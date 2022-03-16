Возможен ли компромисс с Путиным и как должен действовать Запад? 16 марта, 00:30 Цей матеріал також доступний українською

Буквально в последние дни появился новый тренд, на который вынужден отреагировать

С первых дней захватнической войны Путина против Украины зарубежные медиа (а через них и официальные столицы) ведут фактически прямую трансляцию с поля сражения. Передовой линией борьбы с путинизмом. Правда и объективная информация, которую они распространяют, создают дополнительный щит обороны Украины. И все бы ничего, если бы буквально в последние дни не появился новый тренд, на который вынужден отреагировать. С разной степенью заинтересованности, иногда завуалировано, а порой и прямо, зарубежные партнеры спрашивают о том, а на какие же компромиссы готов пойти Киев для прекращения войны. Ведь мол, продолжаться так дальше не может, и любая война заканчивается перемирием и миром.

Отвечу всем сразу: трудно найти более миролюбивую страну и нацию в мире, чем Украина и украинцы, которые из-за трагической истории своей государственности, как никто, знает цену миру. Мы стремимся к миру и боремся за это.

— Должен разочаровать тех, кто серьезно думает о действенности достижения мира через компромиссы за счет Украины. Когда Путин начинал вероломную войну против нашего государства, он не думал о компромиссах. Как безумный диктатор, для него единственной целью было и остается возрождение Советской империи, уничтожение украинской государственности и ослабление коллективного Запада. Им руководит жажда мести Свободному миру за поражение в Холодной войне и распад СССР. Он стремится только к реваншу без компромиссов.

— Путин стремится к капитуляции. Капитуляции Украины. И капитуляции Запада в Украине. Поэтому позвольте спросить всех тех на Западе, кто думает о компромиссах за счет Украины. На какие компромиссы готовы пойти вы касательно Путина? Готов ли Запад к тому, чтобы после Украины его ракеты стали уничтожать мирные города стран ЕС и НАТО? Готов ли Запад к тому, что завтра путинские танки пойдут и по его землям? Готов ли Запад по требованию Кремля вернуть военную инфраструктуру НАТО к 1997 году?

Мы стремимся к миру и боремся за это

— Компромиссы нужно требовать не от Украины, а от Путина. И требовать всем миром. Если же у мира будет соблазн погасить войну умиротворением безумного преступника из-за уступок за счет Украины, то боюсь, что любые ситуативные договоренности с Путиным обречены быть временными и будут иметь трагические последствия для демократического мира.

— Любые компромиссы за счет Украины сегодня будут для Путина временной передышкой, чтобы провести работу над ошибками, залечить раны и подготовиться к новой войне и с Украиной, и со Свободным миром. Единственным путем безопасности и долгосрочного мира является депутинизация России и кардинальное усиление восточного фланга НАТО и Украины. С путинской Россией договариваться о мире невозможно и бесперспективно.

— Сегодня нужно думать не о компромиссах за счет Украины, а о принуждении Путина к прекращению войны, к миру. А если не хочет, надо склонять агрессора — силой, единым фронтом, адскими санкциями, давлением на всех фронтах. Надо не бояться преподнести сюрприз Путину через прекращение закупки российских энергоносителей странами ЕС, предоставление Украине оборонительного оружия, в том числе через укрепление противовоздушной обороны, гуманитарной и финансово-экономической помощи, предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Материализацией такой масштабной поддержки Украине должно стать открытие Второго — Западного — фронта борьбы с режимом Путина.

Сегодня любые компромиссы с Кремлем по Украине стали бы легализацией его агрессии и против Киева, и против НАТО, и против коллективного Запада. По сути это было бы признанием Свободным Миром того, что с помощью силы можно менять границы государств и накладывать вето на свободный выбор независимой нации. Что тысячи жертв и страдания миллионов украинцев были преданы. Мы должны совместно заставить капитулировать Путина!

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.