Зеленский уверен, что НАТО Украину не примет, а ОПЗЖ посыпалась 15 марта, 17:46 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 15 марта 2022 года (дневной выпуск)

● Переговоры возобновились. Украинская и российская делегации продолжают переговоры о прекращении войны РФ против Украины. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк: «Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны».

Похоже, что Банковая начинает показывать обществу и миру, на какие именно уступки Украина готова пойти на переговорах с РФ:

● Зеленский уверен: НАТО Украину не примет. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО. «Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы понимаем это, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытой двери. Но уже услышали, что нам туда не войти. И это правда. Надо это признавать», — отметил он.

● Зеленский добавил, что украинские народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и партнеров, которые помогают стране.

● До того на Банковой говорили, что Украине нужна особенная договорная база, которая обеспечила бы стране гарантии безопасности.

● В Киев едут три премьера. Премьеры Польши Матеуш Моравецкий, Чехии — Петр Фиала и Словении — Янез Янша отправились на поезде в Киев, на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил CNN. Премьера Польши сопровождает его зам Ярослав Качиньский — брат президента Леха Качиньского, погибшего в результате крушения правительственного самолета под российским Смоленском в 2010 году.

● «В такие переломные для мира времена наш долг быть там, где куется история. Потому что речь идет не о нас, а о будущем наших детей, которые заслуживают жить в мире, свободном от тирании», — написал польский премьер в ФБ.

● Целью визита Моравецкого, Фиалы и Яншы является демонстрация солидарности с украинским народом, подвергшегося «преступной агрессии Путина». Кроме того, европейские лидеры намерены представить «широкий пакет поддержки украинскому государству и обществу».

● Китай становится союзником РФ? Глава КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин настроены покончить с глобальным доминированием Америки на фоне войны РФ с Украиной, сообщил The Guardian высокопоставленный чиновник США. В Вашингтоне, мол, опасаются, что Пекин уже решил оказать РФ экономическую и финансовую поддержку в ее войне с Украиной и рассматривает возможность отправки военных грузов, таких как боевые беспилотники.

● Со встречи советника по национальной безопасности США Джейка Салливана со своим китайским коллегой Яном Цзечи в Риме американцы ушли с пессимизмом по поводу того, что китайское правительство передумает поддерживать Москву. «Это проект Си Цзиньпина. Он полностью и принципиально поддерживает это более тесное партнерство с Россией», — сказал The Guardian официальный представитель США.

● Как пишет издание, если Пекин поддержит Москву в ее противостоянии с Западом, администрация Джо Байдена переключит свое внимание на то, чтобы убедить союзников, особенно в Европе, пересмотреть свои отношения с Пекином. Салливан должен прибыть в Париж 15 марта для переговоров с руководством Франции.

● Лукашенко умывает руки? Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины. «Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут», — сказал он.

● А Анкара продолжает контакты с Украиной и РФ по прекращению огня, рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

● Еще деньги. Всемирный банк дополнительно выделит Украине почти $200 млн для поддержки социальных услуг для уязвимых людей. Деньги выделены в дополнении к уже выделенным $723 млн, из которых $350 млн уже выплачены Украине.

● ГБР обыскало опзж-шников. Правоохранители провели обыски у депутатов ВР от прокремлевской ОПЗЖ, которые «незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины». Об этом рассказали в Госбюро расследований. У Вадима Рабиновича среди прочего изъяли три ружья и крупные суммы наличных в гривнах и долларах, у Виктора Черного нашли две гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у Олега Волошина — пистолет.

● Прощай, ОПЗЖ, — Зеленский подписал закон о коллаборантах. Президент Владимир Зеленский подписал закон об ответственности за сотрудничество с РФ. Уголовный кодекс дополнится соответствующей статьей, которая вводит наказания за сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией или вооруженными/военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах.

● Коллаборанты получат тюремные сроки — 15 лет, а также лишатся доступа к должностям, связанным с выполнением функций государства или местного самоуправления.

● Также в стране станут ликвидировать политпартии, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм. То же самое касается и юрлиц.

● СБУ за прошедшие сутки задержала более 60 коллаборантов в разных областях Украины и выявила 20 диверсионно-разведывательных групп.

● ОПЗЖ тут же посыпалась. Харьковский мажоритарщик — народный депутат Александр Фельдман — написал заявление о выходе из фракции ОПЗЖ. О решении Фельдмана, а также депутатов Игоря Абрамовича, Татьяны Плачковой и Вадима Столара покинуть ряды прокремлевской партии сообщил представитель Евросолидарности Алексей Гончаренко.

● А бежавшего в РФ опзж-шника Илью Киву (подозреваемого в госизмене и объявленному в международный розыск), по данным УП, депутаты ВР лишили мандата.

О юрлицах с российскими корнями:

● Почти 17 тыс. роскомпаний в Украине. По состоянию на 24 февраля в Украине было 16 896 компаний, среди собственников, учредителей (или конечных бенефициаров) которых есть хотя бы один гражданин/резидент РФ или Беларуси. Об этом сообщил Опендатабот.

● Среди них крупнейшей по выручке в 2020 году была фармкомпания Вента, торгующая лекарствами. В топ-3 входят также украинская «дочка» российской сети парфюмерии и косметики Brocard и Крюковский вагоностроительный завод, среди владельцев которого имеется председатель совета директоров российского Завода металлоконструкций Станислав Гамзалов.

● 3 марта ВР приняла закон о принудительном изъятии принадлежащих РФ или россиянам активов. Документ предусматривает национализацию имущества и денежных средств юрлиц РФ, — соответствующие решения будет принимать Совбез по просьбе Кабмина. Последний должен составить список объектов, подлежащих изъятию.

● В Украине находится около 15 тыс. российских грузовых вагонов. Из них 3 тыс. точно подпадают под условия национализации имущества РФ. И Укрзализныця начинает их национализацию.

● Рашен водка, гоу хоум. Правительство Великобритании объявило о запрете на экспорт в РФ предметов роскоши (дорогие автомобили, одежду, произведения искусства), а также ввело новые импортные пошлины — выросшие на 15% - на сотни ключевых российских товаров. В перечень включена, в частности, российская водка.

● «Эти меры нанесут максимальный вред путинской военной машине и сведут к минимуму влияние на британский бизнес, поскольку лидеры G7 объединяются, чтобы обрушить новую волну экономических санкций на Москву», — заявили в британском правительстве. Британия откажет России и Беларуси в режиме наибольшего благоприятствования.

● Киев требует от Запада еще больше санкций. «Принятых санкций недостаточно, хотя мы благодарны вам всем. Очень агрессивные планы России еще не развалились», — сказал президент Владимир Зеленский. «Это надо решать. Решать сейчас. Пока Россия не пошла дальше. Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в России, вопрос в будущем, что еще может быть», — добавил он.

● Шойгу и Путин уподобились лидерам Рейха. Руководство страны-оккупанта планирует приступить к вырубке и продаже украинского леса и зеленых насаждений. Вырученные деньги хотят направить на обеспечение армии-оккупанта. Об этом сообщил официальный телеграмм-канал ГУР Минобороны Украины, ссылаясь на письмо министра обороны РФ Шойгу, адресованном лично Путину.

● Планируются вырубки «любой интенсивности и возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины». При этом, как указано в письме, неиспользованная для нужд оккупационных сил древесина будет продана, а деньги пойдут на обеспечение армии РФ.

● Вся эта история напоминает то, что происходило в Украине во время немецкой оккупации 1941−1943 годов.

● Кличко зовет мужчин. Мэр Киева Виталий Кличко обратился в своем канале в Telegram ко всем столичным жителям. Он призвал всех мужчин-киевлян, которые увезли свои семьи в безопасные города, возвращаться в столицу и помогать всеми возможными способами: не только брать оружие в руки, но и работать на гражданских объектах.

● «Сегодня важны усилия каждого киевлянина. Кто-то с оружием в руках — в терробороне. Кто-то помогает возводить укрепления в городе. Нужно готовить еду нашим защитникам и социально незащищенным киевлянам. Развозить продукты. Много другой работы. Каждый, кто любит Киев и хочет, чтобы он выстоял, должен помогать, как может!» — написал Кличко.

При этом мэр заявил и следующее:

● В столице — комендантские сутки. С 20:00 15 марта по 07:00 17 марта в Киеве будет действовать комендантский час. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко: «Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта».

● Обстрел Киева. В результате попадания российского снаряда в жилую 16-этажку в Святошинском районе Киева по предварительным данным погибли четыре человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, посетивший место трагедии.

● Жертв стало больше. Число погибших в результате вчерашнего авиаудара российских оккупантов по телевышке в селе Антополь возле Ровно возросло до 19. Такие данные озвучил руководитель ОВА Виталий Коваль. «Продолжаем разблокировку завалов. Это еще не окончательная цифра. Работаем», — добавил он.

● Харьков под постоянными обстрелами. Враг за 14 марта нанес как минимум 65 артиллерийских и ракетных ударов по Харькову. Для обстрела центра города противник применил ракетные комплексы «Искандер». Эту информацию озвучил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

● Аэропорт Днепра разрушен. В ночь на 15 марта войска страны-оккупанта нанесли ракетный удар по аэропорту Днепра. Об этом сообщил в ФБ глава местной ОГА Валентин Резниченко: «Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Потребуется много времени на восстановление». О жертвах информации нет.

● Из Мариуполя за сегодняшний день уже эвакуировались 2 тыс. легковых машин. Еще 2 тыс. стоят на выезде из города. Некоторые из беженцев уже добрались до Запорожья.

● Ракетные обстрелы продолжатся. У оккупантов есть еще достаточный запас ракет. Поэтому надо быть готовыми, что они будут бить по городам, заявил Алексей Арестович, советник главы ОП. «Еще по городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут пытаться ракетные удары устраивать», — сказал он.

● По словам Арестовича, РФ ввела на территорию Украины 90% своего военного потенциала, треть из которого уже обезврежена.

● Потери в разы меньше, чем у оккупантов. «К большому сожалению, мы несем потери, — написал в ФБ командующий ВСУ Валерий Залужный. — Они в несколько раз меньше, чем у противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценно. Сочувствую семьям погибших. Обещаю, мы отомстим за каждого побратима и сестру, за мирных украинцев, за наших детей».

● С начала войны, по данным Офисе генпрокурора, погибли 97 детей, более 100 получили ранения.

● Минус еще один генерал. В боях за Мариуполь бойцы полка Азов ликвидировали генерал-майора российских оккупантов и уничтожили части 22 бригады ГРУ РФ. Об этом полк Азов сообщил в Telegram. Личность ликвидированного генерал-майора пока неизвестна.

Этот дайджест я начал с темы НАТО — ей же и завершу:

● НАТО слегка разочаровало соотечественников. За последние две недели поддержка вступления Украины в НАТО сократилась с 76% до 72% на фоне отсутствия решения о закрытии неба. Таковы результаты опроса соцгруппы Рейтинг (12−13 марта, 1,3 тыс. респондентов).

● Социологи отмечают, что закрыть небо над Украиной из-за вторжения России и бомбардировок украинских городов требуют почти 90% опрошенных.

● Иллюзий нет. 56% украинцев назвали главной целью вторжения РФ в Украину полное уничтожение украинского народа. Это данные все того же опроса Рейтинга. Такое мнение доминирует во всех регионах Украины.

● 49% опрошенных уверены, что главная цель российского диктатора — оккупация Украины и ее присоединение к РФ.

И для финала:

● Военное положение продлят до конца апреля. В ВР поступил законопроект об утверждении президентского указа, продляющего срок действия военного положения в Украине с 26 марта еще на 30 дней.

● После полномасштабного вторжения РФ в стране ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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