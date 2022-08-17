Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Завтра три человека во Львове займутся прекращением войны

17 августа, 19:30

Чем жила страна 17 августа 2022 года

● Завтра три человека во Львове займутся прекращением войны. Генсек ООН Антониу Гутерреш приехал во Львов. Завтра он здесь встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик накануне сказал, что Гутерреш обсудит с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и «политическое решение» полномасштабной войны, развязанной Россией.

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Ранее в канцелярии Эрдогана сообщили, что тот хочет обсудить с украинским президентом отношения Украины с Турцией и возможность «дипломатического пути» прекращения полномасштабной войны России против Украины.

● «Окурки» в Крыму — дело рук ВСУ. Украина стоит за по меньшей мере тремя взрывами в оккупированном РФ Крыму — на авиабазе Саки, на складе боеприпасов в Майском и на аэродроме в Гвардейском, сообщает CNN со ссылкой на анонимный источник среди украинских официальных лиц.

CNN пишет, что их собеседник передал им «внутренний правительственный отчет». По данным канала, в докладе авиабаза Саки описана как тяжелая, но разовая потеря для военной инфраструктуры российских оккупантов в Крыму, а последующие атаки — как доказательство систематического военного потенциала Украины в нанесении ударов по оккупированному полуострову.

Взрывы на военной базе РФ и трансформаторной подстанции в районе Джанкоя нанесли значительный ущерб российским ресурсам и серьезно нарушили логистику российской армии. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

● «Ракетный» сезон в Крыму продолжится. У Украины нет ограничений на поражение российских военных объектов в оккупированном Крыму, заявил Голосу Америки министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что есть лишь договоренность с США не использовать предоставленное западное оружие для ударов по РФ. Однако она не касается оккупированных Россией территорий.

Резников также выразил надежду, что США примут политическое решение о предоставлении ВСУ ракет ATACMS с дальностью 300 км. Этого хватит, чтобы поражать цели на всех оккупированных территориях.

● Крымский мост станет следующим? Украина рассматривает Крымский мост, который соединяет оккупированный полуостров с Россией, как законную военную цель. В интервью The Guardian Михаил Подоляк, советник главы ОП, назвал его «незаконным строительством»: «Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены».

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал НВ, что Россия очень тщательно охраняет Крымский мост: «У них почти каждый день проходят учения. Количество ПВО, которое они поставили по охране этого объекта, просто безумное. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которым располагают наши войска».

● Подальше от «камней с неба». После новых взрывов в Крыму образовалась очередь из автомобилей, движущихся на выезд в РФ. Об этом сообщил Денис Савченко, координатор и соучредитель правозащитной организации КрымЅОЅ.

«Очередь или пробка на пути к Керченскому мосту побила свой рекорд. Это примерно 38 тыс. автомобилей. В прошлый раз (после Новофедоровки) было где-то примерно 37 тыс. автомобилей, которые выезжали с территории Крымского полуострова в сторону РФ, — заявил Савченко. - Оккупационные власти установили контрольно-пропускной пункт перед въездом на Керченский мост. На КПП проверяют всех тех, кто покидает Крым. В частности, проверяют документы, машины и личные вещи».

● Мост был временно недоступен. Нынешней ночью оккупационные «власти» Крыма закрывали — до шести утра — проезд гражданских по мосту через Керченский пролив. После очередных «хлопков» на полуострове оккупанты начали вывозить в России свои семьи и уезжать сами.

По данным разведки, оккупанты распространяют информацию о том, что мост вскоре будет обстрелян ВСУ, потому он закрыт ради безопасности мирных граждан.

● Ни один HIMARS не пострадал. Украина не потеряла ни одной системы реактивного залпового огня HIMARS, заявил министр обороны Алексей Резников.

«Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что солдат Иванов с калашниковым ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать: ну такая у них система пропаганды. Это чушь», — отметил Резников.

● Удар по одесскому отдыху. Количество пострадавших в результате ракетного удара российских оккупантов по Одесской области возросло до четырех, сообщило Оперативное командование Юг. По его данным, ночью Одесскую область атаковали самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. В результате попадания двух ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из прибрежных баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку.

● Беларусь опасна. Расположение ракетных систем вдоль госграницы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме Зябровка, вызывает беспокойство. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Своим канадским коллегам Залужный рассказал, что оккупационные войска продолжают наступать по всей линии фронта. При этом ежедневно россияне совершают около 700−800 обстрелов наших позиций, применяя от 40 до 60 тыс. боеприпасов.

Разведка ждет на фронте обострений. В ближайшее время на фронте можно ожидать «острых событий», сообщил Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. «И речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя этот фактор надо учитывать», — отметил он.

Юсов напомнил, что украинская разведка заявляла, что «август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами» для дальнейшего развития событий на фронте. «Об отступлении сегодня, и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины, сейчас они говорить не готовы. Но Украина будет освобождать все свои территории», — сказал он.

Все еще идут в атаку. На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Краматорском и Авдеевском направлениях пытаются улучшить тактическое положение войск, сообщил Генштаб ВСУ.

● ФСБ-шники взлетели на воздух в Лисичанске. Во время взрыва в захваченном Лисичанске Луганской области, который произошел 16 августа, были ликвидированы также и представители ФСБ РФ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram: «В оккупированном Лисичанске взлетело в воздух не только руководство 2-го армейского корпуса, но и фсбшники. По предварительной информации, вчера в результате взрыва в Лисичанске было полностью разрушено здание СБУ, в котором находился штаб оккупантов».

Гайдай добавил, что погибло около сотни оккупантов, 20 из них — представители российских спецслужб.

Двести «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 44,1 тыс. своих военных, из них 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Харьковском и Донецком направлении.

Также оккупанты лишились более 12 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1886 (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 4162 (+10), артсистемы — 993 (+4), реактивные системы залпового огня — 263 (+0), средства ПВО — 136 (+0), самолеты — 233 (+0), вертолеты — 196 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 792 (+2) и многое другое.

В связи с колоссальными потерями в Украине и нехваткой желающих отправиться на войну среди граждан РФ, российское военное руководство пытается вербовать наемников из стран Центральной Азии. Об этом сообщил ГУР Минобороны.

Звоните в рельс. Поставки бюджетных смартфонов в Россию обвалились на 56% после выхода с рынка Samsung и сокращения поставок Xiaomi и Realme. За первое полугодие 2022-го в РФ ввезли всего 2,7 млн. устройств стоимостью меньше 10 тыс. рублей. Об этом написал российский Коммерсант со ссылкой на отчет аналитического центра холдинга GS Group.

И для финала:

● Миллиарды из-за границы. По итогам года денежные переводы заробитчан в Украину составят $12,6 млрд. Такой прогноз озвучили в НБУ.

За первое полугодие 2022-го заробитчане перечислили домой $6,46 млрд. Об этом сообщает проект Цена державы со ссылкой на данные НБУ.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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