Крым без Путина. Что изменилось? 3 марта, 00:26 Цей матеріал також доступний українською

Долгожданная экономическая изоляция России делает сроки возвращения полуострова куда более очевидными, чем до нападения Путина на Украину

После первого раунда переговоров между украинской и российской делегациями появилось сообщение, что одним из требований к украинской стороне было признать российский статус оккупированного Крымского полуострова. На первый взгляд, это может показаться политической несуразицей. Российские вооруженные силы обстреливают украинские города. Российские диверсанты ищут президента Владимира Зеленского. Российская пропаганда уверяет, что Украины не существует. И при этом в Кремле все еще озабочены тем, что Украина не признает Крым российским! — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

Для Владимира Путина это принципиальный вопрос прежде всего потому, что он, как видим, просчитался, когда полагал, что рано или поздно мир смирится с оккупацией Крыма. Прошло уже восемь лет со времени этой оккупации, а никто ее не признает. Крым, по сути, оказался в положении стран Балтии, насильно присоединенных к Советскому Союзу в 1940 году. Многие страны не признавали той аннексии, но и не предпринимали никаких решительных действий для того, чтобы помочь народам балтийских стран восстановить независимость. Но достаточно было ослабления СССР, чтобы независимые Латвия, Литва и Эстония вернулись не только на политическую карту мира — они никуда с нее и не исчезали — но и в политическую реальность.

Так же и с Крымом. На политических картах во всем мире Крым — украинская территория. А это, считаю, означает, что мир просто ожидает деградации российского политического режима, чтобы восстановить справедливость. Обратный отсчет пошел ровно в тот день, когда Путин объявил о присоединении Крыма и Севастополя к России. И это не обратный отсчет в пользу признания Крыма российским, нет. Уверен, это обратный отсчет в сторону возвращения Крыма в Украину. В родную гавань, как любит говорить российская пропаганда.

На политических картах во всем мире Крым — украинская территория

А долгожданная экономическая изоляция России делает сроки этого возвращения куда более очевидными, чем до нападения Путина на Украину. Ведь уже приходилось говорить — вопрос Крыма решается либо путем исчезновения путинского режима, либо путем исчезновения Украинского государства. Третьего не дано.

Думаю, Путин это прекрасно понимает. И пытается решить проблему, как умеет. С одной стороны, его армия в буквальном смысле слова уничтожает Украину, а с другой его «дипломаты» пытаются добиться от Киева добровольного согласия с аннексией украинской земли. Нет Украины — нет крымской проблемы.

Но, думаю, ни в том, ни в другом Путин не преуспеет. Уничтожить Украину и уж тем более подчинить ее ему не удастся. И согласия с аннексией он не получит. А вот что он уничтожит в противостоянии с Украиной и ее героическим народом — так это, уверен, свой режим.

Тогда и решится вопрос о возвращении Крыма. Без войны и без Путина.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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