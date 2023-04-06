Противоречивые заявления Банковой по освобождению Крыма 6 апреля, 18:00

Чем жила страна 6 апреля 2023 года

● Крым могут освободить и словом. Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к админгранице полуострова, заявил Андрей Сибига, заместитель главы Офиса президента ( ОП) — он занимается международными вопросами. «Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть [ дипломатическую ] страницу для обсуждения этого вопроса», — сказал он Financial Times, имея в виду запланированное Киевом контрнаступление.

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Сибига добавил, что это не означает, что Киев исключает «путь увольнения силами нашей армии». Он также отметил, что президент Украины и его помощники сейчас говорят конкретно о Крыме, поскольку ВСУ все ближе к началу контрнаступления для возвращения захваченных РФ украинских территорий.

● Не словом, а исключительно делом? После появления публикации FT из интервью Сибиги в ОП решили объяснить, что в вопросе Крыма следует ориентироваться исключительно на слова Владимира Зеленского. Об этом сказал Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента: «В этом вопросе [ вопросе переговоров ] следует ориентироваться на слова президента Украины — верховного главнокомандующего».

24 февраля Зеленский вновь подчеркнул, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.

● А советник главы ОП сегодня написал, что основанием для переговоров с РФ, в том числе и по Крыму, является выведение российских войск за пределы Украины.

● Макрон попытался сделать Си инструментом влияния на Путина. Руководитель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине гостя — президента Франции Эммануэля Макрона. Перед началом встречи последний написал в Twitter французском, китайском и английском, что «убежден в ведущей роли Китая в развитии мира», о чем, в частности, он и планирует говорить с Си.

Российская агрессия в Украине нанесла удар по стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы вернете Россию в ум и вернете всех за стол переговоров", — заявил Макрон своему китайскому собеседнику.

● Но Си выскользнул из объятий Макрона. Си Цзиньпин согласился, что использование ядерного оружия должно быть исключено во время развязанной Россией полномасштабной войны против Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с ним в Пекине. Их встреча длилась полтора часа. По словам французского лидера, Си заявил, что хочет " скорейшего возобновления мирных переговоров" и призывает международное сообщество не допустить " эскалации кризиса".

Как написал France 24, глава КНР также осудил бомбардировку мирных жителей в Украине, но не упомянул РФ: «Мы должны обеспечить защиту гражданского населения и не допустить применения ядерного оружия», — цитирует его телеканал.

● На второй день государственного визита Макрона в КНР Си Цзиньпин продолжил свою давнюю линию по полномасштабному вторжению России, заявив, что «мирные переговоры должны быть возобновлены как можно быстрее», «все стороны» должны " обоснованы опасения по поводу безопасности", и не дал никакого намека на то, что он использует свое влияние, чтобы помочь прекратить конфликт. «Китай готов совместно с Францией обратиться к международному сообществу с призывом сохранять рациональность и спокойствие», — сказал китайский лидер во время пресс-конференции.

● Когда-то. Глава КНР готов поговорить с президентом Владимиром Зеленским при благоприятных условиях. Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ( ездила в КНР вместе с Макроном) во время брифинга в Пекине. Именно она прямо и предложила Си Цзиньпину поговорить с украинским руководителем.

А вчера Владимир Зеленский побывал в Польше:

● Перед россиянами больше нет страха. Польша анонсировала визит президента Владимира Зеленского ( состоялся вчера) за несколько дней до его прибытия, потому что «больше нет страха перед россиянами», заявил спикер МИД Лукаш Ясина в интервью CNN.

● Президент Владимир Зеленский вечером 5 апреля выступил перед Королевским замком Варшаве из речью, посвященной дружбе Украины и Польши и предстоящей победе над страной-агрессором Россией. Часть речи глава государства произнес на польском.

● Польский лидер Анджей Дуда пообещал, что его страна будет лоббировать передачу Украине истребителей F -16 с стороны стран НАТО.

● Литва пригласит Украину в НАТО. Сейм Литвы принял резолюцию, в которой указаны целые страны на саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе ( пройдет 11−12 июля). Среди них есть официальное приглашение Украины вступить в НАТО. Также там есть призыв " подписать протоколы о присоединении и начать процесс ратификации, как только разрешат условия".

● Приоритетом является защита Киева от агрессии со стороны России. Поэтому обсуждение заявки Украины на вступление в НАТО не актуально, считает министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

● Данилов сказал о контрнаступлении того, что должен был сказать. Информация о времени и месте планируемого украинского контрнаступления закрыта, пояснил в эфире Радио Свобода секретарь СНБО Алексей Данилов. «Когда начнется, вы все это увидите. Мы с вами будем понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, в какое время — этот вопрос сегодня абсолютно закрыт. Имейте это в виду», — отметил он.

По словам Данилова, в РФ «очень волнуются по поводу событий, которые будут происходить в дальнейшем». «Потому что мы осознаем, что эти события будут не в пользу РФ», — добавил секретарь Совбеза.

● Три эпицентра ожесточенных боев. Российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка, сообщил утром Генштаб ВСУ. За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили более 60 атак.

● Бахмут Пригожину не по зубам. Основатель ПИК Вагнер Евгений Пригожин признал, что ВСУ не отступают из Бахмута. «Надо сказать четко, что противник никуда не уходит [ из Бахмута ], — написал он в ТГ. — У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, потом в районе многоэтажек западного квартала города».

По словам руководителя наемников-преступников, чтобы иметь " положительную динамику" , с агарбщиками необходимо решить три вопроса: убедиться, что у них " нормально организованное командование"; проверить защищенность флангов; и снабдить себя снарядами.

● На Бахмутском направлении российские кафиры применяют модернизированные управляемые авиабомбы ФАБ-500, оснащенные крыльями и GPS -навигаторами.

● Позиционные бои в горячей точке № 1. В городе Бахмут идет позиционная война, ситуация постоянно меняется и говорить о соотношении контролируемой территории сложно. Об этом сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, половину города контролируют Силы обороны Украины, еще половина — российские захватчики. Продолжаются уличные бои.

● Российские оккупационные войска на востоке Украины застряли на нескольких направлениях и истощают свои силы, добавил Сергей Череватый. По его словам, за последние месяцы оккупантам не удалось достичь ни одного оперативно-тактического достижения. В частности, тот же Бахмут фактически 9 месяцев они не могут взять. Это один из ярких маркеров «способности» генерала Герасимова проводить операции такого уровня", — сказал спикер.

● Минус вертолет Ка-52 и 7 орудий. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 390 российских кафиров. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 176630 своих военных. Это данные Генштаба на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: т анков — 3631 ( +2 в сутки ) , боевых бронированных машин — 7013 ( +8) , артсистем — 2714 ( +7) , РСЗО — 532 ( +0) , средств ПВО — 281 ( +1) , самолетов — 306 ( +0) , вертолетов — 292 ( +1) , БПЛА оперативно-тактического уровня — 2287 ( +4) и многое другое.

● МиГ покидают Беларусь? Российские истребители МиГ-31 ( это те, из-за которых в Украине часто объявляют воздушную тревогу) покидают территорию Беларуси, сообщила мониторинговая группа Белорусский Гаюн. По ее данным, после 12:30 6 апреля три истребителя один за другим взлетели с аэродрома Мачулищи.

«Россияне будут отводить свою авиацию из мест дислокации, которые находятся недалеко от границы с Украиной или линии фронта. Прекрасно понимают, что у нас появились определенные средства поражения — те же беспилотники. Потерять МиГ-31К, которых немного, по пальцам можно пересчитать носители Кинжалов, они точно не захотят», — объяснил военный эксперт Роман Свитан.

● Кремль нуждается в поддержке. Новые заявления Владимира Путина на заседании Совета безопасности 5 апреля ( назвал усилия Москвы по консолидации контроля над оккупированными территориями Украины вопросом " национальной безопасности" РФ и активнее предложили «привлекать» местных жителей к «сотрудничеству») свидетельствуют о том, что Москва готовит почву для новых силовых репрессий на оккупированных территориях. Кроме того Кремлю приходится прилагать все большие усилия в попытках сохранить лояльность среди низших региональных властей в РФ, поскольку ответственность за финансирование войны Москва продолжает возлагать на отдельные субъекты РФ. В то же время последние заявления Китая ( что «большая дружба» между странами — только формальные слова) перечеркивают международные дипломатические усилия диктатора. Об этом говорится в новом своде американского Института изучения войны ( ISW).

● Более 50 стран и Евросоюз осудили выступление обвиняемой в военных преступлениях ( вместе с Путиным) российского омбудсмена Марии Львовской-Беловой на Совете Безопасности ООН ( где сейчас председательствует РФ). Она выступила на заседании по видеосвязи с заявлением о " эвакуацию детей" как страна-агрессор называет незаконную депортацию украинцев из страны. Послы США, Великобритании, Албании и Мальты также демонстративно покинули зал заседаний во время выступления Львово-Беловой.

● Abrams — до конца года. Соединенные Штаты планируют передать Украине танки Abrams до конца года, заявила Сабрина Сингх, заместитель официального представителя Пентагона. «Подготовка [ украинских военных ] еще не началась. Наша цель — доставить их [ танки Abrams ] в Украину до конца года, но это единственные сроки, которые я могу назвать прямо сейчас», — сказала она.

● Штаты предоставляют ВСУ экспериментальное противодроновое оружие. США передадут Украине экспериментальное оружие по борьбе с иранскими дронами Shahed-131/136, сообщило американское издание Defence One со ссылкой на представителей государственной подрядной компании SAIC. Речь идет о " 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением", включенных в новый пакет военной помощи Украине, о котором Пентагон объявил 4 апреля.

Стоимость каждого комплекса не превышает $30 тыс., тогда как Украина вынуждена использовать для борьбы с беспилотниками ракеты стоимостью до $500 тыс. каждая. В январе SAIC провела успешные испытания с применением ракет с лазерным наведением APKWS от BAE Systems, показавшим 100-процентную точность попадания.

● В Германии — бум производства оружия. В связи с войной России против Украины правительства разных стран занялись перевооружением, поэтому немецкая военная промышленность имеет бум производства. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2022 году Германия заняла шестое место по экспорту вооружений, уступая США, Франции, России, Китаю и Италии. «Многие теперь понимают, что безопасность — это не данность, за безопасность и демократию нужно бороться», — сказал главный исполнительный директор вооруженного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Акции Rheinmetall выросли почти втрое, подняв ее рыночную стоимость свыше 10 млрд евро. В марте компания сообщила о рекордных доходах и огромном пакете заказов на 26,6 млрд евро. В феврале компания Hensoldt ( производит радары, оптоэлектронику и авионику) сообщила о рекордном портфеле заказов на 5,4 млрд евро.

И наконец:

● ФБР приглашает «несчастных россиян». В спецслужбах РФ есть люди, «не слишком довольные» войной против Украины, заявил директор ФБР Кристофер Рэй. И этих " несчастных" ФБР радостно завербовало бы, но " иным способом". «Мы хотим, чтобы эти несчастные россияне знали, что мы хотели бы поговорить с ними», — сказал он и добавил, что «они могут сыграть свою роль в изменении хода истории».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.