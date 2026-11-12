От чего зависит финал этой войны

Многие удивлены тем, что нет никаких прорывных новостей со встречи в Абу-Даби, прошедшей в трехстороннем формате

Но этого и не должно было быть.

Ведь это не переговоры, а очередная спецоперация россиян по затягиванию времени. По большому счету, переговоры с Путиным закончились еще в 2021 году. Всё, что происходит на протяжении пяти лет, — это исключительно стремление одной стороны покорить Украину.

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Второй момент. США больше не способны выступать посредником в обсуждении нашего будущего. По крайней мере, в данный исторический момент. Да и самим Штатам вскоре будет, по большому счету, не до Украины. Реанимирует ли новый Конгресс помощь? Если да — слава Богу; если нет — нужно понимать, кто из европейцев еще способен платить за свою безопасность, пока мы сдерживаем это нашествие.

Самим Штатам скоро будет не до Украины

Третье. Когда в повестке дня появилась не только Украина, но и Европа, необходимо срочно сформировать переговорную группу иного формата, в которой Украина будет участвовать. Идеи есть — распишу позже.

Ну и четвертое. Главное. От психологического состояния тыла и возможностей Вооруженных сил Украины в первую очередь зависит исход этой войны. Других рецептов выживания у нас нет, и «белые дяди» из Белого дома нам его не дадут.

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Текст опубликован с разрешения автора