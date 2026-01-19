Что имеем в переговорах о мире с США

А организованы таким образом, что они априори не могут быть источником устойчивого урегулирования, условия которого будут восприниматься обществом Украины как легитимные и приемлемые. Переговоры не сочетаются параллельными действиями США по стимулированию РФ для изменения своих политических требований в сторону их уменьшения и возникновения поля для компромисса.

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Де факто происходят лишь прямые или косвенные попытки США выжать еще больше уступок со стороны Украины, которые при этом все равно не соответствуют минимальным требованиям РФ. Поскольку легче давить государство с зависимостью от тебя, чем пытаться разработать и реализовать политику системного давления на государство с ядерным потенциалом и соответствующими средствами доставки.

Переговорный процесс и война существуют параллельно



Участие Украины в переговорном процессе и далее объясняется прежде всего необходимостью предотвратить обвинения в неконструктивном подходе и негативные последствия от этого (передача разведывательных данных, продажа критических боеприпасов к ПРО/ПВО). Кроме того, мы учитываем желание наших партнеров в Европе о необходимости одновременно привлекать помощь от США и при этом не ссориться публично с США, совместно модифицируя возможные неприемлемые предложения по урегулированию с перекладыванием ответственности на РФ за отсутствие прогресса в урегулировании.

Такой акт балансировки Европы объясняется и дальше критической зависимостью от США в сфере безопасности. Собственно, несколько раз в 2025 году Украине и Европе удалось провернуть соответствующую схему, когда первоначальные непринятые предложения удалось модифицировать в сторону смягчения и большей приемлемости. Сколько мы сможем еще так работать — неизвестно, потому что пока администрация Трампа не ставит вопрос ребром и оставляет пространство для акта балансировки. Но ключевым остается то, что отсутствие какого-либо конструктива со стороны РФ с уменьшением требований не превращается в любые попытки США по системному давлению на РФ с целью изменения российских калькуляций к их уменьшению.

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Таким образом переговорный процесс и война существуют параллельно, где переговорный трек не особо конструктивно влияет на войну. При этом для Украины интерес, чтобы переговоры проходили так, чтобы это не превратилось в дальнейшее ослабление позиции Украины из-за ограничений со стороны США на передачу разведывательных данных или продажу по схеме PURL критических боеприпасов. Но при этом нет речи о том, чтобы реакцией США на отсутствие прогресса в переговорах было бы кратное усиление позиции Украины и ослабление позиции РФ — потому что так администрация Трамп 2.0 организовала процесс.

Это объясняет, почему, конечно, стоит держать руку на пульсе, но при этом особо ожидать приемлемого результата только от дипломатического трека не стоит. Стратегия и как она организована сейчас администрацией Трамп 2.0. (и дипломатия как ее часть) просто не может родить поле для компромисса приемлемое для обоих игроков или изменить калькуляции Кремля в сторону уменьшения.

Как следствие, поводов для оптимизма относительно дипломатического трека не густо. А именно: боевые действия, точнее, способность каждой стороны дальше поддержать выбранную военную стратегию здесь и сейчас, и на перспективу, будет определять параметры урегулирования.

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Текст опубликован с разрешения автора

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