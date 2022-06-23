Большая победа или не совсем? Что ждет Украину 23 июня, 17:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

В последнее время все больше появляется признаков того, что между Украиной и Западом складывается консенсус по поводу альтернативного видения процесса победы над Россией

Что такое победа Украины в войне против России по-крупному? Это деоккупация территорий и восстановление территориальной целостности Украины. То есть, границы по состоянию, условно, до 21 апреля 2010 года. Крым наш и без Черноморского флота РФ. Репарации России за нанесенный ущерб. Лишение России возможности когда-либо в будущем возобновить агрессию против соседей.

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Сюда входит продолжение санкционного режима, контролируемый отвод наступательных вооружений за Урал, подконтрольность военной деятельности на всей территории России, продолжение процесса контролируемого ограничения стратегических ядерных вооружений. Именно это, а не обещания помощи западных стран после начала агрессии, является главной гарантией безопасности Украины в ближайшем будущем. Затем вступление Украины в НАТО как стратегическая гарантия ее безопасности на перспективу.

Этого можно добиться путем накопления в ВСУ достаточных сил и средств, решительной (не давая россиянам передышки для закрепления на занятых территориях) контрнаступательной операции по освобождению всей оккупированной территории, включая Донбасс и Крым, оформления результатов в виде юридически обязательного документа.

Однако в последнее время все больше появляется признаков того, что между Украиной и Западом складывается консенсус по поводу альтернативного видения процесса победы над Россией: отвод российских войск на границы по состоянию на 23 февраля 2022 года, после чего начинаются переговоры о деоккупации Донбасса и Крыма.

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