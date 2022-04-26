Пентагон: Россия должна стать слабой 26 апреля, 20:57

Чем жила страна 26 апреля 2022 года

● Пентагон: Россия должна стать слабой. На авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча международной Консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран (с участием главы украинского Минобороны Алексея Резникова). Ее инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

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● Перед заседанием Остин заявил, что Вашингтон хочет видеть Россию ослабленной до такой степени, что она больше не будет способна на такое вторжение, как в Украине. Глава Пентагона добавил, что на встрече разработают инструменты для оказания помощи Украине для победы, а также для поддержки страны после окончания войны.

● Остин уточнил, что сила украинского сопротивления позволила НАТО выиграть время для предоставления вооружения и поддержки.

● После собрания на авиабазе Рамштайн в Германии Остин заявил, что союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

● Москва чувствует свое поражение. Утверждения о реальности угрозы начала Третьей мировой войны, озвученные накануне главой российского МИД Лавровым, свидетельствуют о том, что Москва чувствует поражение. Об этом в Twitter написал глава отечественной дипломатии Дмитрий Кулеба.

● «Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о „реальной“ опасности Третьей мировой. Это лишь означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность», — пояснил свою мысль Кулеба.

● Лондон: Украина имеет полное право бить по территории РФ. Власти Великобритании поддержали право Украины на использование вооружений, поставленных ей странами Запада, для нанесения ударов непосредственно по территории РФ. Об этом заявила глава британского Минобороны Бен Уоллес. По его словам, атаки объектов в самой РФ со стороны ВСУ будут расценены Лондоном как вполне законный ответ на российскую военную агрессию. Ведь именно Москва начала войну, и теперь Киев имеет полное право наносить удары по целям и маршрутам поставок на территории страны-агрессора.

● А минобороны страны-агрессора заявило, что будет наносить удары по «британским советникам», которые, по мнению Москвы, находятся в Киеве.

● Эрдоган предложил Путину Турцию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с российским диктатором Путиным вновь предложил тому встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

● По словам Эрдогана, положительная динамика, достигнутая на переговорах украинской и российской делегаций в Стамбуле, обязана сохраниться. Он добавил, что встреча Путина и Зеленского должна состояться, лидеров двух стран может принять у себя Турция.

● 24 апреля Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским, они обсудили эвакуацию гражданских и военных из Мариуполя, а также переговорный процесс, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины.

● Варшава ударила по русским. Польша ввела санкции против целого ряда российских компаний и олигархов. Помимо уже привычных по спискам США, ЕС и Великобритании имен, там есть и новые фигуранты.

● В частности, под санкции подпали крупнейшие энергетические компании РФ: Газпром и НОВАТЭК (вместе с польской «дочкой» Novatek Green Energy). А кроме того — Акрон, ФосАгро, КамАЗ, Kaspersky Lab, Северсталь, Еврохим, Wildberries, СУЭК, Sulzer, Фаберлик и прочие.

● В список лиц, подпавших под санкции Польши, вошли Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Игорь Сечин, Михаил и Саит-Салам Гуцериевы, Андрей и Александр Мельниченко, Алексей Мордашов, Вячеслав Кантор, Виктор Вексельберг, Татьяна Бакальчук, Евгений Касперский, Борис Нуралиев, Алексей Нечаев.

● Россия остановила поставки газа в Польшу по ямальскому контракту, сообщил польский портал Onet со ссылкой на источники.

● Немцы дадут Украине самоходные зенитки. Правительство Германии поставит Украине зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard со склада производителя. Компания Krauss-Maffei Wegmann (KWM) уже получила зеленый свет на продажу Украине модернизированных Gepard (она располагает несколькими десятками ЗСУ из расформированных подразделений ПВО сухопутных войск бундесвера), — принципиальное решение правительства уже принято, сообщило DW.

● Русское наступление продолжается. Оккупанты не оставили попыток окружить хорошо укрепленные позиции на востоке Украины, сообщили в Минобороны Великобритании. «Сообщается о тяжелых боях к югу от Изюма, когда российские войска пытаются продвинуться к городам Славянск и Краматорск с севера и востока», — уточнили там.

● По данным британцев, украинские военные готовятся оборонять Запорожье и предотвращать атаку РФ с юга.

● Враг опасно ударил по Запорожью. В результате ракетного удара РФ по Запорожью один человек погиб, еще один получил ранения.

● При этом две российские ракеты пролетели на низкой высоте над Запорожской атомной электростанцией. «Ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что угрожает ядерной и радиационной катастрофой всему миру», — подчеркнул руководитель отечественного Энергоатома Петр Котин.

● Мост, соединявший дорогу из Белгород-Днестровского района в Одессу, временно закрыли для проезда, — по нему оккупанты нанесли ракетный удар.

● Предателей наказал газ. В захваченном недавно врагом городе Кременная (Луганская область) в результате взрыва в здании мэрии погибла целая группа оккупантов и коллаборантов, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Орки проводили свое совещание. Там был так называемый силовой блок, так называемый „мэр“ от „ЛНР“ и другие коллаборанты. Очень много людей там было в помещении. Этот подрыв — он разрушил почти пол здания. Очень много коллаборантов, предателей и российских оккупантов погибло, не рядовых», — отметил Гайдай.

● Ранее о взрыве сообщил советник главы МВД Антон Геращенко: это, мол, в здании горисполкома из-за нарушений правил пожарной безопасности вспыхнул бытовой газ. А в самом помещении как раз совещалась группа предателей.

● Херсон триколоров не примет. Вчера вечером российские оккупанты вошли в здание горсовета Херсона и сменили охрану. «В течение двух месяцев оккупации городской совет оставался одним из органов местной власти, работавший под желто-голубым флагом, — написал сегодня по этому поводу Геннадий Лагута, глава Херсонской ОВА. — Выражаю огромную благодарность работникам учреждения и мэру Игорю Колыхаеву. К сожалению, ситуация с захватом мэрии — ожидаемая, ведь рашисты идут по единому сценарию и подобные действия стали для них уже привычными. Но никаких триколоров и советских флагов мы никогда не примем, ведь в сердце — Украина».

Чуть позже стало понятно, зачем оккупанты захватывали здание горсовета:

● Марионетки марионеток Кремля. Российские войска «назначили» так называемых «руководителей» оккупационной администрации Херсонской области. «Губернатором» области россияне сделали экс-мэра Херсона (и бывшего регионала) Владимира Сальдо, а «мэром» города — Александра Кобеца.

● Настоящий мэр остался в Херсоне. Мэр Херсона Игорь Колыхаев остался в городе и отказался от сотрудничества с оккупационной «администрацией», поставленной российскими военными. «Я остаюсь в Херсоне и с херсонцами, которые более полутора лет назад доверили мне руководство нашим городом. Сотрудничать с новой администрацией отказался. Херсон — это Украина!», — написал он в ФБ.

● В районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава оккупантов. По данным Генштаба, оккупанты потеряли более 70 убитыми.

● Уже более 22 тыс. россиян поплатились за Путина. С начала войны РФ потеряла в Украине около 22,1 тыс. своих солдат, — такие подсчеты сделали в Генштабе ВСУ.

● Также оккупанты лишились более 6 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 918 ед., боевых бронированных машин — 2308 ед., артсистем — 416 ед., РСЗО — 149 ед., средств ПВО — 69 ед., самолетов — 184 ед., вертолетов — 154 ед. и так далее.

● Москва комплектует армию мародеров. Военное руководство врага пытается восполнить потери своей армии в Украине за счет желающих нажиться на войне, рассказали в ГУР отечественного Минобороны. Кроме обещания «заоблачных» зарплат, выплаты которых выглядят довольно сомнительным делом, ВС РФ пытаются привлечь в свои ряды возможностью заняться в Украине фактически узаконенным мародерством.

● Чонгар был заминирован. Чонгарский мост на админгранице с оккупированным Крымом был заминирован во время полномасштабного вторжения российской армии 24 февраля, сообщили в Генштабе ВСУ. Таким образом там впервые прокомментировали слухи о том, что мост не был заминирован и из-за этого оккупанты быстро продвинулись на юг Украины.

● Группировка оккупационных войск, по оценкам Генштаба, превышала украинские силы на данном участке в 15 раз. В руководстве ВСУ подчеркнули, что «все выводы о правомерности принятых решений во время боевых действий сделают установленным законом способом после завершения войны».

● Кремль беспокоит Приднестровье. Взрывы в оккупированном РФ Приднестровье, а именно обстрел из гранатомета «министерства безопасности» в Тирасполе и уничтожение двух радиовышек, вызвали в Москве «обеспокоенность». Его и выразил спикер Кремля Песков: «Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность».

● При этом украинская разведка имеет информацию, что за взрывами стояли россияне. А высокопоставленный представитель армии РФ ранее заявлял, что они намерены «пробить» коридор к Приднестровью (где расположена российская военная группировка), потому что в Молдове «притесняют права русскоязычных».

● Сегодня президент Молдовы Майя Санду в связи с провокациями в Приднестровье созвала внеочередное заседание Высшего совета безопасности страны.

● Приднестровье готовят к войне. В оккупированном РФ Приднестровье подразделения российских войск приведены в полную боевую готовность, заявили в Генштабе ВСУ, а силовые структуры перевели на усиленный режим несения службы.

● Москва еще готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с жертвами среди мирного населения.

И для финала:

● Дружба народов лишилась головы. В Киеве взялись за демонтаж советского монумента двум рабочим под Аркой дружбы народов в Киеве. Во время работ у одной из скульптур символически отвалилась голова.

● Демонтаж скоро закончат, а саму арку переименуют в Арку свободы украинского народа.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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