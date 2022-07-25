Это пожелания Путина. Какую позицию Кремля озвучил Орбан 25 июля, 13:49

Кремль подключил к озвучиванию своей позиции своего старого вассала, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Правда, теперь он выступает не просто говорящей головой, а переговорщиком. Он начал посылать сигналы и публично озвучивать пожелания Кремля о российско-американских переговорах. Похоже, что из-за провала в планах, санкций и международной изоляции Кремль принялся скулить, юлить и искать варианты выхода из ситуации.

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Поэтому Орбан начал со старой методички о том, что поставки Украине современных видов вооружений лишь увеличивают продолжительность конфликта. Это он озвучил 23 июля, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.

«Чем более современные вооружения мы даем Украине от НАТО, тем дальше русские будут продвигаться вглубь Украины… И то, что мы делаем в настоящее время, способствует увеличению продолжительности войны, хотим мы этого или нет». А затем Орбан добавил, что российскую сторону «интересует только, чтобы она не могла быть атакована с территории Украины».

Орбан отработал поставленную перед ним задачу

Было бы хорошо, чтобы после этих слов он проверился у психиатра. Ведь это не Украина напала на Россию, а Россия на нас. И до нападения России у нас не было всего того вооружения, которое теперь есть и успешно сдерживает, и уничтожает оккупантов. А Украина никогда не планировала нападать на Россию. Это понятно всем трезвомыслящим людям. Поэтому то, что говорит Орбан — ложь и манипуляции, которые может озвучить или неадекватный человек, или говорящая голова на подтанцовках у Путина. Пусть Орбан сам определится — кто он.

Но в финале своего выступления Орбан сказал: «Это значит, что нужно принять идею, согласно которой не будет мирных переговоров между Украиной и Россией». По его мнению, конфликт может быть завершен «только американо-российскими переговорами». Вот так примитивно Путин через Орбана передал, что готов к переговорам и хочет их. А Орбан отработал поставленную перед ним задачу.

И если Путин попросил переговоры, значит, у него ситуация не лучшая. И есть причины, по которым он хочет закончить свою военную аферу в Украине. Вопрос в том, что его видение окончания войны явно не совпадает с нашим. А значит, будем делать с оккупантами то, что завещал Махно: «Бей белых, пока не покраснеют! Бей красных, пока не побелеют!». Ну, а Орбана просьба не беспокоиться.

Текст опубликован с разрешения автора

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