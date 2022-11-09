Россия готова к переговорам без условий? Что это означает 9 ноября, 17:41

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что его страна готова к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий

На первый взгляд, это заявление высокопоставленного дипломата может показаться значительным отступлением от тех требований, которые Россия выдвигала в первые месяцы войны, от всех этих «демилитаризаций» и «денацификаций».

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Однако и в этом российском предложении снова кроется очевидный подвох. Россия, как видим, делает свое предложение в разгар военных действий, которые складываются для нее неблагоприятно. Но при этом Москва все еще контролирует значительные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины и, конечно же, Крым, — пишет Виталий Портников для Крым.реалии.

Предложение начать переговоры «без условий», видимо, подразумевает, что и Украина должна проявить «добрую волю». На данный момент Владимира Путина, уверен, интересует прежде всего закрепление территориальных «приобретений» на украинской земле. Но в этом случае любые переговоры превращаются в обмен войны на территории без всяких гарантий того, что война не возобновится уже в скором времени.

Путин считает, что может играть на угрозе разрушения Украины

Вероятно, Путин считает, что может играть на угрозе разрушения Украины после того, как атаковал ее критическую инфраструктуру. Путин рассчитывает, что Запад согласится, что лучше отдать ему часть территории Украины, чем жить в страхе энергетического кризиса. Но тогда, думаю, возникает очень простой вопрос. И это даже не вопрос о судьбе Украины. Это вопрос о судьбе международного права.

Если согласиться, что вопрос о «присоединении» Крыма и других украинских регионов Украины к России остается открытым, то о международном праве придется забыть на долгие десятилетия. И это будут десятилетия торжества силы над правом. Оглядываясь по сторонам, мы легко можем увидеть политиков, которые уже сегодня готовы пойти по стопам Владимира Путина.

Но даже если представить себе, что Эрдоган или Си Цзиньпин окажутся более осторожными лидерами, чем их российский коллега, на смену им рано или поздно, думаю, придут другие руководители, которые будут вдохновлены примером российской агрессии и ее территориального успеха. Которые просто не будут понимать, почему то, что можно было Путину, нельзя каждому из них.

Это будет очень тяжелое наследие, которое может породить многочисленные конфликты и войны и превратить Евразию в субконтинент бесконечных проблем. И это именно то, чего пытались избежать после Второй Мировой войны и то, что Владимир Путин безжалостно разрушил.

Поэтому когда российский дипломат говорит, что никаких условий нет, должны ли мы понимать его слова буквально? Одно условие уж точно есть — сохранение захваченного. Сохранение российского контроля над Крымом и другими оккупированными украинскими регионами.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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