Пентагон не верит в большой успех наступления ВСУ 11 апреля, 18:31

Чем жила страна 11 апреля 2023 года

● Витік, який змінив усе. Пентагон намагається визначити масштаби витоку секретної інформації, про який стало відомо нещодавно. Про це заявив помічник міністра оборони США Кріс Мігер. Він сказав, що публікація документів у Мережі є «дуже серйозною загрозою національній безпеці і може сприяти поширенню дезінформації». Водночас Мігер відмовився коментувати, чи є документи справжніми, сказавши, що Пентагон вивчає це питання.

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У США не знають, чи вдалося зупинити витік секретних документів Пентагону, повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

● Вашингтон намагається заспокоїти союзників. Після масштабного витоку секретних документів Пентагону США намагаються заспокоїти «розгублених союзників» — від Європи та України зокрема до Близького Сходу. Про це повідомило Politico, посилаючись на джерела. Водночас офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві почали ставити Вашингтону запитання: як секретна інформація опинилася в Інтернеті, хто несе відповідальність за витік, і що США роблять для того, щоб дані видалили з соцмереж. Також партнерів цікавить, чи робитиме Білий дім якісь кроки, щоб обмежити поширення розвідінформації у майбутньому.

Видання пише, що витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками, і поки незрозуміло, як Вашингтон виправлятиме ситуацію, яку багато хто вже називає одним із найбільших провалів американської розвідки з моменту публікації секретних документів на сайті WikiLeaks.

● Секретні матеріали Пентагону могла опублікувати в мережі людина, яка хотіла справити враження на співрозмовників в інтернеті. Про це повідомило АР із посиланням на одного з користувачів чату, де вперше було опубліковано злиті документи Міноборони США.

● Не завадить підтримці. Витік документів Пентагону не завадить США продовжувати надавати українській стороні всі види необхідної допомоги. Таку думку висловив Ведант Пател, заступник голови Держдепу, під час брифінгу. «Ми збираємося продовжувати підтримувати Україну на тлі жорстокої агресії Росії стільки часу, скільки потрібно, але я не збираюся вдаватися до подробиць з цієї теми», — сказав він.

● У секретних документах США припускається, що за атакою дронами на російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50 (той фактично керує атаками російських винищувачів, штурмовиків та бомбардувальників) на білоруському аеродромі Мачулищі могли стояти агенти СБУ, які проігнорували наказ.

● Пентагон не вірить в великий успіх наступу ЗСУ. Згідно з лютневими оцінками американської розвідки, які містяться у «злитих» документах Пентагону, США скоріше скептично налаштовані щодо перспектив успіху майбутнього контрнаступу України, написала The Washington Post. Вашингтон очікує, що операція призведе до «скромних територіальних здобутків» та «значно менших» результатів, аніж початкові цілі українських військових, спрямовані на повернення окупованих Росією територій.

WP відзначає, що така оцінка значною мірою йде врозріз з публічними заявами адміністрації Джо Байдена і може «підбадьорити критиків, які вважають, що США та НАТО повинні зробити більше, щоб сприяти врегулюванню конфлікту шляхом переговорів».

● Про наступ стане відомо останньої миті. Коментуючи масштабний витік секретних документів Пентагону, секретар РНБО Олексій Данілов заявив телеканалу ARD, що Україна ухвалюватиме рішення про контрнаступ «в останню мить», а західним партнерам варто бути «пильнішими». Він наголосив, що хоча Київ постійно контактує з країнами-союзниками, кількість людей, які знають про плани ЗСУ, «вкрай обмежена».

Данілов заявив, що штаб головнокомандувача ЗСУ ухвалюватиме рішення про початок запланованого контрнаступу «останньої миті». «Якщо хтось думає, що у нас є тільки один варіант, то це не відповідає дійсності. Навіть три варіанти — це мало», — додав він.

● Єгипет збирався озброювати Росію? Президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі видав розпорядження, плануючи таємно виготовити до 40 тис. ракет для відправлення в Росію. Про це повідомила The Washington Post, проаналізувавши зображення документів з того самого витоку з Пентагону. Коментуючи запит від видання, речник МЗС Єгипту повідомив, що «позиція країни від самого початку базується на непричетності». Водночас представник уряду США на умовах анонімності повідомив, що наразі немає даних щодо реалізації таких планів.

WP нагадала, що Єгипет наразі нарощує співробітництво з США. Зокрема, Штати протягом десятиліть надають країні понад $1 млрд щорічно як військову допомогу. «Єгипет є одним із наших найдавніших союзників на Близькому Сході. Якщо це правда, що Сісі таємно виготовляє для Росії ракети, які можуть бути використані в Україні, ми повинні серйозно переглянути наші відносини», — заявив сенатор Кріс Мерфі.

● Додаткові сили ворога під Бахмутом. Дані українського командування про появу російських повітряно-десантних сил в районі Бахмута, ймовірно, свідчать про спробу РФ підтримати регулярні сили своєї армії, а не «вагнерівців». Тим часом Москва намагається обмежити нові політичні амбіції власника ПВК Євгена Пригожина. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) з підсумками 10 квітня.

Деякі інші висновки ISW: російські війська вели обмежені атаки на лінії Сватове-Кремінна; окупанти продовжують повільно завоювати територію в Бахмуті та його околицях і вести атаки на лінії Авдіївка-Донецьк; війська РФ продовжують підготовку оборони в Херсонській та Запорізькій областях.

● Війська РФ на півдні України відступають від лінії зіткнення на відстань, яка недосяжна для українських засобів ураження. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що ЗСУ намагаються тримати вогневий контроль над транспортними шляхами таким чином, щоб окупанти не могли ними скористатися навіть для відступу.

● Мінус 500 окупантів та 7 танків. В Україні за минулу добу ліквідували близько 500 російських окупантів. Усього втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення склали 179 320 військових. Це дані Генштабу ЗСУ станом на ранок.

Крім того, українці знищили: танків — 3644 (+7 за добу), бойових броньованих машин — 7038 (+10), артсистем — 2765 (+15), РСЗВ — 535 (+1), засобів ППО — 282 (+0), літаків — 307 (+0), вертольотів — 293 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2332 (+9) та багато іншого.

● Нові «сюрпризи». Майже через рік після знищення російського флагманського ракетного крейсера Москва Україна все ще не може розповісти всіх деталей операції, тому що росіяни ще не про все знають. І для їхнього флоту готуються нові «сюрпризи», пояснив міністр оборони Олексій Резніков.

● Путін покличе на війну кожного росіянина. Російська держдума прийняла поправки, які роблять законними електронні повістки, — вони будуть розсилатися через персональні кабінети громадян РФ у «Госуслугах», приблизному аналозі Дії. Е-повістки матимуть ту ж функцію, що і звичайні. Як тільки такий документ з’явиться у кабінеті громадянина, він вважається врученим. Якщо хтось анулює свій аккаунт в «Госуслугах», е-повістка все одно буде вважатись врученою після того, як з’явиться у відповідному реєстрі. Ті, хто за 20 днів після «вручення» повістки не з’явився у військкомат, матимуть заборону на керування автотранспортом, отримання кредитів, продаж-купівлю нерухомості. Також такі люди не зможуть виїхати за межі РФ.

У Росії планують створити єдиний реєстр військовозобов'язаних, дані в який будуть вносити фіскальні органи, медичні установи, місцева влада та навчальні заклади.

Ці поправки має підтримати рада федерацій та підписати Путін.

● Тим часом український Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування надсилати військовозобов'язаним повістки незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

● Завдання на десятиріччя. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні необхідні мінімум 5 тис. спеціалістів із розмінування. Він зазначив, що якщо орієнтуватись на досвід Хорватії, то для розмінування всієї України знадобиться мінімум 30 років.

● За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до 9 квітня 2023 року 8490 мирних жителів було вбито і 14244 поранено. Управління наголосило, що фактичні цифри, ймовірно, будуть «значно вище», оскільки інформацію з деяких прифронтових точок, таких як Маріуполь і Сєверодонецьк, було отримано із затримкою, а багато повідомлень очікують на підтвердження.

● У Київській області неідентифікованими залишаються 195 загиблих, 279 осіб вважаються зниклими безвісти. Всього на Київщині виявлено тіла 1374 цивільних, які загинули внаслідок російської агресії. Більшість із них — 717 осіб — було вбито зі стрілецької зброї. 340 мешканців загинули через мінно-вибухові та осколкові травми. Причину смерті ще 317 осіб встановити не вдалось.

● Путін до Туреччини не поїде, хоча міг би. Російський диктатор найближчим часом не планує відвідування Туреччини заради зустрічі з турецьким лідером Реджеп Тайіп Ердоганом. Про це повідомляє турецька газета Yeni Safak із посиланням на міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу. «У Путіна немає запланованого візиту до Туреччини, у нашого президента немає запланованого візиту до Москви, але наш президент часто телефонує Зеленському і Путіну», — зазначив той.

Раніше Ердоган говорив, що 27 квітня до країни може приїхати Путін.

● Американець став заручником Кремля. Держдеп визнав журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича неправомірно затриманим після арешту в Росії. Зазначається, що тепер його справою буде опікуватись підрозділ Держдепу, який зазвичай веде переговори щодо звільнення заручників. Зовнішньополітичне відомство США також зможе чинити тиск на іншу країну, контролювати розвідку, створювати дипломатичні коаліції, тиснути на ЗМІ та боротися за регулярний консульський доступ.

30 березня Лефортівський суд Москви заарештував Гершковича (перед цим затриманого в Єкатеринбурзі). ФСБ звинуватила його у «шпигунстві» — мовляв, він займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК «за завданням США». Єкатеринбурзький піарник Ярослав Ширшиков, який супроводжував кореспондента, заявив, що Гершкович готував матеріал про ПВК Вагнера та війну РФ проти України.

● 100 «левенят» від Данії. Данія передасть Україні загалом 100 танків Leopard 1, постачання розпочнеться до літа. Про це повідомив в.о. міністра оборони скандинавської країни Трольс Лунд Поульсен. Він додав, що передача танків Leopard 2 також може бути обговорена: «У Данії не так багато Leopard 2, але ми можемо обговорювати інші шляхи їх передачі».

Також Поульсен зазначив, що у травні Україна може отримати самохідні гаубиці CAESAR, на яких зараз навчаються українські військові на данських полігонах.

● А ще в.о. міністра оборони Данії пояснив, що до літа Захід може вирішити, чи передавати Україні сучасні винищувачі. «Данія не планує робити це самотужки. Ми повинні зробити це разом із кількома країнами. Нам також потрібно вести діалог з американцями з цього приводу», — сказав Трольс Лунд Поульсен.

Копенгаген має 43 винищувачі F-16. Їх поступово виводять з експлуатації, оскільки Данія придбала 27 літаків F-35. Проте 30 винищувачі все ще були на озброєнні країни станом на листопад 2022 року.

● Бренсон став послом United24. Президент Володимир Зеленський провів зустріч із засновником Virgin Group, британським мільярдером Річардом Бренсоном. «Я радий, що ви вирішили стати послом United24. Дуже важливо, що до цієї платформи підключаються нові відомі та впливові особи. Одне з головних завдань — зберігати увагу світу до війни Росії проти України, яка триває вже понад рік. Крім того, є дуже конкретні питання, з яких ми можемо працювати разом», — наголосив український лідер.

І насамкінець:

● Яйця відчутно подешевшають. Відразу після Великодня, 16 квітня, ціни на яйця в Україні знизяться на 20−40%, заявив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький. Він додав, що на падіння цін вплине стабілізація української енергосистеми і те, що виробники яєць постійно збільшують кількість курей для нарощування обсягів виробництва.

Ціни на яйця в Україні зростають із вересня 2022 року. Станом на кінець березня середня ціна за десяток яєць залежно від виробника коливається в межах 65−75 грн, при цьому на початку осені 2022-го вона становила 30 грн.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє — своє та країни.