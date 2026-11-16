Переговоры РФ-ЕС. Какие инициативы должна проявить Украина, чтобы не проиграть

Прошлая неделя наглядно продемонстрировала то, что было понятно и раньше: Украина в переговорах играет второстепенную роль

Основным предметом переговоров являются «танцы» вокруг снятия европейцами санкций с России.

Что нам нужно сделать сейчас?

Я уже неоднократно писал, что главную угрозу для нас представляют два момента: на высшем политическом уровне мы почему-то не осознаем, что консенсус 2022 года исчерпан и сейчас будут вырабатываться новые правила коммуникации и сотрудничества ЕС с Россией. И у нас есть два варианта: либо мы останемся статистами, и все будет решено без нас, либо примем активное участие в этом процессе, который начинается уже сейчас.

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Итак, какие инициативы мы можем предложить?

1. Исходя из того, что для РФ идеей-фикс стала новая Ялта, первым пунктом должен быть закреплен принцип отказа ЕС от любых посягательств на создание порядка, в котором сильный имеет право уничтожать слабого, руководствуясь правом силы. Никаких зон влияния быть не может. Ведь вопрос о границах НАТО 1997 года — это попытка вернуть Варшавский договор, а Украина — лишь элемент этой истории.

Украина — лишь элемент этой истории

2. Нравится нам это или нет, но значительная часть будущих переговоров будет касаться торговли с РФ. В то же время одна из наших главных целей — максимальное ограничение финансовых возможностей РФ. Поэтому следует отдельно зафиксировать, что в случае завершения войны в Украине на условиях, приемлемых для Украины и Европы, ЕС введет жесткие ограничительные правила для всех российских товаров, включая соответствующие квоты.

Насколько я понимаю нынешнюю логику переговоров, США будут давить прежде всего в вопросе энергоносителей. И ЕС — опять же, как я это понимаю, — может частично согласиться с этим давлением. В таком случае должно быть прописано четкое антимонопольное правило, согласно которому Европа не может позволить, чтобы доля российских энергоносителей превышала, к примеру, 20% от общего потребления ЕС, с соответствующим квотированием по странам.

3. При этом следует помнить: главная причина, по которой Россия нуждается в снятии санкций, — это не только торговля, но и необходимость вернуть доступ к западным технологиям. Дело в том, что за последние пять лет Россия становится все более зависимой от китайских технологий, и в перспективе это может угрожать не только технологической, но и политической самостоятельности РФ. В связи с этим, должны быть четко прописаны критерии, ограничения и условия предоставления технологий.

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4. В случае продолжения гибридной войны, ЕС оставляет за собой право пересматривать эти условия и вводить новые санкции.

5. Украина должна получить право на вступление в ЕС. ЕС юридически признает Украину в границах 1991 года. А у Запада не может быть ограничений на поставки оружия Украине.

Это, безусловно, своего рода условный проект новых «красных линий» ЕС. Но повторю: либо мы будем участвовать в их выработке, либо их выработают без нас.

Этот текст — прежде всего, призыв к нашему МИД наконец включиться в процесс, который уже стартовал. Тем более, что сейчас у нас хорошие отношения с Ирландией, председательствующей в ЕС, и с Литвой, которая будет председательствовать с 1 января 2027 года.

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Текст опубликован с разрешения автора