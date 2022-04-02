Прорыва в переговорах не будет. Чего Украине ждать от России 2 апреля, 00:11 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Первого апреля состоялся очередной раунд переговоров между РФ и Украиной. На этот раз в онлайн-режиме

Про якісь результати поки нічого не відомо.

А це, скоріше за все, означає, що нічого суттєвого в цьому раунді перемовин не сталося. Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Україна наразі не отримала відповіді Росії на її пропозиції, озвучені на переговорах у Стамбулі. Думаю, що вони не знають на даний момент, що і як відповісти.

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Схоже, що для росіян стали повною несподіванкою пропозиції української сторони. Але Кремль також опинився у пастці власної пропаганди. З одного боку, в РФ вже очевидні вкрай негативні наслідки війни, яку розпочав Путін проти України. І з раціональної точки зору з цієї війни краще було б вийти. З іншого боку, жодна із заявлених Путіним цілей війни не досягнута.

І в таких умовах завершувати війну і виходити з України — означало би поразку. Це буде складно пояснити навіть гіпербрехливій російській пропаганді. Зараз навіть «мастодонт» кремлівської пропагандистської машини Владимир Соловйов не знає, як пояснити звільнення українськими військами близько 30 населених пунктів на Київщині.

Дуже показова і різка критика переговорів в Стамбулі і позиції російської делегації на цих переговорах з боку російської «партії війни», і Кадирова, і того самого В.Соловйова, і багатьох інших. Вже з’являються публікації, що в Кремлі бояться втратити «обличчя» і рейтинги.

Доля мирних переговорів, як і раніше, буде вирішуватись на полі бою

Тому не варто найближчим часом чекати якогось прориву в переговорах між РФ і Україною.

Очевидно, що в Кремлі спочатку хочуть отримати якісь символічні військові результати, які можна було б пред’явити як свої «перемоги», і використати як важіль тиску на переговорах з Україною.

І це вони хочуть зробити до символічної для себе дати — 9 травня. Саме тому вони з маніакальною впертістю хочуть взяти Маріуполь, навіть ціною його повного знищення.

Інша їх мета, причому офіційно заявлена, — вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. І явно не для того, щоб потім відійти з цих рубежів. І лише після цього (і якщо їм вдасться це зробити) вони, можливо, будуть про щось домовлятися. Так що нас чекають не менш місяця (а можливо і більше) запеклих боїв.

Щодо перемовин, то зараз в публічних дискусіях на цю тему всі зациклились на подальшій долі Криму і Донбасу. Але є ще одна тема, яку майже ніхто не згадує - території, які Росія окупувала на півдні України — Приазов’я і Херсонщина. У мене є велика підозра, що Росія не звільнятиме ці території, навіть якщо і піде на підписання якоїсь «мирної угоди». І це буде ще один камінь спотикання в подальших переговорах між Україною і РФ.

Але головне, про що нам всім треба пам’ятати — доля мирних переговорів, як і раніше, буде вирішуватись на полі бою.

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