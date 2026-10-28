Сеанс психотерапии? Почему не стоит бояться переговоров с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. Это событие вызвало заметный резонанс и довольно острую дискуссию в Европе и Украине.

Реклама

Как относиться к этим переговорам? Мой ответ: их следует воспринимать спокойно и рационально — как закономерную и даже необходимую составляющую переговорного процесса, который сейчас только начинается.

Во-первых, это продолжение того переговорного процесса, который начался ровно неделю назад именно в Осло — как раз при участии Стубба и Стёре.

Во-вторых, это продолжение усилий, направленных на то, чтобы Европа стала прямым участником мирных переговоров по завершению российско-украинской войны. И это отвечает интересам Украины, поскольку участие европейцев в мирных переговорах усиливает наши переговорные позиции.

Если у них получается и Путин готов с ними разговаривать — то хорошо

Да, в европейских кругах существуют определенная ревность и разногласия по поводу того, кто именно должен представлять Европу на переговорах с Россией. Эта проблема обсуждается уже больше года, но договориться по этому вопросу никак не удается. Фактически инициативу на себя взяли лидеры Финляндии и Норвегии. Если у них это получается и Путин готов с ними разговаривать — это хорошо. Для нас важно, что речь идет о лидерах, которые активно помогают Украине и которым Украина доверяет.

В-третьих, в переговорах нельзя полагаться исключительно на американцев, особенно на такого специфического и ненадежного переговорщика, как Стив Уиткофф. Если появится параллельный переговорный трек с участием европейцев — причем с таким опытным дипломатом и переговорщиком, как Александр Стубб, — и он будет взаимосвязан с американским треком, это лишь сбалансирует переговорный процесс и снизит риски, связанные с Уиткоффом.

Реклама:

Для контактов с Путиным нужен не просто сильный переговорщик, которому мы можем доверять. Нужен человек, способный не только «считать» психологические комплексы Путина (его агрессивное отрицание Украины как таковой, обиды на коллективный Запад и Европу в частности и т. д.), но и найти оптимальный тон общения, а также постепенно отыскать способы влияния, вовлекая его в предметно-функциональный переговорный процесс вместо бесплодных обсуждений российских ультиматумов.

То есть речь идет не только о классических переговорах с Путиным, которые могут и не сработать, но и о своего рода политико-переговорной психотерапии в отношении Путина. Это чрезвычайно сложная миссия. Здесь нужен переговорщик уровня Генри Киссинджера.

Я не знаю, насколько Александр Стубб готов к такой экстраординарной миссии. Но у него есть для этого значительный профессиональный потенциал и опыт. И на данный момент я, к сожалению, не вижу других европейских лидеров, способных на это.

Поэтому я искренне желаю Александру Стуббу и Йонасу Гару Стёре продолжить их переговорную миссию с Путиным, а также удачи в её поэтапной реализации.

Но всем нам нужно понимать, что быстрых результатов от этих переговоров не будет. Для завершения войны на истощение потребуются переговоры, которые будут крайне сложными, длительными и столь же изнурительными.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора