Жесткий выбор Путина. Что должно измениться, чтобы война закончилась 6 ноября, 21:03 Эксклюзив НВ Путин понимает: для того, чтобы он оставался у власти, ему нужно продолжать войну (Фото:REUTERS)

Почему Путин не требует переговоров? Не потому ли, что он все еще мечтает о победе? Возможно, но есть более тревожная причина

«Болтать всегда лучше, чем воевать». Уинстон Черчилль 1954 г.

Как это часто бывает со знакомыми цитатами, это не совсем то, что на самом деле сказал Черчилль. Официальный биограф сэр Мартин Гилберт сообщает, что оригинал был «Встреча двух языков лучше, чем война», что не так резко. Однако смысл остается прежним — разговоры предпочтительнее драки. Но контекст также важен, поскольку Черчилль объяснял, почему дипломатия на высшем уровне была жизненно важна для предотвращения новой войны великих держав. Он не утверждал, что дипломатия всегда предпочтительнее продолжения войны после ее начала. В конце концов, одним из его первых действий на посту премьер-министра в 1940 году было отклонение предложения о том, что пришло время изучить возможность заключения мира путем переговоров только потому, что в то время нацистская Германия, казалось, одерживала верх в войне.

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Другой биограф Черчилля, Борис Джонсон, использовал эту фразу в январе прошлого года в разговоре с Владимиром Путиным о необходимости переговоров как альтернативы боевым действиям. Но в то время как «болтать», вероятно, предпочтительнее, чем воевать, болтать и воевать одновременно — гораздо более проблематично.

Сделка по прекращению войны определит, кто выиграл, а кто проиграл. Но ни одна из сторон не хочет соглашаться на неё до тех пор, пока существует вероятность того, что ее положение может быть улучшено за счет дальнейших боев.

Когда речь идёт о нынешней войне, возникает еще одна проблема. С весны наблюдатели считали, что для Путина имело бы смысл предложить прекращение огня, что оставило бы его с какими-то завоеваниями, которые можно было бы предъявить на родине, оправдав его вторжение в Украину. Хотя по той же причине Зеленский был бы вынужден отвергнуть такие предложения. Однако, несмотря на то, что от Путина не поступало каких-либо предложений, Зеленского по-прежнему регулярно призывают серьезно отнестись к перспективе переговоров, чтобы получить облегчение от этой кровавой войны и устранить риск эскалации.

Гораздо меньше внимания уделяется российской стороне этого уравнения. Почему Путин не требует переговоров? Не потому ли, что он все еще мечтает о победе? Возможно, но более тревожной причиной является то, что он не осмеливается завершить войну таким образом, который потребует от него признания неудачи.

Почему нет переговоров?