Путинские не хотят прекращать огонь 4 марта, 01:20 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 3 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Путинские прекращать огонь не хотят. Украинская и российская делегации завершили второй раунд переговоров, сообщил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (ОП). Украинская сторона, по его словам, не получила результатов, на которые рассчитывала. Но был «достаточно подробно обсужден гуманитарный аспект».

В официальном коммюнике, которое согласовали стороны, сказано, что они «достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, для доставки продуктов и медикаментов в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится».

● Советник главы ОП уточнил, что пока что прекращение огня возможно только во время эвакуации в местах, где будут находиться гуманитарные коридоры. В ближайшее время для этого организуют специальные каналы связи и взаимодействия.

● Третий раунд переговоров должен пройти в ближайшее время.

● Путин, уйди или сядь. Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции иностранным СМИ призвал главу Кремля уйти с украинской земли или сесть с ним за стол переговоров.

На вопрос о том, готова ли Украина дать «гарантии», президент ответил: «Гарантии для чего? Мы не нападаем и не собираемся нападать на Россию. Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Кому я что должен дать?.. Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем — я ж сосед, меня не надо на 30 метров держать! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?».

● Зеленский уточнил: «Дело не в том, хочу ли я говорить с Путиным. Я думаю, я должен говорить с Путиным, мир должен с ним говорить, потому что другого пути остановить эту войну нет».

● Мир опоздал с помощью. Президент Владимир Зеленский считает, что весь мир опоздал с помощью Украине для противодействия российской агрессии. «Вопрос в нерешительности всего мира», — сказал он.

● Владимир Зеленский объявил о новой программе финансовой помощи для украинцев, потерявших работу из-за войны, а также констатировал, что из-за устойчивости Украины оккупанты были вынуждены изменить тактику.

● Пенсии выплачены. «Несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату пенсий. Проиндексированные пенсии. Как и должно быть по закону, — рассказал Зеленский. — С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%. Деньги уже ушли в банки. Все выплаты будут произведены полностью».

● Гигантская колонна застопорилась. Наступление российских оккупантов на Киев за последние три дня практически не продвинулось. Об этом сообщила The New York Times, сославшись на данные британской разведки. Как отметили там, за три дня многокилометровая колона российской техники «не достигла заметного прогресса».

● Согласно оценкам, колона остановилась на расстоянии около 29 км от Киева, «из-за стойкого сопротивления украинцев, механических поломок и пробок». По данным Maxar Technologies, колонна протянулась вдоль проезжей части от аэропорта Антонова (Гостомель) к северу от Киева — примерно на 64 км.

● Откуда летят ракеты. Россия запустила более 480 ракет по территории Украины с начала вторжения, заявил неназванный высокопоставленный чиновник Минобороны США, передает CNN. Из них более 230 стартовали с территории Украины, — их оккупанты завезли в страну с помощь мобильный комплексов, сказал чиновник.

● По словам чиновника, еще около 160 ракет были запущены из России и около 70 — из Беларуси, и очень небольшое количество, менее 10, из Черного моря.

● Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Чернигова и больницу в Васильевке Запорожской области. В последнем случае жертвами стали три человека, еще четверо ранены.

● Агрессор готов заняться самообстрелом. Оккупанты, вероятно, готовят провокацию с ракетным обстрелом собственной территории, чтобы обвинить в этом Украину. Эту информацию сообщил у себя в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

● Для этого в российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области, уже разместили реактивные системы залпового огня Град. Они развернуты в сторону РФ, чтобы обвинить потом украинских военных в якобы «обстреле мирного населения».

● У оккупантов — почти 10-тысячные потери. С начала вторжения в Украину агрессор потерял уже около 9 тыс. своих солдат. Такие данные по состоянию на 3 марта обнародовал Генштаб ВСУ, учтя погибших и раненых.

● Также украинские военнослужащие уничтожили технику противника: танки — 217 единиц; боевые бронированные машины — 900 единиц; артиллерийские системы — 90; РСЗО — 42; средства ПВО — 11; самолеты — 30 единиц (информация уточняется); вертолеты — 31 единица (информация уточняется); автомобильная техника — 374; легкие скоростные катера — 2 единицы; цистерны с ГСМ — 60; БПЛА оперативно-тактического уровня — 3.

● Болтуны — находка для шпионов. Британская компания ShadowBreak Intl получила в свое распоряжение большое количество данных по радиопереговорам российских войск, участвующих в войне против Украины. Ведь оккупанты переговариваются практически без шифрования и часто используют мобильные телефоны. А украинские военные активно включают глушилки, которые мешают россиянам координироваться.

● Многие переговоры показывали большие проблемы с координацией действий между разными подразделениями; некоторые даже вели беспорядочную стрельбу друг по другу.

● Вокруг перехвата переговоров сейчас образовалось целое сообщество, которое в данный момент сканирует все частоты и записывает все, что представляет хотя бы минимальный интерес. То, что это возможно, демонстрирует ужасную неподготовленность российской армии, отмечает ShadowBreak Intl.

● Кремль приготовил «пушечное мясо». Российские оккупанты провели мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формируют подразделения для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.

● Как сообщил начальник Генштаба ВСУ Валерий Залужный, часть этих людей перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве «пушечного мяса».

● Из Ирпеня и Бучи эвакуировали мирных жителей. Из столичных пригородов Ирпеня и Бучи, которые обстреляли российские захватчики, эвакуировали в западные регионы страны более полутора тысяч человек. Об этом написал глава Киевской ОГА Алексей Кулеба в Telegram: «Ирпень и Буча — украинские! Из этих городов уже вывезли женщин и детей».

● В Буче идут уличные бои между ВСУ и российскими оккупантами. Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук: «Идут бои на подступах к городу. Враг по некоторым направлениям прорвался в город. Продолжаются уличные бои. ВСУ оказывают достойное сопротивление и выталкивают фактически врага за пределы города в открытое поле для того, чтобы там их уничтожить».

● Стартовала всеобщая мобилизация. Верховная Рада утвердила указ президента о всеобщей мобилизации. «Призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы, Госспецслужбы транспорта, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, других военных формирований Украину осуществить в объемах, определенных согласно мобилизационным планам», — сказано в его тексте.

● Мужчины 18−60 лет, имеющие украинское гражданство, не могут покидать пределы страны и привлекаются в ряды вооруженных сил Украины. В первую очередь призывают тех, кто имеет опыт в военном деле. Мобилизация будет проводиться на территории всех областей страны в течение 90 дней с даты вступления в силу указа.

● Общая мобилизация означает, что по вызову все военнообязанные граждане обязаны явиться для постановки на военный учет и определения назначения на военное время. Однако это не означает, что призванными в ряды вооруженных сил будут абсолютно все — необходимое количество призывников должен определить генштаб ВСУ. Также они определят очередность призыва.

● У россиян отберут все. Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России и ее резидентов. Документ предусматривает национализацию в Украине имущества и финансовых средств юридических лиц России.

И для финала:

● Ikea уходит. Мебельные ритейлеры Ikea и Jysk объявили о закрытии магазинов в РФ из-за войны (первый закрывает все свои магазины в стране-агрессоре и приостанавливает все поставки в РФ и Беларусь). Производитель игрушек Lego приостанавливает поставки.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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