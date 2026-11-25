Благодаря журналисту The Washington Post Дэвиду Игнатиусу, мы неплохо осведомлены о том, что предлагают Украине на трехсторонних переговорах.

Украина должна отказаться от северо-западной части Донецкой области в обмен на «гарантии безопасности», которые на практике не предусматривают присутствия сил НАТО на территории Украины. Эти силы могут появиться на нашей территории лишь в том случае, если РФ снова начнет стягивать к нам войска.

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Когда читаешь подобное, возникает ощущение, что предлагают Будапештский меморандум 2.0. То есть, ты от чего-то отказываешься, но не получаешь действенных инструментов защиты национальных интересов. Ведь не бывает гарантий безопасности без присутствия войск тех, кто эти гарантии предоставляет. И снова зависеть исключительно от доброй воли партнеров в случае возникновения угрозы — значит — не уважать самих себя.

Хорошая попытка убедить украинцев, что они что-то получают, хотя на практике они ничего не получают. Снова хочется выстроить модель взаимодействия с РФ, при которой жертвуют безопасностью и интересами Украины.

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Текст опубликован с разрешения автора

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