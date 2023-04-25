Новая пенсионная система. Что может измениться для украинцев и кто от этого выиграет 25 апреля, 09:48 NV Премиум

Власть наконец-то признала ужасную демографическую катастрофу, которая нависла над Украиной и официально пришла к выводу о неспособности существующей пенсионной системы обеспечить финансовое будущее украинцев преклонных лет

Видели рекламу счастливых пенсионеров, которые широко улыбаются на фоне собственного опрятного домика, размышляя, чем бы таким интересным и полезным заняться в течение следующих десяти-двадцати лет, когда большинство жизненных трудностей уже позади, а будущие материальные потребности полностью защищены пенсионными выплатами? Так вот — это не про нас! На украинскую пенсию счастливо не улыбнешься, разве что вы ушли на отдых парламентарием, чиновником, судьей или еще каким-то слугой народа и размер вашей пенсии находится на расстоянии многих «сигм» от среднего значения. Хотя, как правило, эти счастливые обладатели больших пенсий часто и не знают точных размеров своего счастья, ведь пенсионные выплаты — это лишь маленькое зернышко в их огромной кладовой индивидуальных пенсионных накоплений, собранных за годы верной службы народу, и скрытых в гораздо более надежных местах, чем украинские государственные и негосударственные пенсионные фонды.

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Но приятно, что люди, которым украинская пенсия не так уж и важна, чтобы счастливо встретить старость после непростой, насыщенной упорным трудом и борьбой за судьбу страны политически-бюрократической жизни, находят время подумать и об обычных гражданах. Конечно, на долю простых украинцев не выпало столько героических испытаний, как на тех, кто был избран служить народу на вершине властной пирамиды, но ведь и миллионам простолюдинов тоже нужно как-то жить в старости.

Так вот, думали, думали, думали и наконец придумали, создав проект закона «О накопительном пенсионном обеспечении», зарегистрированный неделю назад в Верховной раде под номером 9212, который предусматривает, что добровольное накопительное пенсионное обеспечение станет обязательным и коснется каждого из нас.