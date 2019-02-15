Перед Тимошенко замаячили нары Сегодня, 18:51 729 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 15 февраля 2019 года

Перед Тимошенко замаячили нары. У кандидата в президенты Юлии Тимошенко (№3 в соцопросах) появилась неприятная перспектива: сесть в тюрьму сроком до шести лет.

Сегодня Генпрокуратура направила в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) заявление о совершении уголовных преступлений народным депутатом Ю. Тимошенко.

Новость об этом появилась на сайте и ФБ-странице ГПУ.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила: имеется в виду именно Юлия Тимошенко (в Раде есть еще один депутат «Ю. Тимошенко» – внефракционный Юрий Тимошенко).

В заявлении речь идет о правонарушениях, подпадающих под две статьи Уголовного кодекса – о незаконном обогащении и о декларировании недостоверной информации. Санкция по первой – лишение свободы от 3 до 6 лет, по второй – от штрафа и до двух лет лишения свободы.

Заявление на Тимошенко 12 февраля написали юристы общественной организации Центр противодействия коррупции (ЦПК) и направили его главе ГПУ Юрию Луценко.

Сегодня генпрокурор пояснил, что подобные дела по закону распутывает НАБУ, и лишь САП может надзирать за досудебными расследованиями бюро, - потому он и переправил заявление в САП.

В материалах ЦПК речь идет о том, что в феврале 2018 года американская фирма Two Paths LLC наняла пиар-компанию Avenue Strategies Global LLC (принадлежит лоббисту Барри Беннету, бывшему помощнику Дональда Трампа) представлять интересы лидера партии Батькивщина в Штатах.

В частности, Беннет должен был в период с февраля по август 2018-го консультировать Леди Ю, помогать ей налаживать связи с членами правительства США и американскими конгрессменами.

Two Paths LLC, работая в интересах Тимошенко, обязалась оплачивать эти услуги из расчета $65 тыс. в месяц, - то есть, за весь период вышло $390 тыс.

Беннет еще весной прошлого года в интервью Bloomberg подтвердил, что будет сотрудничать с Тимошенко, потому что она «прозападная» и «реформатор».

Фамилия лидера Батькивщины, как лица, которому в Штатах предоставляются лоббистские услуги, упомянута в официальной отчетности, поданной лоббистами в Департамент юстиции США.

В декларации Тимошенко, по оценкам ЦПК, нет средств на то, чтобы выплатить эти $390 тыс.

А вот у одного из ключевых конкурентов Леди Ю с деньгами все намного проще…

Цена агитации Порошенко – 10 млн. грн. в день. Президент Петр Порошенко расходует на предвыборную кампанию по 10 млн гривен ежедневно.

Об этом сообщил Руслан Князевич, представитель избирательного штаба главы государства, одновременно являющегося кандидатом №2 по популярности среди электората.

«За эти семь дней избирательной кампании со счета избирательного фонда оплачено почти 70 млн грн», - сказал Князевич.

А Игорь Грынив, депутат БПП и руководитель избирательной кампании Порошенко, подчеркнул: глава государства финансирует собственное промо из личных средств.

К теме выборов наконец-то приобщился и Святослав Вакарчук…

Вакарчук сыграл роль отца украинской демократии. Музыкант Святослав Вакарчук (так и не состоявшийся кандидат в президенты) заявил, что на выборах главы государства он (как избиратель) будет ориентироваться на тех претендентов, которые выполнят три условия.

Эти самые условия музыкант озвучил в видеообращении, опубликованном им в ФБ.

«Идеальный кандидат» (ИК) лидера Океана Эльзы должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без наличия суфлера.

Также ИК должен назвать имена членов своей команды – будущих министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил, генпрокурора, руководителя Службы внешней разведки и руководителя СБУ.

Третье условие – ИК должен продемонстрировать на реальных фактах то, как он выполнял свои обещания в прошлом.

«Если хотя бы одно из этих трех условий не будет выполнено, за такого кандидата в президенты голосовать не следует», - сказал Вакарчук.

А еще музыкант подчеркнул, что не планирует поддерживать ни одного из кандидатов во время кампании.

Таких, как Вакарчук, в стране оказалось 30 миллионов…

Почти 30 млн. избирателей. В списки избирателей на очередных выборах президента страны, которые пройдут 31 марта, потенциально могут быть включены более 29,8 млн. граждан.

Об этом рассказала Татьяна Слипачук, глава Центризбиркома.

Она подчеркнула, что до 25 марта граждане имеют право временно изменить место голосования без изменения избирательного адреса. А потому общее число избирателей может увеличиться за счет граждан с оккупированных территорий.

В пятницу судьи, как и многие другие украинцы, начали с утра готовиться к выходным, разгружаясь от забот…

Мангер временно свободен. Арест на 17 суток с залогом в 2,4 млн. грн. – такое решение вынес столичный Шевченковский райсуд в отношении Владислава Мангера, главы Херсонского облсовета.

Мангер – представитель Батькивщины Юлии Тимошенко, которого ГПУ считает вероятным заказчиком убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Судья четверо суток шел к этому решению (между первым и нынешним заседаниями он два дня подряд назначал перерывы).

Спустя некоторое время после оглашения решения адвокат Мангера Дмитрий Ильченко сообщил в ФБ, что он заплатил залог за подзащитного лично. «Если бы я принял помощь от всех, кто пожелал помочь Владиславу Мангеру, то мы бы уже собрали более $2 млн», - уточнил он.

ГПУ готова обжаловать решение суда. В ведомстве Юрия Луценко напомнили, что преступление, которое инкриминируется Мангеру (и которое расследует ГПУ), относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

А вот в еще одном резонансном деле судья ушел в аут, а Ульяна Супрун превратилась в какого-то и.о. и.о. министра…

Дело Супрун затягивается. Судья Сергей Каракашьян, который сегодня должен был рассматривать иск депутата-регионала Игоря Мосийчука к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, заявил о самоотводе.

Теперь дело передали на автоматизированное распределение, чтобы найти нового судью.

Сама Супрун заявила, что ни она, ни ее заместители не будут принимать участия в рассмотрении иска Мосийчука. «Мы не будем поддаваться, мы не будем тратить на это время, мы возвращаемся в министерство и продолжим работу», - сказала она.

Вчера Окружной админсуд (в лице того же Каракашьяна) отменил свой же запрет на исполнение Супрун обязанностей главы Минздрава.

Сам Мосейчук готов продолжать добиваться увольнения и.о. чиновницы.

Европейские же судьи не отлынивали от сложных дел…

Приватбанк почти наказал Россию. Арбитражный суд в Гааге подтвердил право украинского государственного Приватбанка на компенсацию за отобранные россиянами активы в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

В частично обнародованном решении Постоянной палаты третейского суда в Гааге указано, что Россия «нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы Приватбанка в Крыму, и что Приватбанк имеет право на возмещение за такую ​​экспроприацию в полном объеме».

Во время следующего этапа разбирательства Гаагский арбитраж рассмотрит размер возмещения со стороны РФ. Приватбанк намерен получить от россиян более $1 млрд компенсации.

Новую порцию наказаний для России готовят европейцы…

ЕС не слишком глубоко обеспокоился. В Евросоюзе согласовали персональные санкции против граждан России из-за акта агрессии против Украины в Азовском море.

О чем и сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По этим данным, ЕС рассматривает введение санкций в отношении шести-семи чиновников среднего звена. При этом компаний в санкционном списке нет.

Согласно Bloomberg, министры иностранных дел стран ЕС обсудят вопрос введения ограничений против РФ в понедельник, 18 февраля.

По данным же Financial Times, США и страны ЕС близки к принятию совместного решения о новых санкциях в отношении физлиц и компаний РФ, которые участвовали в захвате Россией трех кораблей ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.