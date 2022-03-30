Самые продуктивные переговоры, — что они могут дать Украине 30 марта, 00:05 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 29 марта 2022 года

● Самые продуктивные переговоры — что они могут дать Украине. Украина и страна-агрессор завершили очередной раунд мирных переговоров в Стамбуле. На данный момент эта встреча стала самой продуктивной из всех. По крайней мере, Киев обозначил возможные параметры будущего договора о безопасности. Хотя окончательных договоренностей все еще нет.

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● Об итогах переговоров рассказали члены украинской делегации — Михаил Подоляк, советник главы ОП, и Давид Арахамия, лидер фракции СН.

● Как могут действовать гарантии безопасности Украины? Украина не станет стремиться в НАТО. Но договор о гарантиях безопасности для Украины должен будет включать в себя статью, аналогичную статье 5 Устава НАТО. Однако механизм ее активации, по словам Арахамии, будет «жестче»: если Альянс может проводить консультации сколько угодно времени, то страны-гаранты безопасности Украины должны будут в течение максимум трех дней (с момента нападения на страну) представить военную помощь.

● Как именно будут гарантировать безопасность Украины? В случае войны страны-гаранты будут обязаны: направить в Украину вооруженные силы, предоставить оружие, установить бесполетную зону.

● «Мы говорим: в течение трех дней должны проходить консультации, — это может быть агрессия, гибридная война, замаскированная война под любой формат. После этого страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрытым небом», — сказал Арахамия.

● Гарантии безопасности активируются в случае обострения на оккупированных территориях Украины? Международные гарантии безопасности не будут работать для ОРДЛО, а также для оккупированного Крыма. Арахамия заявил, что это временно, — но не уточнил, когда это «временно» закончится.

● Что будет с Крымом и Донбассом? Киев и Москва будут 15 лет проводить двусторонние переговоры о Крыме и Севастополе. За это время обе страны не должны использовать вооруженные силы для решения «крымского вопроса». Этот момент зафиксируют в отдельном пункте договора о гарантиях безопасности, — с такой инициативой выступила Украина.

● Пока непонятно, как именно это будет работать. По словам Подоляка, относительно Крыма «зафиксировано стремление» стран к таким переговорам.

● Вопрос ОРДЛО обсудят на прямых переговорах Владимира Зеленского и Путина.

● Какие страны могут стать гарантами? Точного списка нет. Среди гарантов своей безопасности Украина видит в первую очередь представителей совбеза ООН, а именно: Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль. Это минимально возможный список, который может быть расширен. Для этого Украина предлагает сделать присоединение к договору свободным. Но среди гарантов предполагается место и для РФ.

● Как скоро договор вступит в силу? Договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на референдуме. Граждане Украины выскажут свою позицию относительно того, как именно он должен работать. После этого договор должны будут ратифицировать парламенты стран-гарантов и Верховная Рада.

● Что еще будут должны страны-гаранты? В договоре также пропишут, что все страны-гаранты должны не только не возражать против вступления Украины в Евросоюз, но и должны поддерживать этот процесс.

● Российский олигарх Роман Абрамович (недоотравленный Кремлем) принял участие в переговорах Украины и РФ в качестве нейтральной стороны, сообщила УП. По информации источников издания, близких к переговорам, его главная задача — «передавать их начальнику на понятном и человеческом языке нашу позицию».

● Дата следующего раунда переговоров будет ясна после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт предложенного Киевом договора безопасности.

● Москва еще подумает. По словам Владимира Мединского, главы делегации страны-агрессора на переговорах, Киев откажется от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем, — об этом, мол, идет речь в письменных предложениях Украины. «Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход», — сказал руководитель делегации страны-агрессора. Теперь, по его словам, Москва рассмотрит поступившие предложения по договору и потом даст «соответствующий ответ».

● Мединский уточнил, что «спорные вопросы» по Крыму и Севастополю можно решать в ходе двухсторонних переговоров.

● В ОП результатом довольны. Михаил Подоляк, советник главы ОП и участник переговоров, считает, что те позволили «зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые взяла к рассмотрению РФ».

«Договор о гарантиях безопасности, по сути, предполагает не в теории, а на практике получить действенный инструмент защиты нашей территории и суверенитета, — рассказал Подоляк. — Странами-гарантами становятся, скажем так, ведущие армии мира, в том числе с ядерным компонентом, которые принимают на себя конкретные юридические обязательства — по вмешательству в любой конфликт на территории Украины, по немедленным поставкам оружия».

● Кроме того, по словам Подоляка, Украина получает гарантии обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза в качестве полноценного члена, в том числе «в части финансирования объемных программ модернизации экономики и отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути входа в ЕС».

● Также Подоляк прокомментировал состав потенциальных гарантов безопасности Украины: «Присутствие наряду с США, Великобританией, Турцией, Германией и прочими странами России в качестве страны-подписанта многостороннего договора налагает на россиян много дополнительных ограничений и позволяет нам не идти на сложный двусторонний формат. Только в рамках многостороннего договора можно избежать традиционной российской необязательности по юридическим договорам».

● Советник главы ОП назвал «революционным» предложение украинской стороны по Крыму и Севастополю. «Это означает как минимум возвращение темы Крыма в переговорную повестку, — до этого россияне категорически отказывались от этого, — считает Подоляк. — А кроме того, позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма, так как для нас Крым, безусловно, является частью Украины. Отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу — ключ к общему прекращению войны».

● Зеленский и кремлевский диктатор встретятся после всего. Встреча президента Владимира Зеленского с Путиным возможна «одновременно с парафированием мирного договора главами МИД». Об этом заявил глава делегации страны-агрессора на переговорах Владимир Мединский.

● К слову, Мединский заявил, что все, обсужденное сегодня — это «ни в коем случае не положения договора, а предложения, которые мы считаем конструктивным шагом к поиску компромисса».

● Турецкий взгляд на переговорный процесс. Требования РФ признать аннексию Крыма и независимость ОРДЛО являются «очень максималистскими» и «нереалистичными». Об этом CNN накануне переговоров заявил Ибрагим Калын, пресс-секретарь президента Турции. Он назвал эти темы красными линиями для Украины, ведь те напрямую касаются территориальной целостности и суверенитета страны. «Мы не признали аннексию Крыма, как и весь остальной мир, даже Китай не признал аннексию Крыма… Им [в Москве] действительно следует придумать какие-то другие идеи», — добавил Калын.

● Владимир Зеленский, по словам пресс-секретаря Эрдогана, готов встретиться с российским диктатором, но тот «пока что отказывается». «И наш президент сказал: я готов способствовать проведению вашей встречи, в Турции или где-то еще… Мы верим, что только благодаря этой встрече эта война закончится», — отметил Калын.

● «Донбасская» байка из склепа. Министр обороны врага Шойгу нынче впервые вышел в люди после долгого отсутствия, чтобы заявить: основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на достижении главной цели — «освобождении Донбасса».

● Вот так большая война, затеянная ради денацификации Украины, отпора НАТО и признания оккупации Крыма и ОРДЛО, на которой Кремль положил более 17 тыс. своих солдат и заслужил для всей РФ «славу» страны подонков и извергов, скукожилась до «освобождения Донбасса».

● На донецком направлении оккупанты действительно нарастили огневое влияние и активизировали штурмовые действия, сообщил Генштаб ВСУ.

В США подтвердили, что Кремль меняет ориентацию:

● Все силы — на восток. По оценкам Пентагона, последние маневры армии РФ на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал для них приоритетной задачей. Представитель американского оборонного ведомства в ходе брифинга заявил, что наиболее активное продвижение сил агрессора наблюдается в Харьковской области.

● В Пентагоне выдвинули три версии того, почему Москва решила сменить приоритеты: попытка отрезать украинские войска на востоке от остальной части страны; получение рычагов влияния для будущих мирных переговоров; общая смена своих стратегических целей.

● С начала войны в Чернигове по вине и от рук оккупантов погибло до 400 человек.

● Киев и Чернигов оказались не по зубам. Уже и минобороны страны-агрессора рассказало, что оно решило «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

● Эта информация появились на фоне проходящих в Турции украино-вражеских переговорах. А после них был обнародован такой комментарий Москвы:

● Деэскалация — это все равно война. «Деэскалация на киевском и черниговском направлениях» не означает прекращение огня, заявил Владимир Мединский, руководитель рос. делегации на переговорах. «Первый [шаг по итогам переговоров с Украиной] касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — киевском и черниговском. Это не прекращение огня — это наше стремление прийти к деэскалации хотя бы на этих направлениях», — сказал представитель страны-агрессора.

● Позднее в Генштабе ВСУ подтвердили, что оккупанты перебрасывают войска из Киевской и Черниговской областей на Слобожанское и Донецкое направления.

● Жители Беларуси заметили движение колонн российской военной техники со стороны украинской границы в тыл.

● Диктатор не идет на попятную. Российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал единственное условие для деблокады Мариуполя и начала гуманитарной операции в городе, который находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. Мол, украинские защитники должны «прекратить сопротивление и сложить оружие».

● По оценкам минобороны Великобритании, украинские силы продолжили локальные контратаки к северу от Киева, в том числе в Ирпене, Буче и Гостомеле. В ведомстве отметили, что «эти атаки имели некоторый успех и россиян оттеснили с нескольких позиций».

● Все — в один котел. Кремль перебросил для боевых действий на восток Украины боевиков ЧВК Вагнера, сообщила разведка минобороны Великобритании. Речь идет более чем о тысяче наемников, включая их боссов.

● Минобороны Британии поясняет, что, скорее всего, из-за тяжелых потерь и в значительной степени застопорившегося вторжения РФ была вынуждена перебросить «вагнеровцев» на территорию Украины в ущерб операциям в Африке и Сирии.

● Захлебнулись в собственной крови. С начала войны враг потерял на нашей земле уже около 17 200 своих солдат. Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

● Также оккупанты лишились более 4300 единиц техники, в том числе: танков — 597 ед., боевых бронированных машин — 1710 ед., артиллерийских систем — 303 ед., РСЗО — 96 ед., средства ПВО — 54 ед., самолетов — 127 ед., вертолетов — 129 ед. и так далее.

● В боях под Харьковом украинские военные ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ (воинская часть 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.

● Javelin станет больше. Пентагон планирует ускорить производство зенитно-ракетных комплексов Stinger и противотанковых ракет Javelin для пополнения запасов, которые уменьшаются из-за отправки вооружений в Украину, сообщил CNN.

● Согласно недавнему списку пожеланий в военной помощи, Украина хочет ежедневно получать из США по 500 Stinger и Javelin.

● Запад продолжит душить РФ санкциями. Лидеры США, Франции, Германии, Великобритании и Италии обсудили дальнейшую поддержку Украины в войне против РФ. Как сообщила по этому поводу пресс-служба канцлера Германии Олафа Шольца, тот, а также Джо Байден, Эммануэль Макрон, Борис Джонсон и Марио Драги договорились продолжать активно поддерживать Украину и «сохранять высокое санкционное давление на Россию».

● Борис Джонсон призвал коллег быть «безжалостными» в своем ответе на полномасштабное вторжение России «в Украину. Он заявил, что режим Путина нужно судить не по заявлениям Кремля, а по его действиям.

● ООН вспомнила о том, что она должна что-то делать. Генсек ООН Антониу Гутерриш инициировал достижение соглашения между Украины и Россией про гуманитарное перемирие во время войны. И поручил своему заму по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу немедленно обсудить с воюющими сторонами такой договор.

● Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу пригласили принять участие в заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которое пройдет 6−7 апреля в Брюсселе.

● Подлый удар. В результате утреннего ракетного удара оккупантов по зданию облгосадминистрации в Николаеве, разрушившего центральную секцию здания с первого по девятый этаж, предварительно, погибли девять человек, 28 — были ранены. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

● По информации Пентагона, армия оккупантов выпустила по Украине уже 1370 ракет.

● Цена чужого безумства. Потери Украины от развязанной Россией войны уже превышают $1 трлн, подсчитал премьер Денис Шмыгаль. В данном случае он учел и потери в последующие годы.

● А падение ВВП глава Кабмина оценил в 35% и выше.

● Баку даст топливо. Президент Владимир Зеленский заявил о том, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев поможет Украине с горючим для проведения посевной. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter после проведения переговоров с Алиевым.

И для финала:

● Тот, кто послал русский корабль. Автор легендарной фразы про «русский военный корабль, иди нах*й» пограничник Роман Грибов с острова Змеиный вернулся из плена в родную Черкасскую область. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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