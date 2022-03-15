Переговоры о мире поставили на паузу, готовится первый обмен пленными 15 марта, 01:24 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 14 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Переговоры о мире поставили на паузу. В переговорах с РФ стороны взяли техническую паузу — до завтра. «Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются», — пояснил в Twitter Михаил Подоляк, советник главы ОП и представитель украинской делегации.

● Ранее Подоляк сообщал, что 14 марта проходит четвертый раунд переговоров в видеоформате. Позиции Украины неизменны: мир, прекращение огня, отвод всех российских войск.

● Президент Владимир Зеленский пообещал вечером 14 марта рассказать об итогах переговоров со страной-агрессором. Украине, по его словам, нужен честный мир с гарантиями безопасности, а украинцам нужно «держаться, бороться, чтобы победить».

● Посредником между Киевом и Москвой станет Израиль. Израиль взял на себя «сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины». Об этом заявил Андрей Ермак, глава ОП. По его словам, также ведется интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей.

● Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что его страна не позволит РФ использовать его для обхода экономических санкций, введенных против нее США и странами Запада.

● Готовится первый обмен пленными. В ближайшее время может состояться обмен пленными между Украиной и РФ, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Она уточнила, что пока не будет раскрывать подробности.

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● Байден поедет в Европу. В Белом доме идут предварительные обсуждения возможности визита президента США Джо Байдена в Европу, сообщил CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников. Визит, связанный с полномасштабным вторжением России в Украину, может состояться в ближайшее время.

● 16 марта президент Владимир Зеленский на фоне российской военной агрессии против Украины выступит перед Конгрессом США.

● В ООН увидели угрозу ядерного конфликта. Перспектива ядерного конфликта стала возможной из-за российской агрессии против Украины, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. «Растущая обеспокоенность относительно российских ядерных сил — это леденящее кровь развитие событий. Перспектива ядерного конфликта, которая считалась немыслимой раньше, теперь кажется возможной», — сказал он.

● Китай РФ не подельник? Представитель посольства Китая в США отрицает информацию о том, что РФ запросила у Пекина военную технику, чтобы поддержать вторжение в Украину. Пресс-секретарь китайского диппредставительства на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию заявил: «Я впервые об этом слышу», сообщает Reuters.

● Российские ракета над странами НАТО — вопрос времени. Президент Владимир Зеленский заявил, что если сейчас не закроют небо над Украиной, то российские ракеты упадут и на территорию НАТО. «Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени», — написал он.

● Спецназ Беларуси в Украину не пойдет. В Генштабе обнародовали новые данные о возможном участии Беларуси в войне против Украины. Один из чиновников сил специальных операций этой страны заявил, что спецназовцы белорусских вооруженных сил участвовать в войне не будут.

● Оборонительные бои продолжаются. По состоянию на 18:00 14 марта враг продолжает наступательные действия. Но, как сообщили в Генштабе ЗСУ, оккупанты все чаще вынуждены переходить к обороне и сдаваться в плен. При этом противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары авиацией по объектам военной и гражданской инфраструктуры. И бьет по большим городам, игнорируя международное гуманитарное право. Украинские силы продолжают вести оборонительную операцию на юге, востоке и севере.

● Враг нацелился на юг и восток. Ситуация в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях относительно спокойная — враг там перешел к обороне. Противник определился с направлениями своих усилий — это зона ООС, Мариуполь и Николаев, заявил Алексей Арестович, советник главы ОП.

● Русский тупик. Продвижение войск РФ вглубь Украины застопорилось, а украинские силы «эффективно поразили» российские средства логистики, сообщил СNN со ссылкой на неназванного чиновника Минобороны США.

● Воздушное пространство над Украиной остается спорным, а россияне не смогли добиться превосходства в воздухе над всей территорией страны, сообщило СNN со ссылкой на неназванного чиновника Минобороны США.

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● Обстрелян дом на Оболони. Ранним утром, в результате попадания артиллерийского снаряда в дом на Оболони в Киеве, погиб один человек, десять получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 человек.

● В результате падения утром остатков сбитой ПВО вражеской ракеты на столичный жилой массив Куреневка погиб один человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Еще шестеро людей получили ранения.

● Кроме того, враг обстрелял завод Антонов в Киеве, — двое погибших, трое пострадавших.

● Удар по Ровно. Начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль заявил, что из-за утреннего ракетного удара оккупантов по телевышке в поселке Антополь погибли девять человек, еще девять пострадали.

● Санкций мало не бывает. «Война Путина с каждым днем становится все более жестокой. Я только что сообщила президенту Зеленскому о четвертом пакете санкций. ЕС с народом Украины», — написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

● Ляйен добавила, что Евросоюз поддержит Киев пакетом макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд. евро и гуманитарной помощью в размере 500 млн. евро.

● Речь, очевидно, идет запрете импорта сталелитейной продукции из РФ, запрете экспорт предметов люкса туда, а также запрете любых инвестиций в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в стране-агрессоре.

● Не просто Гаага, а с репарациями. Украина включила пункт о репарациях в иск против РФ в Международном Суде ООН в Гааге. Об этом сообщил Антон Кориневич, постоянный представитель президента в Автономной республике Крым. «Мы объявляли, что это важный момент, и наша позиция включает в себя репарации, но это вопрос для более поздней стадии, для решения дела по существу, — пояснил он. — Но мы об этом не забываем, не забудем и обязательно будем включать в наши требования».

● В Лондоне анархисты захватили особняк, который может принадлежать российскому олигарху Олегу Дерипаске. Как сообщило Sky News, протестующие развернули украинский флаг и транспарант с надписью «Эта собственность освобождена».

● В Международном суде ООН 16 марта вынесут решение по делу, которое касается обвинений в геноциде. 27 февраля Украина официально направила против РФ иск в Международный суд ООН в Гааге: наша страна требует наказать Кремль за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

● Москве напомнили о сбитом Боинге. Австралия и Нидерланды инициировали судебный процесс против РФ в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) за сбитый в 2014 году рейс MH17 Malaysia Airlines. Об этом сообщили в МИД Австралии: «С мая 2018 года мы утверждаем, что Российская Федерация несет ответственность в соответствии с международным правом за сбитие рейса MH17».

● Совместные действия Австралии и Нидерландов являются крупным шагом вперед в борьбе обеих стран за правду, справедливость и ответственность за этот ужасный акт насилия, унесший жизни 298 людей, 38 из которых называли Австралию своим домом.

● Совместные действия в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации являются дополнением к национальному судебному преследованию в Нидерландах четырех подозреваемых в их индивидуальной уголовной ответственности за сбитие рейса MH17.

● Безумцы с ядерной гранатой в руках. Оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории Запорожской АЭС — у руин обстрелянного ими учебно-тренировочного центра и энергоблока № 1. Как сообщили в Энергоатоме, враг планирует совершать такие подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы и дальше. Во время взрывов персонал покидал свои рабочие места.

● На ЗАЭС присутствуют 11 представителей Росатома — профильной госкорпорации страны-агрессора. «Очевидно, что взрывы боеприпасов на площадке станции производятся с их непосредственным участием. Так что получается, что Росатом тоже участвует в этом терроризме. Все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности нарушаются этим концерном», — резюмировали в Энергоатоме.

● Усталость на ЧАЭС. Персонал захваченной россиянами Чернобыльской АЭС — 211 человек — приступившие к работе еще 23 февраля, до сих пор не могут смениться. Потому они больше не проводят ремонт и техническое обслуживание оборудования, связанного с безопасностью. Об этом украинская сторона сообщила МАГАТЭ.

● Оккупанты вновь повредили отремонтированную украинскими специалистами лишь вчера линию электропередачи, питающую ЧАЭС.

● Немцы продолжают. Германия выступает против введения (вслед за США и Великобританией) запрета на импорт российских энергоносителей. Об этом заявил глава немецкого Минфина Кристиан Линднер. «Все варианты на столе, но мы должны серьезно подумать, какие меры окажут давление на [российского диктатора] Путина, а какие могут больше навредить нам самим. С моей точки зрения, запрет не повлияет на текущую ситуацию в Украине, как мы все надеемся», — сказал он.

● РФ уверенно ползет к дефолту. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило 28 российским компаниям долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте до уровня CC (дефолт представляется вероятным). Снижение коснулось таких компаний: Газпром, Газпром нефть, Татнефть, Новатэк, Лукойл, Башнефть, Eurasia Drilling Co., Якутская топливно-энергетическая компания, Северсталь, НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат, Evraz, Металлоинвест, Норильский никель, Nord Gold, Полюс, Petropavlovsk, Алроса, ПАО Кокс, СУЭК, Русал, ВСМПО-Ависма, Сибур, Казаньоргсинтез, ЕвроХим, Акрон, Уралкалий, ФосАгро.

● Также Fitch снизило рейтинги семи российских компаний, связанных с государством до уровня С (дефолт представляется неизбежным) с уровня B (в значительной степени спекулятивный рейтинг). В их число вошли Автодор, Почта России, Дом.РФ, Роснано, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Связьинвестнефтехим.

● Кремль угрожает уходящему бизнесу. Российская прокуратура предупредила западные компании, которые работают или работали в РФ, что топ-менеджерам, критикующим российское руководство, грозят аресты. Также могут арестовать активы компаний, которые уходят из страны. Об этом написал Wall Street Journal со ссылкой на источники.

● На прошлой неделе такие предупреждения получили, в частности, Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble и Yum Brands (собственник KFC).

● Реструктуризация госдолга не нужна. Отечественный Минфин выступает против проведения реструктуризации госдолга и не считает эту проблему приоритетной, поскольку выплаты в этом году не являются значительными и Украина получает помощь от международных организаций и стран Запада. Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Forbes Украина. «В этом году у нас нет особых проблем с обслуживанием и погашением долга. Самые большие выплаты в сентябре — $900 млн, в остальные месяцы — в пределах $100−150 млн», — объяснил министр.

● Колоссальные потери ВВП. Последствия войны России против Украины будут колоссальными, — министр финансов Сергей Марченко сказал об этом Forbes Украина. «На 10 областей, где идут боевые действия, приходится половина ВВП, — сказал он. — Министерство экономики считало, что потери будут составлять от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о $500 млрд. Точно можно будет посчитать только после войны».

● МВФ прогнозирует, что в 2022 году ВВП Украины упадет на 10%, а инфляция ускорится до 19,1% из-за развязанной Россией полномасштабной войны. Об этом cказано в материалах Фонда, посвященных экстренному выделению Украине $1,4 млрд.

И для финала:

● Зеленая улица для малого и среднего бизнеса. Правительство получило поручение максимально ослабить налоги и убрать все преграды для возобновления работы малого и среднего бизнеса, заявил Владимир Зеленский.

● «Правительство получило сегодня четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать все сложности. Абсолютно все, чтобы система не давила, чтобы люди знали, что они могут работать так, как они могут, там, где они могут», — сказал президент.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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