из Китая. Там, после успешного для себя съезда, товарищ Си решил взяться за голову и вернуть здравый смысл в вопрос ковидных ограничений. Плюс рынки очень оптимистично восприняли новый пакет мер помощи китайскому рынку недвижимости. Да и надежда на разрядку в американо-китайских отношениях после встречи на Бали между Си и Байденом не могла не порадовать рынки.

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Сколько продлится этот период рыночного оптимизма, пока сказать трудно. Тем более, даже на фоне такого настроения американским рынкам не удалось вырасти за неделю и эту пятницу индекс S&P500 откроет на уровне в 3946 пунктов, что лишь на 10 пунктов отличается от уровня неделей ранее. Все-таки тяжесть высоких ставок не дает расти быстрее, да и сокращение персонала в техногигантах, где солирует Илон Маск,