Завтра три человека во Львове займутся прекращением войны 17 августа, 19:30

Чем жила страна 17 августа 2022 года

● Завтра три человека во Львове займутся прекращением войны. Генсек ООН Антониу Гутерреш приехал во Львов. Завтра он здесь встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик накануне сказал, что Гутерреш обсудит с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и «политическое решение» полномасштабной войны, развязанной Россией.

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● Ранее в канцелярии Эрдогана сообщили, что тот хочет обсудить с украинским президентом отношения Украины с Турцией и возможность «дипломатического пути» прекращения полномасштабной войны России против Украины.

● «Окурки» в Крыму — дело рук ВСУ. Украина стоит за по меньшей мере тремя взрывами в оккупированном РФ Крыму — на авиабазе Саки, на складе боеприпасов в Майском и на аэродроме в Гвардейском, сообщает CNN со ссылкой на анонимный источник среди украинских официальных лиц.

● CNN пишет, что их собеседник передал им «внутренний правительственный отчет». По данным канала, в докладе авиабаза Саки описана как тяжелая, но разовая потеря для военной инфраструктуры российских оккупантов в Крыму, а последующие атаки — как доказательство систематического военного потенциала Украины в нанесении ударов по оккупированному полуострову.

● Взрывы на военной базе РФ и трансформаторной подстанции в районе Джанкоя нанесли значительный ущерб российским ресурсам и серьезно нарушили логистику российской армии. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

● «Ракетный» сезон в Крыму продолжится. У Украины нет ограничений на поражение российских военных объектов в оккупированном Крыму, заявил Голосу Америки министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что есть лишь договоренность с США не использовать предоставленное западное оружие для ударов по РФ. Однако она не касается оккупированных Россией территорий.

● Резников также выразил надежду, что США примут политическое решение о предоставлении ВСУ ракет ATACMS с дальностью 300 км. Этого хватит, чтобы поражать цели на всех оккупированных территориях.

● Крымский мост станет следующим? Украина рассматривает Крымский мост, который соединяет оккупированный полуостров с Россией, как законную военную цель. В интервью The Guardian Михаил Подоляк, советник главы ОП, назвал его «незаконным строительством»: «Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены».

● Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал НВ, что Россия очень тщательно охраняет Крымский мост: «У них почти каждый день проходят учения. Количество ПВО, которое они поставили по охране этого объекта, просто безумное. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которым располагают наши войска».

● Подальше от «камней с неба». После новых взрывов в Крыму образовалась очередь из автомобилей, движущихся на выезд в РФ. Об этом сообщил Денис Савченко, координатор и соучредитель правозащитной организации КрымЅОЅ.

● «Очередь или пробка на пути к Керченскому мосту побила свой рекорд. Это примерно 38 тыс. автомобилей. В прошлый раз (после Новофедоровки) было где-то примерно 37 тыс. автомобилей, которые выезжали с территории Крымского полуострова в сторону РФ, — заявил Савченко. - Оккупационные власти установили контрольно-пропускной пункт перед въездом на Керченский мост. На КПП проверяют всех тех, кто покидает Крым. В частности, проверяют документы, машины и личные вещи».

● Мост был временно недоступен. Нынешней ночью оккупационные «власти» Крыма закрывали — до шести утра — проезд гражданских по мосту через Керченский пролив. После очередных «хлопков» на полуострове оккупанты начали вывозить в России свои семьи и уезжать сами.

● По данным разведки, оккупанты распространяют информацию о том, что мост вскоре будет обстрелян ВСУ, потому он закрыт ради безопасности мирных граждан.

● Ни один HIMARS не пострадал. Украина не потеряла ни одной системы реактивного залпового огня HIMARS, заявил министр обороны Алексей Резников.

● «Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что солдат Иванов с калашниковым ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать: ну такая у них система пропаганды. Это чушь», — отметил Резников.

● Удар по одесскому отдыху. Количество пострадавших в результате ракетного удара российских оккупантов по Одесской области возросло до четырех, сообщило Оперативное командование Юг. По его данным, ночью Одесскую область атаковали самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. В результате попадания двух ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из прибрежных баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку.

● Беларусь опасна. Расположение ракетных систем вдоль госграницы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме Зябровка, вызывает беспокойство. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

● Своим канадским коллегам Залужный рассказал, что оккупационные войска продолжают наступать по всей линии фронта. При этом ежедневно россияне совершают около 700−800 обстрелов наших позиций, применяя от 40 до 60 тыс. боеприпасов.

● Разведка ждет на фронте обострений. В ближайшее время на фронте можно ожидать «острых событий», сообщил Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. «И речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя этот фактор надо учитывать», — отметил он.

● Юсов напомнил, что украинская разведка заявляла, что «август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами» для дальнейшего развития событий на фронте. «Об отступлении сегодня, и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины, сейчас они говорить не готовы. Но Украина будет освобождать все свои территории», — сказал он.

● Все еще идут в атаку. На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Краматорском и Авдеевском направлениях пытаются улучшить тактическое положение войск, сообщил Генштаб ВСУ.

● ФСБ-шники взлетели на воздух в Лисичанске. Во время взрыва в захваченном Лисичанске Луганской области, который произошел 16 августа, были ликвидированы также и представители ФСБ РФ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram: «В оккупированном Лисичанске взлетело в воздух не только руководство 2-го армейского корпуса, но и фсбшники. По предварительной информации, вчера в результате взрыва в Лисичанске было полностью разрушено здание СБУ, в котором находился штаб оккупантов».

● Гайдай добавил, что погибло около сотни оккупантов, 20 из них — представители российских спецслужб.

● Двести «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 44,1 тыс. своих военных, из них 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Харьковском и Донецком направлении.

● Также оккупанты лишились более 12 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1886 (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 4162 (+10), артсистемы — 993 (+4), реактивные системы залпового огня — 263 (+0), средства ПВО — 136 (+0), самолеты — 233 (+0), вертолеты — 196 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 792 (+2) и многое другое.

● В связи с колоссальными потерями в Украине и нехваткой желающих отправиться на войну среди граждан РФ, российское военное руководство пытается вербовать наемников из стран Центральной Азии. Об этом сообщил ГУР Минобороны.

● Звоните в рельс. Поставки бюджетных смартфонов в Россию обвалились на 56% после выхода с рынка Samsung и сокращения поставок Xiaomi и Realme. За первое полугодие 2022-го в РФ ввезли всего 2,7 млн. устройств стоимостью меньше 10 тыс. рублей. Об этом написал российский Коммерсант со ссылкой на отчет аналитического центра холдинга GS Group.

И для финала:

● Миллиарды из-за границы. По итогам года денежные переводы заробитчан в Украину составят $12,6 млрд. Такой прогноз озвучили в НБУ.

● За первое полугодие 2022-го заробитчане перечислили домой $6,46 млрд. Об этом сообщает проект Цена державы со ссылкой на данные НБУ.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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